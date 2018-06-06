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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 06 чер, 2018 12:38 Итоги: Прогнозы 06.06.18



В 2018 году мировая экономика может вырасти на 3,1%, в 2019 году темп роста снизится до 3%, считают эксперты Всемирного банка.



Мировая экономика в 2018 году сохранит темп роста на уровне 3,1%, говорится в отчете Всемирного банка, который был опубликован во вторник, 5 июня. В будущем рост мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году и 2,9% - в 2020.



Экономика развитых стран в 2018 году вырастет на 2,2%, отмечают составители документа. Однако в дальнейшем экономический рост в развитых регионах замедлится до 2% в 2019 году и 1,7% - в 2020.

При этом темп экономического роста в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком составит 4,5% в 2018 году и увеличится до 4,7% в следующие 2 года.

Среди возможных рисков эксперты отмечают торговые споры, финансовую волатильность и геополитическую напряженность.

Аналитики скорректировали прогноз роста российской экономики по сравнению с январским обзором. В 2018 году экономика РФ может вырасти на 1,5%, что на 0,2% ниже прежних ожиданий. В следующие два года темп роста российской экономики составит 1,8%, говорится в отчете.



Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае 2018 года вырос до 58.6 пункта с апрельских 56.8 пункта, показал отчет Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 58 пунктов. Превышение индексом отметки в 50 пунктов указывает на расширение сектора услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о его сокращении.

Индекс ISM Non-Manufacturing держится недалеко от январского уровня в 59.9 пункта, максимального значения с августа 2005 года. Это говорит о силе сектора услуг, на долю которого приходится почти 90% американской экономики.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, вырос до 60.5 пункта с 60 пунктов в апреле. Подындекс предпринимательской активности поднялся до 61.3 пункта с 59.1 пункта, индикатор занятости - до 54.1 пункта с 53.6 пункта. Подындекс экспортных заказов упал до минимальных за пять месяцев 57.5 пункта с 61.5 пункта в апреле. Вероятно, сказалось усиление доллара и протекционизма. Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

Чуть раньше в США был опубликован индекс PMI от компании Markit, также по сектору услуг в мае. Значение этого индикатора, по окончательным подсчетам, составило 56.8 пункта при прогнозе 55.7. Предварительно сообщалось, что индекс в мае равен 57.7.



ЕЦБ будет обсуждать выход из «количественного смягчения» на заседании 14 июня, - Bloomberg.



Согласно сообщению Bloomberg, ЕЦБ собирается провести живое обсуждение возможного выхода из «количественного смягчения» на следующем заседании, которое пройдет 14 июня. Тем не менее, это не обязательно означает, стратегия выхода из «количественного смягчения» будет анонсирована на пресс-конференции.



При начальной реакции на это изменение пара евро-доллар быстро выросла до $1,17 и нейтрализовала снижение в течение дня. На 21.11 Киева пара находится на $1,1722.



Российский бюджет оказался в заложниках у иностранцев на рынке госдолга.



Резкий рост вложений иностранных инвесторов в российские гособлигации несет риски для правительства и федерального бюджета.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в бюджет, внесенный в Госдуму в мае.



На 1 апреля нерезиденты владели облигациями федерального займа на 2,3 трлн рублей, контролируя 34,5% рынка. По сравнению с 2012 годом их вложения увеличились в 10 раз, а доля подскочила в 11 раз.



Рекордный приток капитала состоялся в последние 2 года: зарубежные фонды, играющие на разнице процентных ставок, принесли в высокодоходные российские госбумаги 1,5 трлн рублей, а по доле нерезидентов на рынке госдолга Россия вошла в топ-3 среди развивающихся стран, пропустив вперед лишь Индонезию и ЮАР.



«Высокая доля нерезидентов на рынке ОФЗ свидетельствует о наличии рисков для федерального бюджета», - говорится в аудиторском заключении СП.

В случае если настроения инвесторов изменятся и начнется «масштабная реализация» накопленных в их портфелях бумаг, под угрозой окажется не только финансовый рынок, но и государственная казна, предупреждает ведомство.



Падение цен на ОФЗ транслируется в повышение их доходности, объясняет СП: иными словами, рефинансирование старых займов и привлечение новых станет для правительства дороже.



Это увеличит расходы бюджета РФ на обслуживание накопленного долга, которые в 2018 году составят 824,5 млрд. рублей, или 5% от всех ассигнований.

Рекордный в истории сброс госбумаг состоялся на рынке два месяца назад - после того, как США ввели санкции против «Русала» Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга.



По данным ЦБ, и 10 апреля нерезиденты продали ОФЗ на 52 млрд. рублей. И хотя эта сумма составляет лишь 4% от общих вложений иностранных инвесторов, «расширение санкций оказало значительное влияние на рынок»,- констатировал центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».



Продавая российские бумаги, нерезиденты скупали валюту и закрывали вложения в рубль в рубль на рынке валютных свопов. В результате за три дня курс доллара подскочил с 58 до 64 RUB/USD, а евро с 70 до 80 RUB/EUR.



Падение интереса к российскому госдолгу рискует стать хроническим: в ценах ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки ЦБ, тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится - курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов, отмечает Райффайзенбанк.

«В ближайшее время в центре внимания останется риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в США, - говорит главный валютный стратег NatWest Markets в Сингапуре Мансур Мохи-уддин. - Члены ФРС пока продолжают выступать за дальнейшее повышение ставки вопреки спаду развивающихся рынков».



Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам. Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.



На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.



Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы» : "два шага вверх, один вниз".





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Всемирный банк подтвердил прогноз роста мировой экономики.В 2018 году мировая экономика может вырасти на 3,1%, в 2019 году темп роста снизится до 3%, считают эксперты Всемирного банка.Мировая экономика в 2018 году сохранит темп роста на уровне 3,1%, говорится в отчете Всемирного банка, который был опубликован во вторник, 5 июня. В будущем рост мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году и 2,9% - в 2020.Экономика развитых стран в 2018 году вырастет на 2,2%, отмечают составители документа. Однако в дальнейшем экономический рост в развитых регионах замедлится до 2% в 2019 году и 1,7% - в 2020.При этом темп экономического роста в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком составит 4,5% в 2018 году и увеличится до 4,7% в следующие 2 года.Среди возможных рисков эксперты отмечают торговые споры, финансовую волатильность и геополитическую напряженность.Аналитики скорректировали прогноз роста российской экономики по сравнению с январским обзором. В 2018 году экономика РФ может вырасти на 1,5%, что на 0,2% ниже прежних ожиданий. В следующие два года темп роста российской экономики составит 1,8%, говорится в отчете.Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае 2018 года вырос до 58.6 пункта с апрельских 56.8 пункта, показал отчет Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 58 пунктов. Превышение индексом отметки в 50 пунктов указывает на расширение сектора услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о его сокращении.Индекс ISM Non-Manufacturing держится недалеко от январского уровня в 59.9 пункта, максимального значения с августа 2005 года. Это говорит о силе сектора услуг, на долю которого приходится почти 90% американской экономики.Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, вырос до 60.5 пункта с 60 пунктов в апреле. Подындекс предпринимательской активности поднялся до 61.3 пункта с 59.1 пункта, индикатор занятости - до 54.1 пункта с 53.6 пункта. Подындекс экспортных заказов упал до минимальных за пять месяцев 57.5 пункта с 61.5 пункта в апреле. Вероятно, сказалось усиление доллара и протекционизма. Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.Чуть раньше в США был опубликован индекс PMI от компании Markit, также по сектору услуг в мае. Значение этого индикатора, по окончательным подсчетам, составило 56.8 пункта при прогнозе 55.7. Предварительно сообщалось, что индекс в мае равен 57.7.ЕЦБ будет обсуждать выход из «количественного смягчения» на заседании 14 июня, - Bloomberg.Согласно сообщению Bloomberg, ЕЦБ собирается провести живое обсуждение возможного выхода из «количественного смягчения» на следующем заседании, которое пройдет 14 июня. Тем не менее, это не обязательно означает, стратегия выхода из «количественного смягчения» будет анонсирована на пресс-конференции.При начальной реакции на это изменение пара евро-доллар быстро выросла до $1,17 и нейтрализовала снижение в течение дня. На 21.11 Киева пара находится на $1,1722.Российский бюджет оказался в заложниках у иностранцев на рынке госдолга.Резкий рост вложений иностранных инвесторов в российские гособлигации несет риски для правительства и федерального бюджета.Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в бюджет, внесенный в Госдуму в мае.На 1 апреля нерезиденты владели облигациями федерального займа на 2,3 трлн рублей, контролируя 34,5% рынка. По сравнению с 2012 годом их вложения увеличились в 10 раз, а доля подскочила в 11 раз.Рекордный приток капитала состоялся в последние 2 года: зарубежные фонды, играющие на разнице процентных ставок, принесли в высокодоходные российские госбумаги 1,5 трлн рублей, а по доле нерезидентов на рынке госдолга Россия вошла в топ-3 среди развивающихся стран, пропустив вперед лишь Индонезию и ЮАР.«Высокая доля нерезидентов на рынке ОФЗ свидетельствует о наличии рисков для федерального бюджета», - говорится в аудиторском заключении СП.В случае если настроения инвесторов изменятся и начнется «масштабная реализация» накопленных в их портфелях бумаг, под угрозой окажется не только финансовый рынок, но и государственная казна, предупреждает ведомство.Падение цен на ОФЗ транслируется в повышение их доходности, объясняет СП: иными словами, рефинансирование старых займов и привлечение новых станет для правительства дороже.Это увеличит расходы бюджета РФ на обслуживание накопленного долга, которые в 2018 году составят 824,5 млрд. рублей, или 5% от всех ассигнований.Рекордный в истории сброс госбумаг состоялся на рынке два месяца назад - после того, как США ввели санкции против «Русала» Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга.По данным ЦБ, и 10 апреля нерезиденты продали ОФЗ на 52 млрд. рублей. И хотя эта сумма составляет лишь 4% от общих вложений иностранных инвесторов, «расширение санкций оказало значительное влияние на рынок»,- констатировал центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».Продавая российские бумаги, нерезиденты скупали валюту и закрывали вложения в рубль в рубль на рынке валютных свопов. В результате за три дня курс доллара подскочил с 58 до 64 RUB/USD, а евро с 70 до 80 RUB/EUR.Падение интереса к российскому госдолгу рискует стать хроническим: в ценах ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки ЦБ, тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится - курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов, отмечает Райффайзенбанк.«В ближайшее время в центре внимания останется риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в США, - говорит главный валютный стратег NatWest Markets в Сингапуре Мансур Мохи-уддин. - Члены ФРС пока продолжают выступать за дальнейшее повышение ставки вопреки спаду развивающихся рынков».Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам. Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы» : "два шага вверх, один вниз".В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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