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Депутати звільнили Данилюка
з поста міністра фінансів

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

Супрун бы ещё!
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:44

Кто такая Яна? Очень способная?
alex77
 
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alex77 Здесь смотри domahi.com
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:53

romiks2009, там только фото с бывшей заместительницей Авакова - Деевой
Грйс-мэн
 
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А что там с ВВП и экономикой?
А то за Яну ж..у рвут, а люди до той самой ж..ы
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:39

Данилюк был, пожалуй, единственным, кто в данной команде был на своем месте, с профильным опытом работы не на винницком базаре. Вовремя ушел, надо сказать - облигации начали шортить - доходность выросла, с займом ситуация еще неопределеннее чем с АКС, а краткосрочных долгов просто немерянно. Самое время вернуть Яреську, для оформления очередного банкротства, тьху реструктуризации.
sequence
 
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