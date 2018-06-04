Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.
Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14
Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:53
romiks2009, там только фото с бывшей заместительницей Авакова - Деевой
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:56
А что там с ВВП и экономикой?
А то за Яну ж..у рвут, а люди до той самой ж..ы
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:39
Данилюк был, пожалуй, единственным, кто в данной команде был на своем месте, с профильным опытом работы не на винницком базаре. Вовремя ушел, надо сказать - облигации начали шортить - доходность выросла, с займом ситуация еще неопределеннее чем с АКС, а краткосрочных долгов просто немерянно. Самое время вернуть Яреську, для оформления очередного банкротства, тьху реструктуризации.
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