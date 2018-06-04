Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Данилюк был, пожалуй, единственным, кто в данной команде был на своем месте, с профильным опытом работы не на винницком базаре. Вовремя ушел, надо сказать - облигации начали шортить - доходность выросла, с займом ситуация еще неопределеннее чем с АКС, а краткосрочных долгов просто немерянно. Самое время вернуть Яреську, для оформления очередного банкротства, тьху реструктуризации.
29 апреля 2016 Яна Бугримова уже работала заместителем Данилюка в Координационном центре (КЦ) по внедрению экономических реформ при президенте Украины в 2012-2014 годах. Сейчас она работает координатором проектов в Администрации президента и специализируется в сферах ЖКХ, энергетики и энергоэффективности.
11 листопада 2016 Яна Бугримова (з 6 травня), координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові, яка також була помічником-консультантом депутата Ради 6-го скликання від ПР Інни Богословської
24.05.2018 Яна Бугримова – не случайный человек в команде Данилюка. Она, Данилюк и два других его зама, Юрий Буца и Евгений Капустин, были учредителями «Координационного центра по внедрению реформ», который действовал при Администрации президента Януковича в 2010 – 2014 годы.
На данный момент Бугримова возглавляет Департамент налоговой политики Минфина. Также она менеджер проекта реформы Госфискальной службы, и де-факто руководит офисом реформ при ведомстве.