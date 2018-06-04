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Депутати звільнили Данилюка
з поста міністра фінансів

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
R2
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Супрун бы ещё!
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:44

Кто такая Яна? Очень способная?
alex77
 
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alex77 Здесь смотри domahi.com
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:53

romiks2009, там только фото с бывшей заместительницей Авакова - Деевой
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:56

А что там с ВВП и экономикой?
А то за Яну ж..у рвут, а люди до той самой ж..ы
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:39

Данилюк был, пожалуй, единственным, кто в данной команде был на своем месте, с профильным опытом работы не на винницком базаре. Вовремя ушел, надо сказать - облигации начали шортить - доходность выросла, с займом ситуация еще неопределеннее чем с АКС, а краткосрочных долгов просто немерянно. Самое время вернуть Яреську, для оформления очередного банкротства, тьху реструктуризации.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:05

  Omega написав:Супрун бы ещё!

Супрун уволить нельзя она, в отличие от Данилюка, ИО министра, а Рада не имеет право увольнять ИО.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:37

  alex77 написав:Кто такая Яна? Очень способная?

29 апреля 2016
Яна Бугримова уже работала заместителем Данилюка в Координационном центре (КЦ) по внедрению экономических реформ при президенте Украины в 2012-2014 годах. Сейчас она работает координатором проектов в Администрации президента и специализируется в сферах ЖКХ, энергетики и энергоэффективности.

https://ru.tsn.ua/politika/ministr-fina ... 23723.html
11 листопада 2016
Яна Бугримова (з 6 травня), координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові, яка також була помічником-консультантом депутата Ради 6-го скликання від ПР Інни Богословської

https://ukranews.com/ua/news/459599-u-m ... 0-radnykiv
23 мая 2018
Яна Бугримова на данный момент является советником министра финансов и отвечает за реформу Государственной фискальной службы.

https://economics.unian.net/other/10127 ... h-let.html
24.05.2018
Яна Бугримова – не случайный человек в команде Данилюка. Она, Данилюк и два других его зама, Юрий Буца и Евгений Капустин, были учредителями «Координационного центра по внедрению реформ», который действовал при Администрации президента Януковича в 2010 – 2014 годы.

На данный момент Бугримова возглавляет Департамент налоговой политики Минфина. Также она менеджер проекта реформы Госфискальной службы, и де-факто руководит офисом реформ при ведомстве.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/7 ... lyuka.html
04 июня 2018
директор департамента налоговой политики Министерства финансов Украины Яна Бугримова

https://apostrophe.ua/news/economy/taxe ... ert/132074
yanyura
 
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