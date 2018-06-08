Итоги: Прогнозы 08.06.18

Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали.
Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали, подтверждая замедление роста ВВП во II квартале, сообщило Министерство экономики. Спрос на заказы в производственной сфере Германии в апреле упали четвертый месяц подряд. Падение составило 2,5% м/м, при прогнозе роста на 0,6%. Эскалация напряженности в торговых отношениях между Европой, США сокращает желание компаний инвестировать. Свободных мощностей в экономике Германии может оказаться больше, чем считалось ранее.
Инвесторы забраковали российский госдолг.
Очередной аукцион российских гособлигаций завершился без особого успеха и вызвал падение цен на госбумаги на Московской бирже.
После того, как второй раз за последние 4 недели Минфин не смог продать все запланированный объем бумаг, индекс цен ОФЗ (RGBI) опустился до отметки 142,2 пункта - минимальной с 18 апреля.
Хотя инвесторам был предложен тот же пакет из 4-летних и 11-летних облигаций федерального займа, что и неделю назад, суммарный спрос при размещении упал на 25%.
В результате Минфину удалось привлечь на рынке 26,6 млрд. рублей вместо заявленных 30 млрд.
Судя по слабым результатам, на размещение снова не пришли иностранные инвесторы, отмечает аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.
Спрос на 6-летние бумаги превысил предложение вдвое, и Минфин смог реализовать весь объем (15 млрд. рублей). Но 11 летних ОФЗ 26224 инвесторы были готовы купить лишь на 13,8 млрд. рублей даже несмотря на скидку в 0,4-0,5 процентного пункта к рыночной цене.
Масштабного интереса глобальных инвесторов к российским активам не наблюдается, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС США.
Отсутствие спроса на длинные бумаги говорит о том, что инвесторы не верят в снижение ставок Банком России, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: рост цен на бензин неизбежно выльется в ускорение инфляции, а апрельский провал курса рубля сделает дороже импорт.
«Перед предыдущим заседанием ЦБР было понятно, что из-за внешних факторов снижения ставки ждать не стоит. Сейчас вроде бы ситуация нормализовалась, но на форуме в Санкт-Петербурге было достаточно много комментариев регулятора, из которых не вырисовывается перспектива снижения ставки в июне», - говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
В ходе опроса Reuters 15 из 20 экономистов заявили, что ЦБ через неделю оставит неизменной ключевую ставку - 7,25% годовых.
Ситуацию на рынке российского госдолга можно охарактеризовать как «хрупкое равновесие», говорит аналитик БК «Регион» Александр Ермак. После того, как за апрель-май иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 200 млрд. рублей, или рекордную в истории сумму, на рынке нет ни крупных продавцов, ни крупных покупателей.
На котировки давят планы Минфина увеличить размещение бумаг на 100-200 млрд. рублей, отмечает Росбанк. Средства пойдут на финансирование фонда инфраструктурных проектов, который создается в рамках майского указа Путина, сообщил накануне замминистра финансов Владимир Колычев.
Рубль спикировал после «Прямой линии» Путина.
Пока Путин рассказывал об устойчивом росте российской экономики на ежегодной «Прямой линии», иностранные инвесторы распродавали российские активы.
При растущих ценах на нефть рубль потерял 84 копейки к доллару и с минимума за неделю к концу торгов поднялся до недельного максимума - 62,6550 RUB/USD.
Спрос на доллары подскочил на треть, а к 21.05 Киева количество зарегистрированных биржей заявок на покупку американской валюты с расчетом «завтра» достигло максимума с ноября (1685), следует из данных в терминале Quik.
Евро подорожал рекордно с апрельской девальвации - на 1,18 рубля и вплотную приблизился к отметке 74 RUB/EUR (73,92 RUB/EUR).
В ходе прямой линии Путин сообщил о поступлении в войска новых ракет, об устойчивом росте экономики (на 1,5%) и реальных доходов населения (на 3,8%), но на рынок это не произвело впечатления: «инвесторы ждут фактов, а их нет», отмечает аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Тем временем на рынке российского госдолга третий день с нарастающей скоростью продолжается распродажа, и вслед за госбумагами «камнем падает» рубль, добавляет Бодрова. Накануне Минфин не смог продать весь запланированный объем облигаций федерального займа, разметив их только на а 26,6 млрд. рублей из предложенных 30 млрд.
Сегодня же индекс цен RGBI просел рекордно с 16 апреля и опустился до минимума почти за 2 месяца - 144,12 пункта.
Рубль уносит общим оттоком капитала с развивающихся рынков, говорит начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.
Инвесторы ждут, что вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Евроцентробанк.
Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито Є1,9 трлн., может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ Є400 млрд. кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.
По мере того, как carry-trade сворачивается, «эффект домино» покрывает все больше развивающихся стран. В четверг на 2% обвалился бразильский реал, а фондовый рынок страны рухнул на 3%. ЦБ Турции в третий раз поднял ключевую ставку, чтобы остановить падение лиры.
Инвестиционный аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.
В России удвоилось число банкротов.
На конец мая 2018 года в России насчитывалось 65,9 тысяч граждан-банкротов. Это вдвое больше, чем на конец мая 2017 года, отмечают эксперты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Темпы прироста числа граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год.
На сегодняшний день на 100 тысяч россиян в среднем приходится 45 банкротов. Наибольшая плотность банкротств оказалась в Вологодской области (148 банкротов на 100 тысяч населения) и Рязанской области (91 банкрот на 100 тысяч населения). В Москве за пять месяцев 2018 года банкротами стали 1305 граждан (+65% к январю-маю 2017 года), в Московской области - 958 граждан (+57%), в Санкт-Петербурге - 822 гражданина (+54%).
В ОКБ указывают на то, что за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года несостоятельными признаны пока только 9% граждан, которые могли бы по формальным признакам пройти процедуру. При этом потенциальных банкротов куда больше, по данным на 1 июня 2018 года их насчитывается более 712 тысяч человек. Это заемщики с долгом более полумиллиона рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту.
Еще 9,8 млн. граждан имеют непогашенную просрочку по кредитам сроком более 90 дней и могут добровольно воспользоваться процедурой банкротства для облегчения своего финансового положения.
Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отмечал ранее начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.
Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, поясняет он. По словам эксперта, для закредитованного клиента банкротство - один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика, и решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев.
В налоговой практике «КСК групп» полагают, что к концу года число банкротов в России увеличится на 50-60%, похожую цифру в 50-70% называют и в юридической компании «Стопдолг».
Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.
Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.
Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.
В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».
Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.
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