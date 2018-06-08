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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 08.06.18



Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали.



Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали, подтверждая замедление роста ВВП во II квартале, сообщило Министерство экономики. Спрос на заказы в производственной сфере Германии в апреле упали четвертый месяц подряд. Падение составило 2,5% м/м, при прогнозе роста на 0,6%. Эскалация напряженности в торговых отношениях между Европой, США сокращает желание компаний инвестировать. Свободных мощностей в экономике Германии может оказаться больше, чем считалось ранее.



Инвесторы забраковали российский госдолг.



Очередной аукцион российских гособлигаций завершился без особого успеха и вызвал падение цен на госбумаги на Московской бирже.

После того, как второй раз за последние 4 недели Минфин не смог продать все запланированный объем бумаг, индекс цен ОФЗ (RGBI) опустился до отметки 142,2 пункта - минимальной с 18 апреля.

Хотя инвесторам был предложен тот же пакет из 4-летних и 11-летних облигаций федерального займа, что и неделю назад, суммарный спрос при размещении упал на 25%.

В результате Минфину удалось привлечь на рынке 26,6 млрд. рублей вместо заявленных 30 млрд.



Судя по слабым результатам, на размещение снова не пришли иностранные инвесторы, отмечает аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Спрос на 6-летние бумаги превысил предложение вдвое, и Минфин смог реализовать весь объем (15 млрд. рублей). Но 11 летних ОФЗ 26224 инвесторы были готовы купить лишь на 13,8 млрд. рублей даже несмотря на скидку в 0,4-0,5 процентного пункта к рыночной цене.

Масштабного интереса глобальных инвесторов к российским активам не наблюдается, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС США.



Отсутствие спроса на длинные бумаги говорит о том, что инвесторы не верят в снижение ставок Банком России, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: рост цен на бензин неизбежно выльется в ускорение инфляции, а апрельский провал курса рубля сделает дороже импорт.



«Перед предыдущим заседанием ЦБР было понятно, что из-за внешних факторов снижения ставки ждать не стоит. Сейчас вроде бы ситуация нормализовалась, но на форуме в Санкт-Петербурге было достаточно много комментариев регулятора, из которых не вырисовывается перспектива снижения ставки в июне», - говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.



В ходе опроса Reuters 15 из 20 экономистов заявили, что ЦБ через неделю оставит неизменной ключевую ставку - 7,25% годовых.



Ситуацию на рынке российского госдолга можно охарактеризовать как «хрупкое равновесие», говорит аналитик БК «Регион» Александр Ермак. После того, как за апрель-май иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 200 млрд. рублей, или рекордную в истории сумму, на рынке нет ни крупных продавцов, ни крупных покупателей.

На котировки давят планы Минфина увеличить размещение бумаг на 100-200 млрд. рублей, отмечает Росбанк. Средства пойдут на финансирование фонда инфраструктурных проектов, который создается в рамках майского указа Путина, сообщил накануне замминистра финансов Владимир Колычев.



Рубль спикировал после «Прямой линии» Путина.



Пока Путин рассказывал об устойчивом росте российской экономики на ежегодной «Прямой линии», иностранные инвесторы распродавали российские активы.



При растущих ценах на нефть рубль потерял 84 копейки к доллару и с минимума за неделю к концу торгов поднялся до недельного максимума - 62,6550 RUB/USD.

Спрос на доллары подскочил на треть, а к 21.05 Киева количество зарегистрированных биржей заявок на покупку американской валюты с расчетом «завтра» достигло максимума с ноября (1685), следует из данных в терминале Quik.



Евро подорожал рекордно с апрельской девальвации - на 1,18 рубля и вплотную приблизился к отметке 74 RUB/EUR (73,92 RUB/EUR).



В ходе прямой линии Путин сообщил о поступлении в войска новых ракет, об устойчивом росте экономики (на 1,5%) и реальных доходов населения (на 3,8%), но на рынок это не произвело впечатления: «инвесторы ждут фактов, а их нет», отмечает аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Тем временем на рынке российского госдолга третий день с нарастающей скоростью продолжается распродажа, и вслед за госбумагами «камнем падает» рубль, добавляет Бодрова. Накануне Минфин не смог продать весь запланированный объем облигаций федерального займа, разметив их только на а 26,6 млрд. рублей из предложенных 30 млрд.



Сегодня же индекс цен RGBI просел рекордно с 16 апреля и опустился до минимума почти за 2 месяца - 144,12 пункта.



Рубль уносит общим оттоком капитала с развивающихся рынков, говорит начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.



Инвесторы ждут, что вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Евроцентробанк.



Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито Є1,9 трлн., может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ Є400 млрд. кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.



По мере того, как carry-trade сворачивается, «эффект домино» покрывает все больше развивающихся стран. В четверг на 2% обвалился бразильский реал, а фондовый рынок страны рухнул на 3%. ЦБ Турции в третий раз поднял ключевую ставку, чтобы остановить падение лиры.



Инвестиционный аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.



В России удвоилось число банкротов.



На конец мая 2018 года в России насчитывалось 65,9 тысяч граждан-банкротов. Это вдвое больше, чем на конец мая 2017 года, отмечают эксперты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Темпы прироста числа граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год.



На сегодняшний день на 100 тысяч россиян в среднем приходится 45 банкротов. Наибольшая плотность банкротств оказалась в Вологодской области (148 банкротов на 100 тысяч населения) и Рязанской области (91 банкрот на 100 тысяч населения). В Москве за пять месяцев 2018 года банкротами стали 1305 граждан (+65% к январю-маю 2017 года), в Московской области - 958 граждан (+57%), в Санкт-Петербурге - 822 гражданина (+54%).



В ОКБ указывают на то, что за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года несостоятельными признаны пока только 9% граждан, которые могли бы по формальным признакам пройти процедуру. При этом потенциальных банкротов куда больше, по данным на 1 июня 2018 года их насчитывается более 712 тысяч человек. Это заемщики с долгом более полумиллиона рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту.

Еще 9,8 млн. граждан имеют непогашенную просрочку по кредитам сроком более 90 дней и могут добровольно воспользоваться процедурой банкротства для облегчения своего финансового положения.



Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отмечал ранее начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.



Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, поясняет он. По словам эксперта, для закредитованного клиента банкротство - один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика, и решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев.

В налоговой практике «КСК групп» полагают, что к концу года число банкротов в России увеличится на 50-60%, похожую цифру в 50-70% называют и в юридической компании «Стопдолг».



Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.



Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.



Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.



В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».

Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 223 тысяч с первоначального значения прошлой недели в 221 тысячу.Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали.Заказы в промышленном секторе Германии в апреле упали, подтверждая замедление роста ВВП во II квартале, сообщило Министерство экономики. Спрос на заказы в производственной сфере Германии в апреле упали четвертый месяц подряд. Падение составило 2,5% м/м, при прогнозе роста на 0,6%. Эскалация напряженности в торговых отношениях между Европой, США сокращает желание компаний инвестировать. Свободных мощностей в экономике Германии может оказаться больше, чем считалось ранее.Инвесторы забраковали российский госдолг.Очередной аукцион российских гособлигаций завершился без особого успеха и вызвал падение цен на госбумаги на Московской бирже.После того, как второй раз за последние 4 недели Минфин не смог продать все запланированный объем бумаг, индекс цен ОФЗ (RGBI) опустился до отметки 142,2 пункта - минимальной с 18 апреля.Хотя инвесторам был предложен тот же пакет из 4-летних и 11-летних облигаций федерального займа, что и неделю назад, суммарный спрос при размещении упал на 25%.В результате Минфину удалось привлечь на рынке 26,6 млрд. рублей вместо заявленных 30 млрд.Судя по слабым результатам, на размещение снова не пришли иностранные инвесторы, отмечает аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.Спрос на 6-летние бумаги превысил предложение вдвое, и Минфин смог реализовать весь объем (15 млрд. рублей). Но 11 летних ОФЗ 26224 инвесторы были готовы купить лишь на 13,8 млрд. рублей даже несмотря на скидку в 0,4-0,5 процентного пункта к рыночной цене.Масштабного интереса глобальных инвесторов к российским активам не наблюдается, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС США.Отсутствие спроса на длинные бумаги говорит о том, что инвесторы не верят в снижение ставок Банком России, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: рост цен на бензин неизбежно выльется в ускорение инфляции, а апрельский провал курса рубля сделает дороже импорт.«Перед предыдущим заседанием ЦБР было понятно, что из-за внешних факторов снижения ставки ждать не стоит. Сейчас вроде бы ситуация нормализовалась, но на форуме в Санкт-Петербурге было достаточно много комментариев регулятора, из которых не вырисовывается перспектива снижения ставки в июне», - говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.В ходе опроса Reuters 15 из 20 экономистов заявили, что ЦБ через неделю оставит неизменной ключевую ставку - 7,25% годовых.Ситуацию на рынке российского госдолга можно охарактеризовать как «хрупкое равновесие», говорит аналитик БК «Регион» Александр Ермак. После того, как за апрель-май иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 200 млрд. рублей, или рекордную в истории сумму, на рынке нет ни крупных продавцов, ни крупных покупателей.На котировки давят планы Минфина увеличить размещение бумаг на 100-200 млрд. рублей, отмечает Росбанк. Средства пойдут на финансирование фонда инфраструктурных проектов, который создается в рамках майского указа Путина, сообщил накануне замминистра финансов Владимир Колычев.Рубль спикировал после «Прямой линии» Путина.Пока Путин рассказывал об устойчивом росте российской экономики на ежегодной «Прямой линии», иностранные инвесторы распродавали российские активы.При растущих ценах на нефть рубль потерял 84 копейки к доллару и с минимума за неделю к концу торгов поднялся до недельного максимума - 62,6550 RUB/USD.Спрос на доллары подскочил на треть, а к 21.05 Киева количество зарегистрированных биржей заявок на покупку американской валюты с расчетом «завтра» достигло максимума с ноября (1685), следует из данных в терминале Quik.Евро подорожал рекордно с апрельской девальвации - на 1,18 рубля и вплотную приблизился к отметке 74 RUB/EUR (73,92 RUB/EUR).В ходе прямой линии Путин сообщил о поступлении в войска новых ракет, об устойчивом росте экономики (на 1,5%) и реальных доходов населения (на 3,8%), но на рынок это не произвело впечатления: «инвесторы ждут фактов, а их нет», отмечает аналитик «Альпари» Анна Бодрова.Тем временем на рынке российского госдолга третий день с нарастающей скоростью продолжается распродажа, и вслед за госбумагами «камнем падает» рубль, добавляет Бодрова. Накануне Минфин не смог продать весь запланированный объем облигаций федерального займа, разметив их только на а 26,6 млрд. рублей из предложенных 30 млрд.Сегодня же индекс цен RGBI просел рекордно с 16 апреля и опустился до минимума почти за 2 месяца - 144,12 пункта.Рубль уносит общим оттоком капитала с развивающихся рынков, говорит начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.Инвесторы ждут, что вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Евроцентробанк.Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито Є1,9 трлн., может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ Є400 млрд. кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.По мере того, как carry-trade сворачивается, «эффект домино» покрывает все больше развивающихся стран. В четверг на 2% обвалился бразильский реал, а фондовый рынок страны рухнул на 3%. ЦБ Турции в третий раз поднял ключевую ставку, чтобы остановить падение лиры.Инвестиционный аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.В России удвоилось число банкротов.На конец мая 2018 года в России насчитывалось 65,9 тысяч граждан-банкротов. Это вдвое больше, чем на конец мая 2017 года, отмечают эксперты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Темпы прироста числа граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год.На сегодняшний день на 100 тысяч россиян в среднем приходится 45 банкротов. Наибольшая плотность банкротств оказалась в Вологодской области (148 банкротов на 100 тысяч населения) и Рязанской области (91 банкрот на 100 тысяч населения). В Москве за пять месяцев 2018 года банкротами стали 1305 граждан (+65% к январю-маю 2017 года), в Московской области - 958 граждан (+57%), в Санкт-Петербурге - 822 гражданина (+54%).В ОКБ указывают на то, что за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года несостоятельными признаны пока только 9% граждан, которые могли бы по формальным признакам пройти процедуру. При этом потенциальных банкротов куда больше, по данным на 1 июня 2018 года их насчитывается более 712 тысяч человек. Это заемщики с долгом более полумиллиона рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту.Еще 9,8 млн. граждан имеют непогашенную просрочку по кредитам сроком более 90 дней и могут добровольно воспользоваться процедурой банкротства для облегчения своего финансового положения.Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отмечал ранее начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, поясняет он. По словам эксперта, для закредитованного клиента банкротство - один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика, и решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев.В налоговой практике «КСК групп» полагают, что к концу года число банкротов в России увеличится на 50-60%, похожую цифру в 50-70% называют и в юридической компании «Стопдолг».Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64689 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3926 раз. Подякували: 7319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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