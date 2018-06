Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 12 чер, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.06.18 США



Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника в незначительном «плюсе» на фоне ожидания первой в истории встречи президента страны с лидером Северной Кореи.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,02%, до 25322,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7659,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2782 пунктов.



Как ожидается, во вторник в Сингапуре на острове Сентоса Трамп и Ким Чен Ын обсудят пути денуклеаризации и мира Корейского полуострова и налаживания отношений между двумя странами. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.



Кроме того, инвесторы ждут новостей от центробанков - позднее на этой неделе состоятся заседания FOMC Федрезерва США, Евроцентробанка и Банка Японии.



Из опыта прошлых лет, геополитика не слишком влияет на рынки в долгосрочной перспективе. Однако эта неделя будет интересной, поскольку очень много всего произойдет за относительно тихий период.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,02%, до 25 322,31 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,11%, до 2 782,00 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,19%, до 7 659,93 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, итальянские акции показали наилучшую сессию за более чем год, после того, как новый министр финансов страны Триа подтвердил приверженность евро.



В интервью Corriere Della Serra Триа сказал, что новое правительство страны привержено евро. Это развеивает опасения, что новое правительство евроскептиков откажется от евро. «Позиция правительства ясная и единогласная. Нет решения об уходе от евро. Правительство исполнено решимости предотвратить любое возникновение рыночных условий, которое привело бы к уходу от евро», - сказал Триа.



Триа также подтвердил цель правительства по снижению долга Италии в этом году и в 2019 г., что помогло повыситься итальянским банковским акциям. Отношение долг/ВВП в Италии превышает 130%.



Инвесторы ожидают новостей из Сингапура, где должна состояться встреча между лидерами США и Северной Кореи.



FTSE MIB вырос на 3,42%, что стало самым высоким процентным ростом с 24 апреля 2017 г. Уровень закрытия индекса стал самым высоким с 1 июня.

Также улучшилось отношение к итальянским облигациям, доходность по двухлетним бумагам снизилась на 53 базисных пункта до 1,06%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,73% - это первый рост за пять сессий. Все сектора выросли, наиболее сильно — финансовый и связи. В пятницу индекс снизился на 0,2%, за прошлую неделю — снизился на 0,5%.

Пара евро-доллар выросла на 0,1%.



Экономические данные:

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании снизился в апреле на 1,1% - это наиболее сильный темп снижения с 2012 г. Данные предполагают, что замедление британской экономики в первом квартале продолжилось и во втором. Снижение может поставить под вопрос повышение процентной ставки Банком Англии в этом году.

Фунт снизился после выхода данных (пара фунт доллар потеряла 0,2%), однако снижение фунта помогло вырасти FTSE 100, так как повышает номинальный размер выручки международных компаний.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,73% - это первый рост за пять сессий. Все сектора выросли, наиболее сильно — финансовый и связи. В пятницу индекс снизился на 0,2%, за прошлую неделю — снизился на 0,5%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,45% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 737,43 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,60%, до 12 842,91 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,43% — на отметке 5 473,91 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в понедельник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,43% - до 2271,74 пункта; РТС снизился на 0,62%, до 1142,02 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева вырос на 0,25%, до 62,68 RUB/USD, курс евро - на 0,45%, до 73,99 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,29% - до $76,68 за баррель.



Стоимость акций Сбербанка снизилась за торговую сессию на 1,06%. Обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 1,25%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,51%, акции Московской биржи — на 0,91%.



Во вторник, 12 июня, в связи с празднованием Дня России и валютный, и фондовый рынок будут закрыты.



Если во вторник нефть не преподнесет сюрпризов, то в среду, после праздника, Индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2255 - 2305 пунктов, Индекс РТС - в диапазоне 1135 - 1160 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 11 июня, понизился на 3,97 пункта или на 0,68% до уровня 436,58 пунктов.



Объем торгов за день составил 200,0 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 08 июня, ПФТС-индекс понизился на 2,00 пункта или на 0,45% до уровня 439,55 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 121,52 пунктов или на 38,57 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник в ожидании ряда важных событий, запланированных на текущую неделю.

Внимание трейдеров направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.



Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где должны состояться их переговоры. Особое внимание в ходе переговоров, как ожидается, будет уделено денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил Д.Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успеха саммита в Сингапуре.



«Сложно сказать, насколько далеко зайдут лидеры США и КНДР в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако если переговоры продолжатся, можно будет говорить об ослаблении геополитических рисков, что благоприятно для фондовых рынков», - таково мнение аналитика Aizawa Securities в Токио Икуо Митсуи.

«В том случае, если ФРС укажет на возможность в общей сложности четырех повышений ставки в этом году, трейдеры могут воспринять это как сигнал усиления экономики США, - говорит эксперт. - Это благоприятно, в частности, для японского рынка».



Среди японских компаний лидерами роста в понедельник являются бумаги ритейлеров и представителей технологического сектора.



Стоимость бумаг Seven & i увеличилась на 3%, Aeon - на 2,2%, Fast Retailing - на 2,5%. Акции SoftBank подорожали на 1,7%, NTT Docomo- на 0,4%.

Капитализация японского девелопера Sekisui House упала на 7% на слабой квартальной отчетности компании.

В Гонконге дорожают бумаги нефтекомпании Cnooc (1,8%) и интернет-гиганта Tencent (1%).



Стоимость акций Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейшего мирового производителя аккумуляторов для электромобилей, взлетела на 44% в ходе первых торгов после IPO. Компания разместила 10% капитала в рамках IPO и привлекла $2 млрд.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,48% - до 1618,47 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,68% - до 436,58 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,34 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 200 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+4,54%) и Донбассэнерго (+3,96%).

В «красной зоне» завершили торги акции Турбоатома (-0,75%), Центрэнерго (-0,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,45%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,7%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,12% - до 481,16 пункта при объеме торгов 945 тыс. злотых (6,9 млн. грн.).

В «индексной корзине» изменились в стоимости акции KSG Agro (+5,43%), агрохолдинга ИМК (+0,8%) и «Агротона» (+0,51%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник утром на позитиве о первых результатах встречи глав США и КНДР, который состоялась 12 июня в Сингапуре.



Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федрезерва, Евроцентробанка и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,30%, гонконгский Hang Seng - на 0,13, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.



Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и уже успели подписать первый совместный документ.



«Сложно сказать, насколько далеко зайдут лидеры США и КНДР в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако если переговоры продолжатся, можно будет говорить об ослаблении геополитических рисков, что благоприятно для фондовых рынков», - таково мнение аналитика Aizawa Securities в Токио Икуо Митсуи.

«В том случае, если ФРС укажет на возможность в общей сложности четырех повышений ставки в этом году, трейдеры могут воспринять это как сигнал усиления экономики США, - говорит эксперт. - Это благоприятно, в частности, для японского рынка».



Среди японских компаний лидерами роста в понедельник являются бумаги ритейлеров и представителей технологического сектора.



Стоимость бумаг Seven & i увеличилась на 3%, Aeon - на 2,2%, Fast Retailing - на 2,5%. Акции SoftBank подорожали на 1,7%, NTT Docomo- на 0,4%.

Капитализация японского девелопера Sekisui House упала на 7% на слабой квартальной отчетности компании.

В Гонконге дорожают бумаги нефтекомпании Cnooc (1,8%) и интернет-гиганта Tencent (1%).





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com

