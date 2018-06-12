Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 12.06.18 Итоги: Прогнозы 12.06.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 12 чер, 2018 12:43 Итоги: Прогнозы 12.06.18



Федеральная резервная система не станет ускорять темпы повышения процентной ставки в этом году в условиях набирающего обороты экономического роста, ожидают опрошенные экономисты.



Доля респондентов, ожидающих еще по меньшей мере, три повышения ставки в 2018 году, несколько сократилась в опросе, проводившемся 5-7 июня, по сравнению с мартом. Медианная оценка экономистов теперь предполагает еще два повышения в этом году, что совпадает с собственными прогнозами ФРС, также опубликованными в марте.



Все 37 участников последнего опроса ожидают повышения ставки в среду на четверть процентного пункта по итогам двухдневного заседания центробанка США.



«Темпы роста ВВП во II квартале могут составить 4%, но до этого был никудышный I квартал», - говорит главный экономист Loomis Sayles & Co. в Бостоне Брайан Хорриган. Опасения по поводу торговых трений, устойчиво вялая инфляция, укрепление доллара и напряженность на развивающихся рынках также могут удержать ФРС от более агрессивной реакции, сказал он.



После заседания представители центробанка опубликуют новые ежеквартальные прогнозы по экономике и предполагаемой траектории процентных ставок. Спустя полчаса председатель ФРС Джером Пауэлл начнет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.

Респонденты преимущественно ожидают, что в пресс-релизе по итогам заседания ФРС вновь охарактеризует краткосрочные риски для экономики как «в целом сбалансированные».



В ходе мартовского опроса такое предположение высказывала примерно половина участников. Сами экономисты также считают риски для монетарной политики более сбалансированными, чем в марте. Доля респондентов, сказавших о преобладании повышательных рисков, снизилась до 52% с 71%.



В России повысят пенсионный возраст. Проблемы останутся.



Повышение возраста выхода на пенсию трудящегося населения — такая экономическая мера, которую совершенно невозможно закамуфлировать, скрыть ее сущность за сложными подсчетами и научными формулировками. Любому самому необразованному гражданину абсолютно ясно, что это прямой удар по его жизненным интересам. Именно очевидная непопулярность такого решения заставляла Путина раз за разом уверять общественность, что, пока он у власти, возраст выхода на пенсию граждан России не изменится.



Однако нынче правительство РФ оказалось в таком положении, что, судя по всему, не видит иного решения проблем федерального бюджета. Они таковы, что не спасает даже крайне благоприятная конъюнктура нефтяного рынка. Формальный выход из рецессии (и нынешний, и прогнозируемый рост ВВП балансирует в районе двух процентов) российскую экономику нисколько не оживил. Мировые санкции, коррупция и глобальное давление на бизнес со стороны любых госорганов добивают все еще сырьевую экономику РФ уверенно и даже не очень медленно. Кроме того, Путин, санкционируя повышение пенсионного возраста, надо думать, полагает (и возможно, справедливо), что уж лучше пойти на этот шаг в начальный период своего очередного срока, когда политическая ситуация внутри страны стабильна, уровень его поддержки высок, а цены на нефть радуют глаз. А кто знает, что там будет через несколько лет?



Уже традиционно конфискуя накопительную часть пенсионной кубышки, правительство РФ как бы расписывается в том, что никакого пенсионного фонда в классическом понимании смысла этого института в России нет. А есть сложная, коррупционная и крайне неэффективная система поддержки нетрудоспособной по возрасту части населения, когда деньги из ПФ сначала насильственным путем изымаются, а потом по мере сиюминутной необходимости в произвольных объемах вкачиваются обратно в виде бюджетных трансфертов. В этой связи любые ссылки на «мировой опыт» при принятии решения о повышении пенсионного возраста кажутся смехотворными. Особенно учитывая среднюю продолжительность жизни в России, которая, может, и растет, но такими черепашьими темпами, что оправдать ею данную меру никак невозможно.



При этом никто не объясняет, откуда возьмутся деньги на запитку Пенсионного фонда, когда приблизительно через десять лет в России число работающих сравняется с числом пенсионеров? Нынешние темпы роста производительности труда никак не позволяют предположить, что трудоспособная половина сможет прокормить иждивенцев.



Итак, из многочисленных утечек в СМИ следует, что примерно с начала будущего года на пенсию смогут рассчитывать дамы, дожившие до шестидесяти трех лет, и мужчины, достигшие шестидесятипятилетнего рубежа. Думаю, в конечном итоге в части, касающейся слабого пола, цифра эта подвергнется корректировке. Владимир Путин раскритикует авторов реформы, вступится за женщин и три года им скостит. То есть прибавка для обоих полов составит пять лет. Бюджет, конечно, от этого выиграет. Чего, разумеется, нельзя сказать о его донорах — гражданах Российской Федерации.



Не надо думать, что нововведение коснется исключительно лиц предпенсионного возраста. Дополнительная нагрузка ляжет на плечи очень многих семей. Например, таких, в которых бабушки могли бы мирно нянчить внуков, но вынуждены будут продолжать трудиться на благо родного государства. Гражданам же, приближающимся к роковому рубежу, придется, как говорится, «подтянуть пояса». Но не всем. Половина из тех, кто сегодня озабочен будущими проблемами в связи с повышением пенсионного возраста, волнуются совершенно напрасно. К сожалению, они до своих пенсий не доживут.



Россия на пороге нового скачка цен на продукты.



Вслед за повышением акцизов на бензин, вызвавшем 10-процентный скачок цен на топливо, и планами поднять НДС, правительство готовит удар по рынку продовольствия.



Как сообщает РБК, Минпромторг предложил ввести налог на импортное оборудование для производства продуктов питания.



Сейчас зарубежные технологии не облагаются ввозной пошлиной. В правительстве предлагают установить ее в размере 3-10% в зависимости от сектора.

В перечень входят оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.

Итогом станет рост издержек и повышение цен на конечную продукцию для потребителей, предупреждают производители.



Почти вся российская продукция производится на зарубежных технологических линиях; не имеют российских аналогов современные упаковочные линии и материалы для упаковки, поясняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.



В индустрии безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80-90%, в мясной перерабатывающей промышленности близка к 100%.



В стране, например, нет аналогов для технологически сложного холодильного оборудования, оборудования по обеспечению климата и систем кондиционирования, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



В кондитерской промышленности доля российского оборудования не превышает 20-25% и используется оно лишь для традиционных сладостей (пряников и баранок), тогда как для шоколада уже требуется оборудование из Швейцарии, Германии, Италии, отмечает директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.



Ситуацию для потребителей усугубляют планы правительства РФ отменить льготную ставку НДС, которая действует для продуктов питания, а также то, что начали расти цены на продовольствие в мире, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Индекс продовольственных цен ФАО за последние 4 месяца подскочил на 4,6% в долларах и 15% в рублях. Все это и так делает неизбежным ускорение продовольственной инфляции в России, и вопрос лишь в том, с каким лагом это произойдет, говорит Тремасов.



Несмотря на выросший на 10,0 млрд. грн. гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, рынок безналичного доллара нисколько не почувствовал давления этой гривневой ликвидности.

Не исключено, в этом «вина» Минфина, затеявшего 12 июня масштабный аукцион по размещению широкого ассортимента гривневых ОВГЗ, сроками обращения от двух месяцев до трех лет. Вероятно, в этом направлении и ушла вся избыточная гривневая ликвидность, оставив рынок доллара «на растерзание» продавцов, которые из-за выросшего ко вторнику притока экспортной выручки из-за рубежа, оказались в большинстве.

Впрочем, судя по феноменальной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня, регулятор своими «анонимными» скупками с платформы Matching не допускал чрезмерного укрепления гривни.



Вторым источником отсутствия «бычьей» реакции безналичного доллара на изрядный рост гривневого ресурса, аккумулированного на коррсчетах НБУ, стал заметный приток экспортной выручки из-за рубежа, 5-% которое подлежало обязательной продаже.



Наличный рынок, тем временем, до полудня едва заметно, балансируя со стабилизацией, терял в цене по паре доллар-гривня. После обеда настроение сменилось активным спросом на наличный доллар, подняв немного цены «американца» к финишу торгов.



Сохранение увеличения притока экспортной выручки из-за рубежа на ближайших торгах имеет шанс обеспечить избыток СКВ на торгах межбанка, однако, вероятнее всего, регулятор своими гривневыми интервенциями постарается направить рынок «зеленого» безнала в сторону бокового тренда.



Не исключено, подобный сюжет ожидается и на рынке наличных. В сопровождении затухания торговой активности и там и на торгах валютного межбанка. Стартовал сезон отпусков, бизнесовая активность снижается, а с оглядкой на ситуацию на валютном рынке, потенциальные клиенты «налички» все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестиций, например, о депозитах.



Однако, наиболее вероятным мы считаем попытку развернуть рынок доллара вверх. В конечном счете, пора уже выкупать сформировавшиеся за три сессии межбанка низы безналичного «американца». Да и наличный рынок после обеда вторника подает недвусмысленные сигналы, зовя на рынок «зеленых быков»





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС продолжит плавное ужесточение на фоне баланса рисков.Федеральная резервная система не станет ускорять темпы повышения процентной ставки в этом году в условиях набирающего обороты экономического роста, ожидают опрошенные экономисты.Доля респондентов, ожидающих еще по меньшей мере, три повышения ставки в 2018 году, несколько сократилась в опросе, проводившемся 5-7 июня, по сравнению с мартом. Медианная оценка экономистов теперь предполагает еще два повышения в этом году, что совпадает с собственными прогнозами ФРС, также опубликованными в марте.Все 37 участников последнего опроса ожидают повышения ставки в среду на четверть процентного пункта по итогам двухдневного заседания центробанка США.«Темпы роста ВВП во II квартале могут составить 4%, но до этого был никудышный I квартал», - говорит главный экономист Loomis Sayles & Co. в Бостоне Брайан Хорриган. Опасения по поводу торговых трений, устойчиво вялая инфляция, укрепление доллара и напряженность на развивающихся рынках также могут удержать ФРС от более агрессивной реакции, сказал он.После заседания представители центробанка опубликуют новые ежеквартальные прогнозы по экономике и предполагаемой траектории процентных ставок. Спустя полчаса председатель ФРС Джером Пауэлл начнет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.Респонденты преимущественно ожидают, что в пресс-релизе по итогам заседания ФРС вновь охарактеризует краткосрочные риски для экономики как «в целом сбалансированные».В ходе мартовского опроса такое предположение высказывала примерно половина участников. Сами экономисты также считают риски для монетарной политики более сбалансированными, чем в марте. Доля респондентов, сказавших о преобладании повышательных рисков, снизилась до 52% с 71%.В России повысят пенсионный возраст. Проблемы останутся.Повышение возраста выхода на пенсию трудящегося населения — такая экономическая мера, которую совершенно невозможно закамуфлировать, скрыть ее сущность за сложными подсчетами и научными формулировками. Любому самому необразованному гражданину абсолютно ясно, что это прямой удар по его жизненным интересам. Именно очевидная непопулярность такого решения заставляла Путина раз за разом уверять общественность, что, пока он у власти, возраст выхода на пенсию граждан России не изменится.Однако нынче правительство РФ оказалось в таком положении, что, судя по всему, не видит иного решения проблем федерального бюджета. Они таковы, что не спасает даже крайне благоприятная конъюнктура нефтяного рынка. Формальный выход из рецессии (и нынешний, и прогнозируемый рост ВВП балансирует в районе двух процентов) российскую экономику нисколько не оживил. Мировые санкции, коррупция и глобальное давление на бизнес со стороны любых госорганов добивают все еще сырьевую экономику РФ уверенно и даже не очень медленно. Кроме того, Путин, санкционируя повышение пенсионного возраста, надо думать, полагает (и возможно, справедливо), что уж лучше пойти на этот шаг в начальный период своего очередного срока, когда политическая ситуация внутри страны стабильна, уровень его поддержки высок, а цены на нефть радуют глаз. А кто знает, что там будет через несколько лет?Уже традиционно конфискуя накопительную часть пенсионной кубышки, правительство РФ как бы расписывается в том, что никакого пенсионного фонда в классическом понимании смысла этого института в России нет. А есть сложная, коррупционная и крайне неэффективная система поддержки нетрудоспособной по возрасту части населения, когда деньги из ПФ сначала насильственным путем изымаются, а потом по мере сиюминутной необходимости в произвольных объемах вкачиваются обратно в виде бюджетных трансфертов. В этой связи любые ссылки на «мировой опыт» при принятии решения о повышении пенсионного возраста кажутся смехотворными. Особенно учитывая среднюю продолжительность жизни в России, которая, может, и растет, но такими черепашьими темпами, что оправдать ею данную меру никак невозможно.При этом никто не объясняет, откуда возьмутся деньги на запитку Пенсионного фонда, когда приблизительно через десять лет в России число работающих сравняется с числом пенсионеров? Нынешние темпы роста производительности труда никак не позволяют предположить, что трудоспособная половина сможет прокормить иждивенцев.Итак, из многочисленных утечек в СМИ следует, что примерно с начала будущего года на пенсию смогут рассчитывать дамы, дожившие до шестидесяти трех лет, и мужчины, достигшие шестидесятипятилетнего рубежа. Думаю, в конечном итоге в части, касающейся слабого пола, цифра эта подвергнется корректировке. Владимир Путин раскритикует авторов реформы, вступится за женщин и три года им скостит. То есть прибавка для обоих полов составит пять лет. Бюджет, конечно, от этого выиграет. Чего, разумеется, нельзя сказать о его донорах — гражданах Российской Федерации.Не надо думать, что нововведение коснется исключительно лиц предпенсионного возраста. Дополнительная нагрузка ляжет на плечи очень многих семей. Например, таких, в которых бабушки могли бы мирно нянчить внуков, но вынуждены будут продолжать трудиться на благо родного государства. Гражданам же, приближающимся к роковому рубежу, придется, как говорится, «подтянуть пояса». Но не всем. Половина из тех, кто сегодня озабочен будущими проблемами в связи с повышением пенсионного возраста, волнуются совершенно напрасно. К сожалению, они до своих пенсий не доживут.Россия на пороге нового скачка цен на продукты.Вслед за повышением акцизов на бензин, вызвавшем 10-процентный скачок цен на топливо, и планами поднять НДС, правительство готовит удар по рынку продовольствия.Как сообщает РБК, Минпромторг предложил ввести налог на импортное оборудование для производства продуктов питания.Сейчас зарубежные технологии не облагаются ввозной пошлиной. В правительстве предлагают установить ее в размере 3-10% в зависимости от сектора.В перечень входят оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.Итогом станет рост издержек и повышение цен на конечную продукцию для потребителей, предупреждают производители.Почти вся российская продукция производится на зарубежных технологических линиях; не имеют российских аналогов современные упаковочные линии и материалы для упаковки, поясняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.В индустрии безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80-90%, в мясной перерабатывающей промышленности близка к 100%.В стране, например, нет аналогов для технологически сложного холодильного оборудования, оборудования по обеспечению климата и систем кондиционирования, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.В кондитерской промышленности доля российского оборудования не превышает 20-25% и используется оно лишь для традиционных сладостей (пряников и баранок), тогда как для шоколада уже требуется оборудование из Швейцарии, Германии, Италии, отмечает директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.Ситуацию для потребителей усугубляют планы правительства РФ отменить льготную ставку НДС, которая действует для продуктов питания, а также то, что начали расти цены на продовольствие в мире, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Индекс продовольственных цен ФАО за последние 4 месяца подскочил на 4,6% в долларах и 15% в рублях. Все это и так делает неизбежным ускорение продовольственной инфляции в России, и вопрос лишь в том, с каким лагом это произойдет, говорит Тремасов.Несмотря на выросший на 10,0 млрд. грн. гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, рынок безналичного доллара нисколько не почувствовал давления этой гривневой ликвидности.Не исключено, в этом «вина» Минфина, затеявшего 12 июня масштабный аукцион по размещению широкого ассортимента гривневых ОВГЗ, сроками обращения от двух месяцев до трех лет. Вероятно, в этом направлении и ушла вся избыточная гривневая ликвидность, оставив рынок доллара «на растерзание» продавцов, которые из-за выросшего ко вторнику притока экспортной выручки из-за рубежа, оказались в большинстве.Впрочем, судя по феноменальной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня, регулятор своими «анонимными» скупками с платформы Matching не допускал чрезмерного укрепления гривни.Вторым источником отсутствия «бычьей» реакции безналичного доллара на изрядный рост гривневого ресурса, аккумулированного на коррсчетах НБУ, стал заметный приток экспортной выручки из-за рубежа, 5-% которое подлежало обязательной продаже.Наличный рынок, тем временем, до полудня едва заметно, балансируя со стабилизацией, терял в цене по паре доллар-гривня. После обеда настроение сменилось активным спросом на наличный доллар, подняв немного цены «американца» к финишу торгов.Сохранение увеличения притока экспортной выручки из-за рубежа на ближайших торгах имеет шанс обеспечить избыток СКВ на торгах межбанка, однако, вероятнее всего, регулятор своими гривневыми интервенциями постарается направить рынок «зеленого» безнала в сторону бокового тренда.Не исключено, подобный сюжет ожидается и на рынке наличных. В сопровождении затухания торговой активности и там и на торгах валютного межбанка. Стартовал сезон отпусков, бизнесовая активность снижается, а с оглядкой на ситуацию на валютном рынке, потенциальные клиенты «налички» все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестиций, например, о депозитах.Однако, наиболее вероятным мы считаем попытку развернуть рынок доллара вверх. В конечном счете, пора уже выкупать сформировавшиеся за три сессии межбанка низы безналичного «американца». Да и наличный рынок после обеда вторника подает недвусмысленные сигналы, зовя на рынок «зеленых быков»В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64689 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3926 раз. Подякували: 7319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 13.06.18

дядя Caша » Сер 13 чер, 2018 12:50 0 107

дядя Caша Сер 13 чер, 2018 12:50 Итоги: Прогнозы 11.06.18

дядя Caша » Пон 11 чер, 2018 12:56 0 180

дядя Caша Пон 11 чер, 2018 12:56 Итоги: Прогнозы 08.06.18

дядя Caша » П'ят 08 чер, 2018 12:42 0 493

дядя Caша П'ят 08 чер, 2018 12:42