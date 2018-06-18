Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 18.06.18 Итоги: Прогнозы 18.06.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 18 чер, 2018 12:23 Итоги: Прогнозы 18.06.18



Положительный эффект налоговой реформы в США будет кратковременным, а огромный бюджетный дефицит США может подстегнуть усиление инфляции и рост процентных ставок, что приведет к потрясениям для финансовых рынков, считают эксперты Международного валютного фонда.



При этом их оценки существенно расходятся с прогнозами президента США Дональда Трампа и его администрации, которые уверены в долгосрочном позитивном влиянии своих действий на экономику.



Рост американского реального ВВП, вероятно, усилится с 2,3% в 2017 году до 2,9% в 2018 году, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций 2018 года с США в соответствии со статьей IV устава фонда. Однако в последующие годы ожидается ослабление подъема: до 2,7% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и далее до 1,4% в 2023 году.



По оценкам экономистов МВФ, пакет мер по снижению налогов объемом 1,5 трлн долларов в сочетании с увеличением госрасходов на 300 млрд долларов повысят дефицит федерального бюджета США до 4,5% ВВП в 2019 году, что вдвое больше уровня, зафиксированного три года назад.



Позитивный импульс для экономики США и некоторых из их торговых партнеров будет недолгим, одновременно быстрое увеличение бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса повлечет за собой множество рисков для мировой экономики. Один из таких рисков - более резкое усиление инфляции, чем ожидалось, которое вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) поднимать процентные ставки быстрее, чем рассчитывают рынки.

О таких рисках уже неоднократно говорили экономисты Уолл-стрит, но теперь внимание к ним пытается привлечь и МВФ.



«Более быстрое повышение инфляции, чем ожидалось, будет сопровождаться более быстрым ростом процентных ставок, что может повысить рыночную волатильность как в США, так и за рубежом», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции. Она предупредила, что в некоторых развивающихся странах уже проявляются «симптомы таких негативных последствий».



Министерство финансов США сообщило о существенном несогласии с выводами МВФ по итогам консультаций.

По словам Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин в ходе консультаций ясно сказал, что считает среднесрочный прогноз фонда излишне пессимистичным. «Честно говоря, надеюсь, что он прав. Так будет лучше и для США, и для мировой экономики», - отметила она.



Помимо бюджетного дефицита США, экспертов фонда тревожит и растущая долговая нагрузка. К середине следующего десятилетия американский госдолг достигнет 90% ВВП, несмотря на умеренную консолидацию начиная с 2020 года.

Кроме того, переход к протекционистской политике, за которую выступает Д.Трамп, может увести мир с пути открытой торговли, основанной на понятных правилах, что грозит неприятными последствиями как для экономики США, так и для ее партнеров, отмечается в докладе фонда.



«Давайте не будем недооценивать макроэкономическое воздействие» торговых мер, призвала К.Лагард. «Последствия будут серьезными не только в случае принятия мер Соединенными Штатами, но и особенно в случае, если другие страны предпримут ответные шаги. В частности, те, кто больше всего будет затронут мерами США: Канада, Европа и Германия», - сказала она.



Меж тем, по данным американских СМИ, Д.Трамп одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд. Объявление о них было сделано в пятницу.



Зарплаты в еврозоне ускорили рост.



Зарплаты в еврозоне ускорились в период с января по март, подтверждая ожидания, что инфляция достигнет целевого уровня в течение ближайших лет. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны сократилось в апреле.



Безработица в еврозоне продолжала падать, это отразилось на заработной плате, которая в I-м квартале увеличилась на 1,8% г/г после роста на 1,6% в IV-м квартале 2017 года.

Индекс расходов на оплату труда одного сотрудника вырос на 1,9% в I квартале 2018 года. Президент ЕЦБ Драги считает ускорение роста заработной платы залогом уверенности в достижении целевого уровня инфляции.



Бизнес РФ опустошает банки: За месяц со счетов утекло 480 миллиардов рублей.



Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина.

В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей, сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.

Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд. рублей).

Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд. рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд. рублей.

Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд. рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства.

За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Fitch.

Основная часть новых денег - 352 млрд. рублей - перетекла в Промсвязьбанк, по пути сделав остановку в АвтоВазБанке. Последний занял у ЦБ 338 млрд рублей, из которых 96 млрд рублей направил на погашение долга перед ПСБ, а еще 205 млрд рублей - просто разместил в нем.

Вероятно на эти деньги будут выкуплены плохие активы Промсвязьбанка, а полученные средства банк направит на погашение долга перед ЦБ, составлявшего на конец апреля около 245 млрд. рублей, рассуждают аналитики Fitch.

В результате деньги совершат полный круг, и кредиты ЦБ будут погашены деньгами самого ЦБ.

Еще 133 млрд. рублей банковская система получила из федерального и регионального бюджетов, 6 млрд. рублей - от Минфина и 52 млрд. рублей - от других госструктур, отмечает Fitch.

Почти половину всех госденег в системе держит группа ВТБ. Это 2,2 трлн. рублей, или 19% обязательств банка.

Накопленные вливания в Газпромбанк достигли 700 млрд. рублей, в Россельхозбанк - 500 млрд. рублей.

Показатели достаточности капитала в банковской системе за месяц снизились на 30 базисных пунктов, говорится в обзоре: сказалось падение рубля, из-за которого взвешенные по риску активы в валюте увеличились.

Критическим для банковской системы является курс в 70 RUB/USD, подсчитал Fitch: при его достижении банки могут не выдержать нормативов ЦБ по капиталу, а регулятору, как и в 2014 году, придется вводить послабления.



Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.



Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.



Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».



В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.



Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.



Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте.

Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Новый прогноз МВФ для экономики страны.Положительный эффект налоговой реформы в США будет кратковременным, а огромный бюджетный дефицит США может подстегнуть усиление инфляции и рост процентных ставок, что приведет к потрясениям для финансовых рынков, считают эксперты Международного валютного фонда.При этом их оценки существенно расходятся с прогнозами президента США Дональда Трампа и его администрации, которые уверены в долгосрочном позитивном влиянии своих действий на экономику.Рост американского реального ВВП, вероятно, усилится с 2,3% в 2017 году до 2,9% в 2018 году, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций 2018 года с США в соответствии со статьей IV устава фонда. Однако в последующие годы ожидается ослабление подъема: до 2,7% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и далее до 1,4% в 2023 году.По оценкам экономистов МВФ, пакет мер по снижению налогов объемом 1,5 трлн долларов в сочетании с увеличением госрасходов на 300 млрд долларов повысят дефицит федерального бюджета США до 4,5% ВВП в 2019 году, что вдвое больше уровня, зафиксированного три года назад.Позитивный импульс для экономики США и некоторых из их торговых партнеров будет недолгим, одновременно быстрое увеличение бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса повлечет за собой множество рисков для мировой экономики. Один из таких рисков - более резкое усиление инфляции, чем ожидалось, которое вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) поднимать процентные ставки быстрее, чем рассчитывают рынки.О таких рисках уже неоднократно говорили экономисты Уолл-стрит, но теперь внимание к ним пытается привлечь и МВФ.«Более быстрое повышение инфляции, чем ожидалось, будет сопровождаться более быстрым ростом процентных ставок, что может повысить рыночную волатильность как в США, так и за рубежом», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции. Она предупредила, что в некоторых развивающихся странах уже проявляются «симптомы таких негативных последствий».Министерство финансов США сообщило о существенном несогласии с выводами МВФ по итогам консультаций.По словам Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин в ходе консультаций ясно сказал, что считает среднесрочный прогноз фонда излишне пессимистичным. «Честно говоря, надеюсь, что он прав. Так будет лучше и для США, и для мировой экономики», - отметила она.Помимо бюджетного дефицита США, экспертов фонда тревожит и растущая долговая нагрузка. К середине следующего десятилетия американский госдолг достигнет 90% ВВП, несмотря на умеренную консолидацию начиная с 2020 года.Кроме того, переход к протекционистской политике, за которую выступает Д.Трамп, может увести мир с пути открытой торговли, основанной на понятных правилах, что грозит неприятными последствиями как для экономики США, так и для ее партнеров, отмечается в докладе фонда.«Давайте не будем недооценивать макроэкономическое воздействие» торговых мер, призвала К.Лагард. «Последствия будут серьезными не только в случае принятия мер Соединенными Штатами, но и особенно в случае, если другие страны предпримут ответные шаги. В частности, те, кто больше всего будет затронут мерами США: Канада, Европа и Германия», - сказала она.Меж тем, по данным американских СМИ, Д.Трамп одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд. Объявление о них было сделано в пятницу.Зарплаты в еврозоне ускорили рост.Зарплаты в еврозоне ускорились в период с января по март, подтверждая ожидания, что инфляция достигнет целевого уровня в течение ближайших лет. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны сократилось в апреле.Безработица в еврозоне продолжала падать, это отразилось на заработной плате, которая в I-м квартале увеличилась на 1,8% г/г после роста на 1,6% в IV-м квартале 2017 года.Индекс расходов на оплату труда одного сотрудника вырос на 1,9% в I квартале 2018 года. Президент ЕЦБ Драги считает ускорение роста заработной платы залогом уверенности в достижении целевого уровня инфляции.Бизнес РФ опустошает банки: За месяц со счетов утекло 480 миллиардов рублей.Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина.В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей, сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд. рублей).Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд. рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд. рублей.Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд. рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства.За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Fitch.Основная часть новых денег - 352 млрд. рублей - перетекла в Промсвязьбанк, по пути сделав остановку в АвтоВазБанке. Последний занял у ЦБ 338 млрд рублей, из которых 96 млрд рублей направил на погашение долга перед ПСБ, а еще 205 млрд рублей - просто разместил в нем.Вероятно на эти деньги будут выкуплены плохие активы Промсвязьбанка, а полученные средства банк направит на погашение долга перед ЦБ, составлявшего на конец апреля около 245 млрд. рублей, рассуждают аналитики Fitch.В результате деньги совершат полный круг, и кредиты ЦБ будут погашены деньгами самого ЦБ.Еще 133 млрд. рублей банковская система получила из федерального и регионального бюджетов, 6 млрд. рублей - от Минфина и 52 млрд. рублей - от других госструктур, отмечает Fitch.Почти половину всех госденег в системе держит группа ВТБ. Это 2,2 трлн. рублей, или 19% обязательств банка.Накопленные вливания в Газпромбанк достигли 700 млрд. рублей, в Россельхозбанк - 500 млрд. рублей.Показатели достаточности капитала в банковской системе за месяц снизились на 30 базисных пунктов, говорится в обзоре: сказалось падение рубля, из-за которого взвешенные по риску активы в валюте увеличились.Критическим для банковской системы является курс в 70 RUB/USD, подсчитал Fitch: при его достижении банки могут не выдержать нормативов ЦБ по капиталу, а регулятору, как и в 2014 году, придется вводить послабления.Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте.Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64810 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3935 раз. Подякували: 7335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 15.06.18

дядя Caша » П'ят 15 чер, 2018 12:22 0 396

дядя Caша П'ят 15 чер, 2018 12:22 Итоги: Прогнозы 14.06.18

дядя Caша » Чет 14 чер, 2018 12:49 0 184

дядя Caша Чет 14 чер, 2018 12:49 Итоги: Прогнозы 13.06.18

дядя Caша » Сер 13 чер, 2018 12:50 0 187

дядя Caша Сер 13 чер, 2018 12:50