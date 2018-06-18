Итоги: Прогнозы 18.06.18

Положительный эффект налоговой реформы в США будет кратковременным, а огромный бюджетный дефицит США может подстегнуть усиление инфляции и рост процентных ставок, что приведет к потрясениям для финансовых рынков, считают эксперты Международного валютного фонда.
При этом их оценки существенно расходятся с прогнозами президента США Дональда Трампа и его администрации, которые уверены в долгосрочном позитивном влиянии своих действий на экономику.
Рост американского реального ВВП, вероятно, усилится с 2,3% в 2017 году до 2,9% в 2018 году, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций 2018 года с США в соответствии со статьей IV устава фонда. Однако в последующие годы ожидается ослабление подъема: до 2,7% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и далее до 1,4% в 2023 году.
По оценкам экономистов МВФ, пакет мер по снижению налогов объемом 1,5 трлн долларов в сочетании с увеличением госрасходов на 300 млрд долларов повысят дефицит федерального бюджета США до 4,5% ВВП в 2019 году, что вдвое больше уровня, зафиксированного три года назад.
Позитивный импульс для экономики США и некоторых из их торговых партнеров будет недолгим, одновременно быстрое увеличение бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса повлечет за собой множество рисков для мировой экономики. Один из таких рисков - более резкое усиление инфляции, чем ожидалось, которое вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) поднимать процентные ставки быстрее, чем рассчитывают рынки.
О таких рисках уже неоднократно говорили экономисты Уолл-стрит, но теперь внимание к ним пытается привлечь и МВФ.
«Более быстрое повышение инфляции, чем ожидалось, будет сопровождаться более быстрым ростом процентных ставок, что может повысить рыночную волатильность как в США, так и за рубежом», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции. Она предупредила, что в некоторых развивающихся странах уже проявляются «симптомы таких негативных последствий».
Министерство финансов США сообщило о существенном несогласии с выводами МВФ по итогам консультаций.
По словам Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин в ходе консультаций ясно сказал, что считает среднесрочный прогноз фонда излишне пессимистичным. «Честно говоря, надеюсь, что он прав. Так будет лучше и для США, и для мировой экономики», - отметила она.
Помимо бюджетного дефицита США, экспертов фонда тревожит и растущая долговая нагрузка. К середине следующего десятилетия американский госдолг достигнет 90% ВВП, несмотря на умеренную консолидацию начиная с 2020 года.
Кроме того, переход к протекционистской политике, за которую выступает Д.Трамп, может увести мир с пути открытой торговли, основанной на понятных правилах, что грозит неприятными последствиями как для экономики США, так и для ее партнеров, отмечается в докладе фонда.
«Давайте не будем недооценивать макроэкономическое воздействие» торговых мер, призвала К.Лагард. «Последствия будут серьезными не только в случае принятия мер Соединенными Штатами, но и особенно в случае, если другие страны предпримут ответные шаги. В частности, те, кто больше всего будет затронут мерами США: Канада, Европа и Германия», - сказала она.
Меж тем, по данным американских СМИ, Д.Трамп одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд. Объявление о них было сделано в пятницу.
Зарплаты в еврозоне ускорили рост.
Зарплаты в еврозоне ускорились в период с января по март, подтверждая ожидания, что инфляция достигнет целевого уровня в течение ближайших лет. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны сократилось в апреле.
Безработица в еврозоне продолжала падать, это отразилось на заработной плате, которая в I-м квартале увеличилась на 1,8% г/г после роста на 1,6% в IV-м квартале 2017 года.
Индекс расходов на оплату труда одного сотрудника вырос на 1,9% в I квартале 2018 года. Президент ЕЦБ Драги считает ускорение роста заработной платы залогом уверенности в достижении целевого уровня инфляции.
Бизнес РФ опустошает банки: За месяц со счетов утекло 480 миллиардов рублей.
Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина.
В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей, сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.
Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд. рублей).
Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд. рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд. рублей.
Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд. рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства.
За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Fitch.
Основная часть новых денег - 352 млрд. рублей - перетекла в Промсвязьбанк, по пути сделав остановку в АвтоВазБанке. Последний занял у ЦБ 338 млрд рублей, из которых 96 млрд рублей направил на погашение долга перед ПСБ, а еще 205 млрд рублей - просто разместил в нем.
Вероятно на эти деньги будут выкуплены плохие активы Промсвязьбанка, а полученные средства банк направит на погашение долга перед ЦБ, составлявшего на конец апреля около 245 млрд. рублей, рассуждают аналитики Fitch.
В результате деньги совершат полный круг, и кредиты ЦБ будут погашены деньгами самого ЦБ.
Еще 133 млрд. рублей банковская система получила из федерального и регионального бюджетов, 6 млрд. рублей - от Минфина и 52 млрд. рублей - от других госструктур, отмечает Fitch.
Почти половину всех госденег в системе держит группа ВТБ. Это 2,2 трлн. рублей, или 19% обязательств банка.
Накопленные вливания в Газпромбанк достигли 700 млрд. рублей, в Россельхозбанк - 500 млрд. рублей.
Показатели достаточности капитала в банковской системе за месяц снизились на 30 базисных пунктов, говорится в обзоре: сказалось падение рубля, из-за которого взвешенные по риску активы в валюте увеличились.
Критическим для банковской системы является курс в 70 RUB/USD, подсчитал Fitch: при его достижении банки могут не выдержать нормативов ЦБ по капиталу, а регулятору, как и в 2014 году, придется вводить послабления.
Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.
Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.
Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».
В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.
Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.
Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте.
Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.
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