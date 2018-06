Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 19 чер, 2018 12:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.06.18 США



Фондовые индексы США в основном закрылись в понедельник со снижением, хотя крупные индексы отошли от своих минимумов, а Nasdaq завершил торги в «зеленой зоне», так как инвесторы снова смотрели сквозь призму напряженности в торговой политике.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,4% до 24,988, снизившись пятую сессию подряд.



Индекс S&P500 потерял 0,2% до 2,774.



Индекс Nasdaq закрылся со слабым ростом.



Внимание рынков приковано к эскалации напряженности в торговле между США и Китаем. Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о тарифах на китайский импорт в размере $50 млрд., а в Пекине был нанесен ответный удар по американскому экспорту.



«Торговое напряжение с Китаем в последнее время тала крупнейшим фактором волатильности на рынке акций. Если нынешняя стычка с Китаем перерастет в полноценную торговую войну, это может оказать значительное негативное влияние на прибыли компаний», - сказал управляющий директор по мировым рынкам FTSE Russell Алек Янг.



Тем не менее, многие инвесторы рассматривают эти события как возможности для переговоров, а не как прелюдию к более карательным мерам, исходящим с обеих сторон.



Поддержкой рынков в понедельник стал сектор энергетики, который вырос на 1,1% после роста цен на нефть.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,41%, до 24 987,47 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,21%, до 2 773,756 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,01%, до 7 747,02 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, нахождение Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказалось под угрозой, другим фактором давления было продолжение торгового конфликта между США и Китаем.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,83%, после снижения на 1% в пятницу.



Рост британской экономики в текущем году будет самым слабым с 2009 года, когда страна еще не оправилась после глобального финансового кризиса, из-за слабости потребительских расходов, торговли и инвестиций бизнеса, прогнозирует Ассоциация британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC).

Эксперты BCC ухудшили прогноз роста ВВП Великобритании на 2018 год с 1,4% до 1,3%.



Большинство экономистов ожидают ослабления подъема в Великобритании в ближайшие два года из-за ее выхода из Евросоюза (Brexit). Международный валютный фонд считает, что рост британской экономики будет самым слабым в Европе, если не считать Италию.



«Следующие два года станут временем испытаний для бизнеса в Великобритании», - заявил генеральный директор BCC Адам Маршалл. Он призвал правительство страны не углубляться в излишние длительные дискуссии о процессе выхода из ЕС. «Brexit не может быть единственным приоритетом Вестминстера. Компании по всей стране хотят намного более быстрого решения фундаментальных проблем внутри страны и единых усилий по снижению высокой себестоимости ведения бизнеса», - утверждает Маршалл.



Повышение инвестиций компаний замедлится в этом году до 0,9% с 2,4% в 2017 году, прогнозирует BCC.

Что касается потребительского сектора, то BCC обеспокоена низким уровнем сбережений британских домохозяйств и их высокой долговой нагрузкой. Рост потребительских расходов в 2018 году, вероятно, составит 1%, в 2019 году - 1,4%, в 2020 году - 1,7%. Его усиление станет возможным в том числе благодаря ослаблению инфляции, которая, однако, до 2020 года будет выше таргетируемых Банком Англии 2% годовых.

На этом фоне BCC ожидает, что британский ЦБ продолжит повышение процентных ставок, подняв их до 0,75% в IV квартале 2018 года и до 1% во II квартале 2019 года



Британский FTSE 100 понизился на 0,03% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 631,33 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,36%, до 12 834,11 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,93% — на отметке 5 450,48 пункта.



















Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,67% - до 2222,56 пункта, РТС - на 1,47%, до 1100,63 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева вырос на 0,6%, до 63,6 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 73,86 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,36% - до $74,44 за баррель.



Акции Сбербанка снизились в цене на 1,46%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,88%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,23%, Московской биржи — на 0,61%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 0,67%.



Укажем на то, что среди лидеров понедельничного роста на рынке РФ выделяются бумаги ВТБ. Похоже, некий стратегический интерес в бумаге пытается переломить нисходящий торговый канал, но насколько устойчивыми окажутся покупки, пока говорить сложно.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 18 июня, повысился на 0,66 пункта или на 0,14% до уровня 463,47 пунктов.



Объем торгов за день составил 627,05 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 15 июня, ПФТС-индекс повысился на 8,47 пункта или на 1,86% до уровня 462,81 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 148,41 пунктов или на 47,11% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как на ход торгов продолжает влиять геополитическая напряженность после ввода США и Китаем взаимных ввозных пошлин.



По состоянию на 8.30 Киева корейский индекс KOSPI снижался на 1,11%, до 2377,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 6111,8 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,96%, до 22633,1 пункта.



Биржи Китая и Гонконга в понедельник закрыты в связи и государственными праздниками.



Рынок ценных бумаг в Токио в понедельник утром отреагировал на новость о сильном землетрясении на западе Японии падением котировок акций, передает агентство Киодо.



Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 19,06 пункта, или на 0,07% - до отметки 1769,98 пункта.



По данным агентства, инвесторы обеспокоены приостановкой производств в префектурах Осака, Киото и Хёго в связи с землетрясением с магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.



По данным метеослужбы Японии, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов. Погибли, как минимум, три человека.



Ожидания торговой войны вновь вернулись после введения США и Китаем пошлин на импорт. Похоже, что это основная тема, на которой будут сосредоточены инвесторы, и любая дальнейшая эскалация напряженности повышает риск снижения индексов.



В пятницу президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. Китай в ответ на действия американской стороны заявил о вводе 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, импортируемых из США.



Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в мае вырос на 8,1% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 7,8% в апреле. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 14% в годовом исчислении после роста в апреле на 5,9%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 7,5%, импорта - на 8,2%.



Во-первых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали негативную динамику из-за торговых споров между США и КНР.



В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.



В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в первый рабочий день этой недели опустился на 0,7%. При этом биржи Тайваня, Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.



Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 0,75% и 0,98%. Негативное влияние на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,16%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,17%, несмотря на снижение рыночной стоимости ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. соответственно на 2,4% и 2% соответственно.



Япония в мае зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца, свидетельствуют данные министерства финансов. Отрицательное сальдо составило в прошлом месяце ¥578,3 млрд. ($5,2 млрд) против профицита в размере ¥624,6 млрд. в апреле. Аналитики, опрошенные Nikkei, прогнозировали в среднем профицит на уровне ¥21 млрд.

Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Honda Motor Co. - на 1,3%.



Помимо этого, подешевели бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,6%) и Panasonic Corp. (на 2,7%).



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,5%.



Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента Южной Кореи и приоритетного необеспеченного долга на уровне «Аа2». Как ожидают аналитики агентства, экономика страны продолжить демонстрировать устойчивость к глобальным потрясениям. При этом отмечается, что геополитические риски, включая северокорейскую угрозу, ослабели, хотя и остаются достаточно высоким



Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник ростом по индексу ПФТС - индикатор повысился на 0,14%, до 463,47 пункта.



Торговый оборот на ПФТС составил 627,05 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,16%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Фондовая площадка «Украинская биржа» с 18 июня приостановила торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами, соответственно индекс биржи временно не рассчитывается.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,34% - до 464,31 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (9,3 млн. грн.).



Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-2,79%), «Милкиленда» (-2,46%) и «Астарты» (-1,46%).

В «зеленой зоне» торговались акции KSG Agro (+3,81%) и «Агротона» (+0,78%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.



Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.



Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд. в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.



Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%.



Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%.



Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.



Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.



Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд. в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.



Лидерами падения в материковом Китае являются высокотехнологичные компании (-5,3% в Шанхае и -5,6% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали Shenzhen Rapoo Technology, Beijing Wanji Technology, Shenyu communication Technology и более десятка других компаний.



Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 26%. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снижаются котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,2%, Honda - на 1,2%, Sony - на 1%.



Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 10% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. SunnyOptical потеряла 6,4%, AAC Technologies - 3,6%.



В Австралии наиболее значительно дорожают акции компаний, связанных со здравоохранением (+2%), а также нефтегазовых концернов (+1,1%).

При этом цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



