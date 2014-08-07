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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:23

Зображення
поговорили и расходимся. Ульяновский завод просто пытается оценить расходы как на восстановление производства Ан-124, так и зачистку площадей ("с целью высвобождения производственных площадей")под "Илы". Не забываем, что четверть парка Ан-124 в России простаивает, после прекращения перевозок для стран НАТО
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:00

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Меня интересует совсем другой вопрос, а именно сможет ли "Антонов" наладить серийное производство хоть какого-нибудь самолета или просто повторит судьбу ХАЗа...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23

Одни заработчане клубнику собирают, другие самолеты планируют строить. Если специалист не нужен своей стране, будет работать на другую.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:41

Почему вредно шапкозакидательство? Потому, что оно не приводит к верным управленческим решениям. Например вместо предложений по размерам пролетов крымского моста было его нет и не будет. Потом выяснилось, что не все суда проходят. Что касается АН-124 нужно думать как прибыль получить, а не все то же ЕГО НЕ Будет. Шапкозакидательство не умно, мягко говоря и экономически не целесообразно.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:43

  Cactus написав:ах...мячты...мячты...
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:49

  romio_33 написав:Для того у нас и развалили, чтоб там построить. Все, что для этого нужно у них есть.

Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить.
Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"?

ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:08

  myshapiton написав:
  romio_33 написав:Для того у нас и развалили, чтоб там построить. Все, что для этого нужно у них есть.

Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить.
Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"?

ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".

совершенно верно. В мире мало места коммерческому пользованию подобной авиацией. Перевозки для НАТО то такэ - сегодня есть, завтра закончатся и встанут усе - и Волга-Днепр и Антоновские авиалинии. Самолеты были узкоспециализированные, с рампой и проектировались под перевозку военной техники - танков и БМП, в отличие, скажем, от десантных "Ил" ов. Разрабатывать двигатель с тягой 20 тонн исключительно под "военные" цели русские обломаются, разрабатывать новый самолет под существующее семейство двигателей ПД-14(18) еще более странное занятие. Короче, законсервируют имеющиеся и будут малосерийно колбасить "Ил"-ы, чем собственно, давно и занимаются
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:33

  myshapiton написав: Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".

У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят.
Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород.
Как не обидно звучит, но это так.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:17

  romio_33 написав:
  myshapiton написав: Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".

У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят.
Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород.
Как не обидно звучит, но это так.


обком сказал "аграрная сверхдержава" значит и будет аграрная...есть, конечно, и другой вариант, но тогда получится глобальная зрада
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:24

  myshapiton написав:
  romio_33 написав:Для того у нас и развалили, чтоб там построить. Все, что для этого нужно у них есть.

Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить.
Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"?

ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".


если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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