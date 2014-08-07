Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят. Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород. Как не обидно звучит, но это так.