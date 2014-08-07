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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:24

  romio_33 написав: У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят. Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород. Как не обидно звучит, но это так.

хаха, у тебя часы отстают года на 4 примерно
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:22

  antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.

с двигателями к Руслану "разберутся" лет через 5-8 (такие минимальные сроки НИОКР), когда дойдут до совместной с китайцами программе по тяжеловозу. Ну или китайцы "разберутся". С вертолетами и фрегатами ситуация была и сложнее и проще одновременно: вертолетные двигатели начали "импортозамещать" еще при айфоне на троне, но неспеша, а с фрегатами пришлось делать все с нуля и пока дошли только до стендов, двигателей в этом десятилетии не видать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:48

redmax11, а что разве по вашим часам мост построили 4 года назад? :shock:
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:17

  sequence написав: с двигателями к Руслану "разберутся" лет через 5-8 (такие минимальные сроки НИОКР), когда дойдут до совместной с китайцами программе по тяжеловозу. Ну или китайцы "разберутся". С вертолетами и фрегатами ситуация была и сложнее и проще одновременно: вертолетные двигатели начали "импортозамещать" еще при айфоне на троне, но неспеша, а с фрегатами пришлось делать все с нуля и пока дошли только до стендов, двигателей в этом десятилетии не видать

Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:24

  romio_33 написав:Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит


Как именно хватает ума - наглядно показывает ситуация с истребителем "пятого поколения", от которого отказались даже преданные покупатели российских самолетов индусы.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:26

  antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске


Что, таки решили? Или только обьявили, что решили? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:49

  mikola963 написав:Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.


Хочу поинтересоваться, а где обещанная к 2015-му российская база на Луне?
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