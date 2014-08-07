Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44

locustsucol написав: Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды. Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды.

Поведай нам как там мост ПодольскЫй?Да и самое интересное тут не то. Украинские патриоты, сидя на финфоруме страны - сырьевого придатка, рассуждают как в кацапстане плохо. Ептить, там средняя ЗП выше, гостарбайтеры едут туды на заработки, а не наоборот... Это уже как минимум должно на мысль подтолкнуть - что вам вчесывают дичь. При чем такую нелепую и тупую, шо даже мой ребенок в это не поверит, т.к. его бабушка там живет и получает пенсию 13 тыс. русских рублей, при стаже в 7 лет на Кировоградской "Гидросиле"Вот так вот бывает. А вы да - радуйтесь, грызите глоткиВедь это новая национальная забаваПукина все гругом пинают, санкции, фиганкции... А он ху.як и мост отхерачил. Да срать сколько он стоил, срать сколько простоит. Чел сказал - чел сделал. За одно это можно сказать - шо он мужик с яйцами. А шо Петро? Петро пи**@бол - сказал, пообещал.... ниче не сделал...Удалят же пост )))