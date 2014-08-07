Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
romio_33 написав: У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят. Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород. Как не обидно звучит, но это так.
antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.
с двигателями к Руслану "разберутся" лет через 5-8 (такие минимальные сроки НИОКР), когда дойдут до совместной с китайцами программе по тяжеловозу. Ну или китайцы "разберутся". С вертолетами и фрегатами ситуация была и сложнее и проще одновременно: вертолетные двигатели начали "импортозамещать" еще при айфоне на троне, но неспеша, а с фрегатами пришлось делать все с нуля и пока дошли только до стендов, двигателей в этом десятилетии не видать
sequence написав: с двигателями к Руслану "разберутся" лет через 5-8 (такие минимальные сроки НИОКР), когда дойдут до совместной с китайцами программе по тяжеловозу. Ну или китайцы "разберутся". С вертолетами и фрегатами ситуация была и сложнее и проще одновременно: вертолетные двигатели начали "импортозамещать" еще при айфоне на троне, но неспеша, а с фрегатами пришлось делать все с нуля и пока дошли только до стендов, двигателей в этом десятилетии не видать
Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.
mikola963 написав:Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.
Хочу поинтересоваться, а где обещанная к 2015-му российская база на Луне?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Индия вышла из совместного с Россией проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), создаваемого на базе Су-57. Дели считает, что Москва не располагает какими-либо уникальными технологиями, поэтому не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве, пишет The Economic Times.
Сделка на 9 миллиардов долларов по созданию на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения была отменена ещё в апреле.
Издание пишет, что «последний гвоздь в крышку гроба» проекта забила Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Там заявили, что владеют всеми технологиями, необходимыми для создания истребителя подобного класса, либо находятся в процессе их разработки.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее главными подрядчиками стали российское ОКБ «Сухого» и индийская Hindustan Aeronautics. Стороны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57, однако дальше разработки дизайна самолета дело не дошло.
Так, в апреле специализирующееся на оборонной тематике издание Jane's Defence Weekly писало, что истребитель Су-57 не отвечает требованиям по малозаметности. Не устроила заказчиков и боевая авионика, радары и датчики российской разработки. Кроме того, Индия сочла проект очень дорогим.