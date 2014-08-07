Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:49

Shram написав: имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.

Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.



..........



И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке. имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки...........И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.

Озвучьте список самолетов 5-го поколения на Московии??Это уж не SSJ 100 который 9 мая 2012 года вместе с потенциальными покупателями в гору влетел на Салаке? )) И которые собраны из импортных комплектующих?Какая на Московии может быть авиагонка если вся электроника идет с ЮВА.. Московия не имеет своей электронной промышленности вообще).А нет есть еще "убийца Airbus А320 и Boeing 737")) самолет МС-21...правда на 40% там все импортное..и обошелся он БЮДЖЕТУ 200 млрд рублей.К примеру КБ Антонов Ан-132 разработал тоже за деньги из бюджета Саудовской Аравии.И теперь строит линию по сборке самолетов Саудитам за ИХ деньги. Так что конкурировать с московитами конечно нечем.. в связи с их некгнкурентностью. Кому нужны МС и Суперджет??