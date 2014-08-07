Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:02

romio_33 написав: myshapiton написав: Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей". Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".

У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят.

Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород.

Как не обидно звучит, но это так. У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят.Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород.Как не обидно звучит, но это так.

antikkristall написав: если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д. если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.

mikola963 написав: Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта. Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.

Причем тут мост к самолетам и ракетам? Чувствую, что теперь керченский мост будет величайшим достижением РФ на ближайшие 200 лет.По технике. Это твое творчество человека, который даже краем глаза не в теме. Фантазии от начала до конца.У них есть деньги, но некому их платить. Нет ни специалистов, ни поставщиков, чтобы купить за рубежом. Не нужно выдавать свои фантазии за факты.ДВИГАТЕЛИ. За 27 лет в России не было созданонового типа двигателя. Все, что они производят - еще советские разработки, которые частично модернизировали. Единственное работающее КБ и завод, которые создали (и продолжают сейчас создавать!!!) новые двигатели находятся в Запорожье, Украина. И не помогли россиянам ни деньги, ни воровство украинских наработок в двигателестроении. К украинским наработкам, в частности, относятся современные камеры сгорания, редуктора, технологии создания лопастей для "горячей части" двигателей. Это не СССР, это именно после 1991 года было разработано!!!!САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию?ИСТРЕБИТЕЛИ. В Украине никогда они не производились, потому отсталости не может быть как факт. Так или иначе, их Су-57 не является пятым поколением от слова вообще! Об этом знаю все в мире, кроме россиян, которым в уши заливают пропаганду. Я не буду писать кучу технических деталей (хотя стоило бы упомянуть про микронные допуски подгона деталей у американских невидимок), а просто упомяну то, что Индия вышла из этого проекта по причине технологической отсталости проекта.Это лучшее подтверждение того, что Россия не способна создать что-то новое.КОСМОС. Тут все просто, одной картинкой. Красная полоска - это "великая Рассия":А тут подробно почему:Особенно смешно звучит то, что единственной позитивной новостью для российской космонавтики - производствоЗенитов для Морского Старта.Потому хватит фантазировать про великаго Путина, который поднял РФ с колен. Она не только с них не вставала, но уже и ложится.Чушь. Все, что они освоили - это просто восстановление советских разработок! Это не новые двигатели, и даже не модернизация старых. Просто старыеТы не понимаешь разницы между тем, чтобы скопировать и создать новое. Еще раз лично для тебя повторю: за 27 лет в РФ не создали НИ ОДНОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ двигателя. Все эти годы они выпускали советское барахло, или собирали из украинских машинокомплектов. Школа двигателестроения у них потеряна. Восстановить можно, но на это уйдут десятилетияЗа это время и мир, и Украина уйдут далеко вперед.Мощная у него трава. Обещания Рогозина, которые за 10 лет не сбылись. То, что ты написал "450 тыс. часов" - это называется "обслуживание по состоянию". И даже в такой формулировке это можно считать как "сделаем как на Западе". Но они не сделают просто потому, что нет соответствующих сталей и керамики!!! А новые стали, которые Запад создавал десятилетиями, они не создадут за 5 лет. Китай этого не сделал, а РФ и подавно не сделает )))))))