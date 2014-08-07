Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? )) А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.) С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.
Shram написав:Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы
Не надо с бюджета у нас не совок а мир капитализма. Антонов пытается в этом мире коммерции выжить на КОММЕРЧЕСКИХ контрактах, а московитские остатки авиастроения просто догнивают тихо, на дотациях из нефтедолларов. Нет конкуренции зато есть нефтесоска с долларами, зачем что то придумывать).
Sommer написав:что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.
.. Ну это смотря в какой реальности), в реальности киселева и "вменяемых людей" сей девайс уже довел до капитуляции Пентагон и наводит ужас на весь остальной мир своей мощью и вЯличием сумрачного московитского самолетостроительного гения).
myshapiton написав: Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".
У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят. Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород. Как не обидно звучит, но это так.
Причем тут мост к самолетам и ракетам? Чувствую, что теперь керченский мост будет величайшим достижением РФ на ближайшие 200 лет.
По технике. Это твое творчество человека, который даже краем глаза не в теме. Фантазии от начала до конца. 1. У них есть деньги, но некому их платить. Нет ни специалистов, ни поставщиков, чтобы купить за рубежом. Не нужно выдавать свои фантазии за факты. 2. ДВИГАТЕЛИ. За 27 лет в России не было создано НИ ОДНОГО нового типа двигателя. Все, что они производят - еще советские разработки, которые частично модернизировали. Единственное работающее КБ и завод, которые создали (и продолжают сейчас создавать!!!) новые двигатели находятся в Запорожье, Украина. И не помогли россиянам ни деньги, ни воровство украинских наработок в двигателестроении. К украинским наработкам, в частности, относятся современные камеры сгорания, редуктора, технологии создания лопастей для "горячей части" двигателей. Это не СССР, это именно после 1991 года было разработано!!!! 3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию? 4. ИСТРЕБИТЕЛИ. В Украине никогда они не производились, потому отсталости не может быть как факт. Так или иначе, их Су-57 не является пятым поколением от слова вообще! Об этом знаю все в мире, кроме россиян, которым в уши заливают пропаганду. Я не буду писать кучу технических деталей (хотя стоило бы упомянуть про микронные допуски подгона деталей у американских невидимок), а просто упомяну то, что Индия вышла из этого проекта по причине технологической отсталости проекта. http://gordonua.com/news/worldnews/indi ... 51134.html Это лучшее подтверждение того, что Россия не способна создать что-то новое. 5. КОСМОС. Тут все просто, одной картинкой. Красная полоска - это "великая Рассия": А тут подробно почему: https://lenta.ru/articles/2018/05/21/co ... ium=social Особенно смешно звучит то, что единственной позитивной новостью для российской космонавтики - производство украинских Зенитов для Морского Старта.
Потому хватит фантазировать про великаго Путина, который поднял РФ с колен. Она не только с них не вставала, но уже и ложится.
antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.
Чушь. Все, что они освоили - это просто восстановление советских разработок! Это не новые двигатели, и даже не модернизация старых. Просто старые Ты не понимаешь разницы между тем, чтобы скопировать и создать новое. Еще раз лично для тебя повторю: за 27 лет в РФ не создали НИ ОДНОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ двигателя. Все эти годы они выпускали советское барахло, или собирали из украинских машинокомплектов. Школа двигателестроения у них потеряна. Восстановить можно, но на это уйдут десятилетия За это время и мир, и Украина уйдут далеко вперед.
mikola963 написав:Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.
Мощная у него трава. Обещания Рогозина, которые за 10 лет не сбылись. То, что ты написал "450 тыс. часов" - это называется "обслуживание по состоянию". И даже в такой формулировке это можно считать как "сделаем как на Западе". Но они не сделают просто потому, что нет соответствующих сталей и керамики!!! А новые стали, которые Запад создавал десятилетиями, они не создадут за 5 лет. Китай этого не сделал, а РФ и подавно не сделает )))))))
Shram написав:? Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.
От того, что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал. Поэтому, собственно, индусы из проекта и вышли - им надоело, что им вешают дурнопахнущую лапшу за их деньги.
Уже Су-35 с управляемым вектором тяги был поколением 4++, вплотную приближаясь к пятому поколению, за исключением радарной малозаметности Су-57 уже полноценное пятое поколение.
Все эксперты указывают Су-57 как пятое поколение. Во всех справочниках и википедиях он числится как пятое поколение. А вот диванные украинские аналитики, лишь только от ненависти к России, готовы голову сувать в песок и делать вид что реальность не такова как она есть.
Sommer написав:
Shram написав:Отставание от США? Так оно всегда у России(и СССР) было. Что неудивительно, достаточно только сравнить цифры финансирования армии и ВПК США и России.
Можно сравнить - у рашки финансирование в последние годы было больше в процентах от ВВП.
Удивительно конечно, но приходится на финансовом форуме указывать что проценты на хлеб не мажуться, и в магазине процентами не расплатиться. Запчасти и детали на проценты не купишь, и зарплату процентами не выдашь. Удивительно да?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? )) А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.)
Не продав ни одного самолета. исключительно на ремонте старых и грузоперевозках.
Джон написав:С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.
0 проданных самолетов. Можно хоть о 100% украинских комплектующих вещать. В нуле самолетов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав:От того, что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал. Поэтому, собственно, индусы из проекта и вышли - им надоело, что им вешают дурнопахнущую лапшу за их деньги.
Все эксперты указывают Су-57 как пятое поколение. Во всех справочниках и википедиях он числится как пятое поколение. А вот диванные украинские аналитики, лишь только от ненависти к России, готовы голову сувать в песок и делать вид что реальность не такова как она есть.
Смотрим на реальных экспертов:
Индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения
Т.е. пятое поколение он только на словах рашаСМИ.
ЧТД.
Shram написав:
Sommer написав:Можно сравнить - у рашки финансирование в последние годы было больше в процентах от ВВП.
Удивительно конечно, но приходится на финансовом форуме указывать что проценты на хлеб не мажуться, и в магазине процентами не расплатиться. Запчасти и детали на проценты не купишь, и зарплату процентами не выдашь. Удивительно да?
Это да, действительно удивительно - на финансовом форуме обьяснять, что уровень оплаты труда в США и странах третьего мира отличается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Название темы находится в явном противоречии с реальностью - из 55-ти созданных Ан-124, 2/3 было выпущено в Ульяновске. К тому же около 10-ти из них за последние годы прошли там же глубокую модернизацию. Т.е. никаких технологических проблем с выпуском этого самолета на Авиастар не существует. Кроме одной - запорожского двигателя Д-18Т. Однако его вполне может заменить самарский НК-32. Он мощнее (тяга на форсаже 25 т), на 1 т. легче (что немаловажно для четырехдвигательного самолета), его диаметр на 700 мм меньше (что, в свою очередь, уменьшает лобовое сопротивление) и на 1,5 м длиннее. К тому же это тот самый двигатель, который разгоняет 275-ти тонный Ту-160 до 2 200 км/ч. Вдобавок ко всему, уже осенью завод-изготовитель передаст МО РФ модернизированные НК-32-02, которые примерно на 10% экономичнее. Существует и еще одна причина, почему РФ нужен этот самолет - он изначально проектировался как перевозчик мобильных МБР. С его помощью возможно перебросить Ярс (или Рубеж) на острова арктического побережья России(Земля Франца Иосифа/о. Врангеля), уменьшив расстояние до единственного позиционного района базирования Минитменов с 9 до 6 тыс. км. Немного об авиаСТРОЕНИИ. Уже само это слова предполагает ПОСТРОЙКУ летательных аппаратов. Поэтому развернувшая дискуссия о сравнении российского и украинского авиапрома некорректна - в РФ за последние 3 года встало на крыло 1000 самолетов и вертолетов, а в ближайшие 3 года будет построено около 500 одних только самолетов (военных и гражданских). Ситуацию с этим на Украине на форуме обсуждали много раз - нет смысла повторяться.
Ваша картинка - это всего запусков (включая неудачные). Моя картинка - только удачные запуски и только коммерческие (без государственных спутников, космонавтов на МКС и пр.). Т.е., вот эта красная полосочка - это сколько заплатили РФ денег не россияне из своего кармана, а бизнес бюджету РФ. Мир отказывается от российских ракет. Гонка за количеством пусков за счет российского бюджета - это мечта любого бандеровца
Пока, к сожалению, она не сбывается, судя по сокращению пусков и реструктуризации отрасли. Но квасные патриоты РФ еще имеют шансы угробить страну, если начнут строить РН.
27661 написав:
2. ДВИГАТЕЛИ. За 27 лет в России не было создано НИ ОДНОГО нового типа двигателя. Все, что они производят - еще советские разработки, которые частично модернизировали.
Разработка двигателя F119 началась еще в восьмидесятых годах. т.е. Америкосы тоже не создали ничего нового. Может пока был СССР они тырили наработки?
Это даже не жонглирование фактами, а откровенное вранье. Двигатель F119 впервые был собран в 2001 году и принят в эксплуатацию в 2005 году! F100 является не более чем родоначальником целого семейства двигателей, включая F105, F111 и F117. Но это не модернизация, а абсолютно новый двигатель, с уникальными ТТХ. Просто потому, что там нет взаимнозаменяемых частей.
27661 написав:
3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ.
самый распространённый самолёт Боинг-737. 1967 года. (даже больше чем 40 лет) F-22 Raptor тоже старик. Первый полёт YF-22: 29 сентября 1990 года
Только Boeing 787 Dreamliner сделали, ФСЁ. Точно тырили у СССР пока не развалили.
Да-да, я уже не первый раз встречаюсь в интернете с российскими троллями, Боинг-737 ваш любимый пример. Россияне просто не способны даже сравнить два названия. Образец 1967 года назывался Boeing 737, а образец 1990 года Boeing 737 NG. Эти две буквы значат "новое поколение", в лучшем случае там шасси остались от старого самолета
YF-22 являлся прототипом-демонстратором, а не серийным образцом.
Не работают твои оправдания. Развитие российской техники остановилось в 1991 году, страна превратилась в действующий музей РСФСР.
Сколько бы ты не крутился ужом на сковородке, но тот факт, что РФ не создала ни одного серийного образца авиационного двигателя за 27 лет, останется фактом!
Развитие российской техники остановилось в 1991 году, страна превратилась в действующий музей РСФСР.
Та неужели? Тогда объясните, как это Су-35 обладает такими динамическими характеристиками, к которым еще минимум лет 5 не приблизится ни один самолет в мире, кроме Су-57 с 18-19-ти тонными двигателя.
Сколько бы ты не крутился ужом на сковородке, но тот факт, что РФ не создала ни одного серийного образца авиационного двигателя за 27 лет, останется фактом!
Немного странно читать подобную чушь - серийный Су-27 летал на двигателях с максимальной тягой на форсаже 12,5 т (т.е. с отношением тяга к весу меньше 1), Су-35 - на двигателях с тягой 14,5 т (соотношение равно единице при нормальной боевой загрузке) , нынешние прототипы Су-57 оснащены двигателями с тягой в 15 т, а его летные испытания идут с новыми двигателями изделие 30, суммарной тягой едва ли не в 38 т, т.е. 1 в перегрузочном варианте. И все это в примерно одних массово-габаритных характеристиках.
Волгарь написав:Название темы находится в явном противоречии с реальностью - из 55-ти созданных Ан-124, 2/3 было выпущено в Ульяновске. К тому же около 10-ти из них за последние годы прошли там же глубокую модернизацию. Т.е. никаких технологических проблем с выпуском этого самолета на Авиастар не существует. Кроме одной - запорожского двигателя Д-18Т.
Да-да, крылья в Ташкенте (где уже нет завода), гидравлика в Украине на ВАЗ, прочие приводы на ФЭД в Харькове, ресурсные испытания и нагрузки в КБ Антонова (как двигатели новые ставить?!), а так никаких проблем, кроме двигателя, не существует
То-то я смотрю китайцы "накопировали" американских Дугласов (имея все оборудование!!!). Аж ноль построили. У них тоже, видимо, "никаких проблем, кроме двигателей".
Волгарь написав:Однако его вполне может заменить самарский НК-32. Он мощнее (тяга на форсаже 25 т), на 1 т. легче (что немаловажно для четырехдвигательного самолета), его диаметр на 700 мм меньше (что, в свою очередь, уменьшает лобовое сопротивление) и на 1,5 м длиннее. К тому же это тот самый двигатель, который разгоняет 275-ти тонный Ту-160 до 2 200 км/ч. Вдобавок ко всему, уже осенью завод-изготовитель передаст МО РФ модернизированные НК-32-02, которые примерно на 10% экономичнее.
Да не подходит он! Сами же российские двигателестроители об этом говорили. Его можно использовать только как базу для создания нового. Всем "экспердам" нужно уменьшить лобовой сопротивление, ведь уменьшение диаметра за счет уменьшения степени двухконтурности, а это значит, что двигатель будет иметь ЗНАЧИТЕЛЬНО больший расход топлива.
И это при том, что российская Волга-Днепр и так жаловалась на прожорливость Д-18Т, а тут еще увеличить. Впрочем, ставьте. Насмешите весь мир своим Франкенштейном. Плановая экономика это позволяет за счет бедных слоев населения.
Волгарь написав:Немного об авиаСТРОЕНИИ. Уже само это слова предполагает ПОСТРОЙКУ летательных аппаратов. Поэтому развернувшая дискуссия о сравнении российского и украинского авиапрома некорректна - в РФ за последние 3 года встало на крыло 1000 самолетов и вертолетов, а в ближайшие 3 года будет построено около 500 одних только самолетов (военных и гражданских). Ситуацию с этим на Украине на форуме обсуждали много раз - нет смысла повторяться.
авиаСТРОЕНИЕ заключается не столько в бездумном собирании выпускниками техникума самолета, сколько в создании новых образцов техники. А РФ, как я уже писал выше, создала только ОДИН самолет за 27 лет, и тот из импортных деталей.
В то время, как "не-авиаСТРОИТЕЛЬНАЯ" Украина СЕМЬ моделей самолетов. Этак, в 7 раз больше )))))))