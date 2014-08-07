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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:52

  Волгарь написав:
Развитие российской техники остановилось в 1991 году, страна превратилась в действующий музей РСФСР.

Та неужели? Тогда объясните, как это Су-35 обладает такими динамическими характеристиками, к которым еще минимум лет 5 не приблизится ни один самолет в мире, кроме Су-57 с 18-19-ти тонными двигателя.

Объясняю: на Западе умеют считать деньги и думать головой. Они не хотят повышать расход топлива, а вместо этого увеличивают налет пилотов и финансируют разработку высокоточного оружия, которое делает воздушный бой бессмысленной затеей.

  Волгарь написав:
Сколько бы ты не крутился ужом на сковородке, но тот факт, что РФ не создала ни одного серийного образца авиационного двигателя за 27 лет, останется фактом!

Немного странно читать подобную чушь - серийный Су-27 летал на двигателях с максимальной тягой на форсаже 12,5 т (т.е. с отношением тяга к весу меньше 1), Су-35 - на двигателях с тягой 14,5 т (соотношение равно единице при нормальной боевой загрузке) , нынешние прототипы Су-57 оснащены двигателями с тягой в 15 т,

Это называется "форсирование двигателя". И происходит это за счет увеличения расхода топлива и значительного уменьшения ресурса двигателя. Подтверждение тому дали индусы, когда рассказали о массовых поломках российских двигателей.

  Волгарь написав:а его летные испытания идут с новыми двигателями изделие 30, суммарной тягой едва ли не в 38 т, т.е. 1 в перегрузочном варианте.
И все это в примерно одних массово-габаритных характеристиках.

Это можно не только объяснить, а даже лично увидеть! :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=UMslxJJThSA

Когда в серию пойдет, тогда и поговорим. Хватит недострои выдавать за вундервафлю.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:31

  myshapiton написав:3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию? :lol:


Можно сколько угодно ставить смайликов, но вот количество построенных самолетов говорит само за себя.

Для примера 2017 год.
Россия
SSJ-100 - 34 шт
Су-30СМ - 25 шт
Су-35С - 20 шт
Су-34 - 16 шт
МиГ-29М2 - 15 шт
Як-130 - 9 шт
Ту-204/214 - 3 шт
Су-57 (о) - 3 шт
Бе-200 - 2 шт
Як-152 (о) - 2 шт
Ан-148 - 2 шт
МС-21 (о) - 1 шт
А-100 -1 шт

Украина
0 шт.

Так кто самолеты строит, а кто мечты мечтает?
Компетенция... В чем в пустом пиаре на достижениях СССР?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:45

  Волгарь написав:Тогда объясните, как это Су-35 обладает такими динамическими характеристиками, к которым еще минимум лет 5 не приблизится ни один самолет в мире


А обьяснение простое - кисельТВ тебе врёт. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:46

Самолётостроение России

Совсем недавно писал, но мне не лень повторить. Как раз в самолётную тему.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.

Ранее стало известно, что «Сухой» планирует поставить к 2020 году двум иранским авиакомпаниям до 40 самолетов.

https://vz.ru/news/2018/6/8/926976.html
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:50

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

  myshapiton написав:3. САМОЛЕТЫ. ....... Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию? :lol:

  myshapiton написав:Когда в серию пойдет, тогда и поговорим. Хватит недострои выдавать за вундервафлю.

Замечательная беседа получилась.
И хорошо, что в одной голове!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:29

  Баблонавт написав:Совсем недавно писал, но мне не лень повторить. Как раз в самолётную тему.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.

Ранее стало известно, что «Сухой» планирует поставить к 2020 году двум иранским авиакомпаниям до 40 самолетов.

https://vz.ru/news/2018/6/8/926976.html


Однозначно! Считаем:
https://www.ainonline.com/aviation-news/air-transport/2007-06-19/sukhoi-draws-first-western-superjet-buy
2007: Контракт на 10 самолетов с ItAli Airlines

https://ria.ru/company/20080716/114086695.html
на авиасалоне "Фарнборо-2008" SuperJet International подписала со швейцарской лизинговой компанией AMO соглашение на поставку пяти таких машин стоимостью 150 миллионов долларов

http://lenta.ru/news/2009/06/15/malev/
2009: Венгерская авиакомпания Malev на авиасалоне в Ле Бурже объявила о приобретении 30 самолетов

https://ria.ru/spravka/20130814/956352902.html
В 2010 году был подписан твёрдый контракт на поставку малайзийской авиакомпании Kartika Airlines 30 самолётов Sukhoi Superjet 100.

И... все эти "контракты" так и остались пшиком.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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