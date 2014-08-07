Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Развитие российской техники остановилось в 1991 году, страна превратилась в действующий музей РСФСР.
Та неужели? Тогда объясните, как это Су-35 обладает такими динамическими характеристиками, к которым еще минимум лет 5 не приблизится ни один самолет в мире, кроме Су-57 с 18-19-ти тонными двигателя.
Объясняю: на Западе умеют считать деньги и думать головой. Они не хотят повышать расход топлива, а вместо этого увеличивают налет пилотов и финансируют разработку высокоточного оружия, которое делает воздушный бой бессмысленной затеей.
Волгарь написав:
Сколько бы ты не крутился ужом на сковородке, но тот факт, что РФ не создала ни одного серийного образца авиационного двигателя за 27 лет, останется фактом!
Немного странно читать подобную чушь - серийный Су-27 летал на двигателях с максимальной тягой на форсаже 12,5 т (т.е. с отношением тяга к весу меньше 1), Су-35 - на двигателях с тягой 14,5 т (соотношение равно единице при нормальной боевой загрузке) , нынешние прототипы Су-57 оснащены двигателями с тягой в 15 т,
Это называется "форсирование двигателя". И происходит это за счет увеличения расхода топлива и значительного уменьшения ресурса двигателя. Подтверждение тому дали индусы, когда рассказали о массовых поломках российских двигателей.
Волгарь написав:а его летные испытания идут с новыми двигателями изделие 30, суммарной тягой едва ли не в 38 т, т.е. 1 в перегрузочном варианте. И все это в примерно одних массово-габаритных характеристиках.
myshapiton написав:3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию?
Можно сколько угодно ставить смайликов, но вот количество построенных самолетов говорит само за себя.