Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Додано: Вів 26 чер, 2018 11:34

Это называется "форсирование двигателя". И происходит это за счет увеличения расхода топлива и значительного уменьшения ресурса двигателя. Подтверждение тому дали индусы, когда рассказали о массовых поломках российских двигателей.

Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.Но суть, конечно, не в этом - 10 лет назад российский авиапром находился в точно такой же ситуации, как украинский в годы своего расцвета. Т.е. выпускал 1 боевой самолет и 2-3 гражданских/транспортных (но не более 5-ти в год). А потом в него стали вкладывать деньги...