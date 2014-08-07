Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Развитие российской техники остановилось в 1991 году, страна превратилась в действующий музей РСФСР.
Та неужели? Тогда объясните, как это Су-35 обладает такими динамическими характеристиками, к которым еще минимум лет 5 не приблизится ни один самолет в мире, кроме Су-57 с 18-19-ти тонными двигателя.
Объясняю: на Западе умеют считать деньги и думать головой. Они не хотят повышать расход топлива, а вместо этого увеличивают налет пилотов и финансируют разработку высокоточного оружия, которое делает воздушный бой бессмысленной затеей.
Волгарь написав:
Сколько бы ты не крутился ужом на сковородке, но тот факт, что РФ не создала ни одного серийного образца авиационного двигателя за 27 лет, останется фактом!
Немного странно читать подобную чушь - серийный Су-27 летал на двигателях с максимальной тягой на форсаже 12,5 т (т.е. с отношением тяга к весу меньше 1), Су-35 - на двигателях с тягой 14,5 т (соотношение равно единице при нормальной боевой загрузке) , нынешние прототипы Су-57 оснащены двигателями с тягой в 15 т,
Это называется "форсирование двигателя". И происходит это за счет увеличения расхода топлива и значительного уменьшения ресурса двигателя. Подтверждение тому дали индусы, когда рассказали о массовых поломках российских двигателей.
Волгарь написав:а его летные испытания идут с новыми двигателями изделие 30, суммарной тягой едва ли не в 38 т, т.е. 1 в перегрузочном варианте. И все это в примерно одних массово-габаритных характеристиках.
myshapiton написав:3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию?
Можно сколько угодно ставить смайликов, но вот количество построенных самолетов говорит само за себя.
Это называется "форсирование двигателя". И происходит это за счет увеличения расхода топлива и значительного уменьшения ресурса двигателя. Подтверждение тому дали индусы, когда рассказали о массовых поломках российских двигателей.
Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире. Но суть, конечно, не в этом - 10 лет назад российский авиапром находился в точно такой же ситуации, как украинский в годы своего расцвета. Т.е. выпускал 1 боевой самолет и 2-3 гражданских/транспортных (но не более 5-ти в год). А потом в него стали вкладывать деньги...
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что не планирует проектировать сверхтяжелый транспортник на замену Ан-124 «Руслан», вопреки сообщениям СМИ. «Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76»,— приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы дивизиона транспортной авиации ОАК.
Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...