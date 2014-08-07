Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...