Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...
Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...
"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Во американцы идиоты - нет, чтобы обьединить Боинг и Локхид-Мартин под левым брендом и обогнать всех по количеству поставленных машин, они почему-то отдельно все учитывают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...