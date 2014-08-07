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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:44

  Баблонавт написав:18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Таиланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.


Сколько раз ты еще копипастить это будешь? Или это единственная положительная новость и ты не можешь остановиться? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04

Sommer
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.


Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1

А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...

А что, Вы не знали, что такие двигатели есть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-41%D0%A41
Причём уже больше десятка лет.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:50

  27661 написав:Sommer
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.


Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1

А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...

А что, Вы не знали, что такие двигатели есть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-41%D0%A41
Причём уже больше десятка лет.


Вы сюда точно ходите учиться русскому языку. :D

"Ракурс - точка зрения либо проекция".

Что вообще значит "всеракурсный" и при чем тут двигатель?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18

Самолётостроение России - свежие новости

"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.

Далее больше: https://news.rambler.ru/weapon/40183208 ... e=copylink
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30

  Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.


Во американцы идиоты - нет, чтобы обьединить Боинг и Локхид-Мартин под левым брендом и обогнать всех по количеству поставленных машин, они почему-то отдельно все учитывают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:34

Например о замечательных российских истребителях

http://news.liga.net/world/news/v-indii-razbilsya-vosmoy-kuplennyy-u-rossii-istrebitel-su-30mki
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:08

Sommer
  Sommer написав:http://news.liga.net/world/news/v-indii-razbilsya-vosmoy-kuplennyy-u-rossii-istrebitel-su-30mki
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.


Когда новые полицаи учились ездить по Киеву, тоже много аварий было. :D
Кстати, в статье написано, что на британском самолёте -- индус разбился, а на русском -- катапультировались. Напишите. что-то в оправдание британскому, а что-то плохое -- русскому самолётам. :mrgreen:

Вы сюда точно ходите учиться русскому языку. :D

"Ракурс - точка зрения либо проекция".

Что вообще значит "всеракурсный" и при чем тут двигатель?

Ну придумали они такой термин.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8
Ещё, в своё время, придумали "Вертолёт", тоже дурацкий термин. Толи дело наш, украинский -- "хеликоптер" гораздо понятней, чем какой-то вертикальный лёт. :D
27661
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