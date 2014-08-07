Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...
Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.
Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1
А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...
"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Во американцы идиоты - нет, чтобы обьединить Боинг и Локхид-Мартин под левым брендом и обогнать всех по количеству поставленных машин, они почему-то отдельно все учитывают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.
Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.
Когда новые полицаи учились ездить по Киеву, тоже много аварий было. Кстати, в статье написано, что на британском самолёте -- индус разбился, а на русском -- катапультировались. Напишите. что-то в оправдание британскому, а что-то плохое -- русскому самолётам.
Вы сюда точно ходите учиться русскому языку.
"Ракурс - точка зрения либо проекция".
Что вообще значит "всеракурсный" и при чем тут двигатель?
Массовое производство новейшего истребителя Су-57 «не надо форсировать». Об этом заговорили сначала новый куратор оборонного комплекса, а затем и глава профильной комиссии Госдумы. ... В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев. «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести», – сказал Гутенев агентству «Интерфакс».
Оставим на совести депутата заявление о «прекрасном экспортном потенциале» – иностранцы всегда покупают только те машины, которые предпочитает использовать сама Российская армия. Одно утверждение депутата противоречит другому – если Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС, на его экспортном потенциале смело можно поставить крест. Самое важное другое – почему депутат подтверждает, что ВВС России, по сути, отказываются от самолета, на который возлагались такие надежды и в разработку которого вложены столь гигантские средства?
Странно, ведь вроде уже и индусам продали и двигатели нового поколения разработали (причем две штуки) и разрекламировали суперстелс и всеракурсность...
а что-то опять пошло не так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...