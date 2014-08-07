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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:44

  Баблонавт написав:18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Таиланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.


Сколько раз ты еще копипастить это будешь? Или это единственная положительная новость и ты не можешь остановиться? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04

Sommer
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.


Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1

А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...

А что, Вы не знали, что такие двигатели есть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-41%D0%A41
Причём уже больше десятка лет.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:50

  27661 написав:Sommer
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Угу, просто взяли 30-ти летний АЛФ-31 и форсировали. В результате на 2 т выросла тяга и в 4 раза (с 1000 ч до 4000-х) ресурс. А побочный эффект - всеракурсный управляемый вектор тяги, которым не обладает ни один самолет в мире.


Всеракурсный управляемый вектор тяги! Срочно нобелевку волгарю! Хотя подождите, он занят - отбивается от толпы заказчиков, которые хотят купить такой уникальный самолет!!1

А если серьезно - интересно читать истории про очередной анало гов нет от рашки. То у них реактор из дерева выпилят, то всеракурсный вектор...

А что, Вы не знали, что такие двигатели есть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9B-41%D0%A41
Причём уже больше десятка лет.


Вы сюда точно ходите учиться русскому языку. :D

"Ракурс - точка зрения либо проекция".

Что вообще значит "всеракурсный" и при чем тут двигатель?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18

Самолётостроение России - свежие новости

"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.

Далее больше: https://news.rambler.ru/weapon/40183208 ... e=copylink
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30

  Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.


Во американцы идиоты - нет, чтобы обьединить Боинг и Локхид-Мартин под левым брендом и обогнать всех по количеству поставленных машин, они почему-то отдельно все учитывают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:34

Например о замечательных российских истребителях

http://news.liga.net/world/news/v-indii-razbilsya-vosmoy-kuplennyy-u-rossii-istrebitel-su-30mki
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:08

Sommer
  Sommer написав:http://news.liga.net/world/news/v-indii-razbilsya-vosmoy-kuplennyy-u-rossii-istrebitel-su-30mki
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.


Когда новые полицаи учились ездить по Киеву, тоже много аварий было. :D
Кстати, в статье написано, что на британском самолёте -- индус разбился, а на русском -- катапультировались. Напишите. что-то в оправдание британскому, а что-то плохое -- русскому самолётам. :mrgreen:

Вы сюда точно ходите учиться русскому языку. :D

"Ракурс - точка зрения либо проекция".

Что вообще значит "всеракурсный" и при чем тут двигатель?

Ну придумали они такой термин.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8
Ещё, в своё время, придумали "Вертолёт", тоже дурацкий термин. Толи дело наш, украинский -- "хеликоптер" гораздо понятней, чем какой-то вертикальный лёт. :D
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:07

  27661 написав:Sommer
  Sommer написав:http://news.liga.net/world/news/v-indii-razbilsya-vosmoy-kuplennyy-u-rossii-istrebitel-su-30mki
В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.


Когда новые полицаи учились ездить по Киеву, тоже много аварий было.


Это и все оправдания? Как-то негусто придумалось за целую неделю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:18

Sommer
Это и все оправдания? Как-то негусто придумалось за целую неделю.

Я и не пытаюсь индусов оправдывать, они не такие самолёты убивали. :D
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:11

Внезапно!

Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
https://vz.ru/society/2018/7/6/931118.html
Массовое производство новейшего истребителя Су-57 «не надо форсировать». Об этом заговорили сначала новый куратор оборонного комплекса, а затем и глава профильной комиссии Госдумы.
...
В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев. «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести», – сказал Гутенев агентству «Интерфакс».

Оставим на совести депутата заявление о «прекрасном экспортном потенциале» – иностранцы всегда покупают только те машины, которые предпочитает использовать сама Российская армия. Одно утверждение депутата противоречит другому – если Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС, на его экспортном потенциале смело можно поставить крест. Самое важное другое – почему депутат подтверждает, что ВВС России, по сути, отказываются от самолета, на который возлагались такие надежды и в разработку которого вложены столь гигантские средства?


Странно, ведь вроде уже и индусам продали и двигатели нового поколения разработали (причем две штуки) и разрекламировали суперстелс и всеракурсность...

а что-то опять пошло не так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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