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Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:08
Sommer написав:
а что-то опять пошло не так.
Там все не так...комплектующие же не их а импортные.
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Джон
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