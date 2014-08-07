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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:08

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

  Sommer написав:а что-то опять пошло не так.

Там все не так...комплектующие же не их а импортные.
Джон
 
Повідомлень: 365
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