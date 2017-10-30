Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:07
Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:09
Скоріш за все - через довгий текст правил.Хоча правила мають бути складені так,щоб потім нарікань не було до визначення переможця.Тому й текст такий довгий.
А якщо одним реченням - вступай в гру і кожні 2 тижні звужуй діапазон на 25 копійок.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:57
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1/
28.59 - 29.84
2/
нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая. Скоріш за все 120 таки побачимо. Давайте , хлопці, піднажміть
Але вкажу е)100-105 щоб не дублювати прогноз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51
Підсумки 8 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.
Долярчик - 28.60-29,85
Фейслес - 27.99-29.24
Алекс2007 - 28.59-29.84
Чай - 29.85-31.05
Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня (9.00).
Долярчик - більше 125
Фейслес - менше 80
Алекс2007 - 100-105
Чай - 120-125
Додано: Нед 14 жов, 2018 23:00
Коментар до таблиці.
Якщо ще місяць тому я вважав,що почуваю себе впевненіше за інших,бо курс стрімко зріс за 2 місяці,то зараз мушу визнати,що мабуть хвилююсь більше за інших,бо гривня почала зміцнюватись і впала з 28.35 (Гагарін на купівлю) до 28.00.Тобто за найближчі 2.5 місяці курс має зрости на 1.85,щоб дійти до мого діапазону.Потрібен якийсь поштовх.Навіть неотримання траншу не зрушило курс вгору.
Фейслес навіть зараз допускає курс 27.99 у Гагаріна на 31 грудня,хоча такого курса в нього немає з літа.Більш того,по статистиці за останні 4 роки жодного разу не було,щоб 15 жовтня у Гагаріна курс був більший,ніж 31 грудня.
Втім,то справа кожного як прогнозувати.
А раз зараз почуваю себе найнебезпечніше в плані прогнозу на 31 грудня,потрібно заводити другий нік і вступати в гру з іншим діапазоном.
Друзі - тут намітив собі 5 ніків і не знаю,який з них взяти за клон.Порадьте.
Ось список потенційних моїх клонів:Косінус,Корвалол,Трест,Крейзімен і олена_анело.
Додано: Нед 14 жов, 2018 23:03
Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.
Додано: Нед 14 жов, 2018 23:08
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:16
9.Етап.
З 15 жовтня по 1 листопада (до 9.00).В гру вступають ще 10 учасників.Ставка -60 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.00.А учасники попередніх етапів звужують свої прогнози в рамках попереднього діапазону.
Конкурс в конкурсі.
Скільки буде учасників в основному конкурсі.
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:49
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,65 - 29,65
2) 9
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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