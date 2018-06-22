Итоги: Энергетика 22.06.18

Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:38

Самая важная тема для нефтетрейдеров - фактическое решение ОПЕК+, которое, скорее всего, не станет очевидным до субботы.



В четверг глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран. Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу.



В то же время саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.



Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.



Однако в мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки со второго полугодия. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне $70-80 за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей.

Американский фьючерс снизился более умеренно, под давлением потенциального роста добычи в ОПЕК, но найдя некоторую поддержку от данных Администрации энергетической информации США (EIA), вышедших в среду, которые показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн. баррелей. Это было наиболее значительным недельным снижением запасов в января.



Саудовская Аравия и РФ — крупнейшие экспортеры — продвигают повышение уровня добычи на заседании в пятницу. Иран был ранее противником этого. Однако в конце среды министр нефти Ирана дал понять, что он принял бы небольшое повышение уровня добычи, что, таким образом, открывает дорогу к общему соглашению по повышению уровня добычи.



Основания для повышения уровня добычи в последние месяцы укрепились, так как добыча в нескольких странах-участниках соглашения по ограничению добычи уменьшилась, особенно в Венесуэле.



Опасения, что иранских экспорт нефти сократится из-за санкций США, помогли ранее ралли в цене на нефть.



РФ предлагала повышение объема добычи на 1,5 млн. баррелей. Однако аналитики полагают, что такой объём не будет поддержан Ираном. Соглашение ОПЕК с партнёрами, которое было принято в прошлом году, подразумевает сокращение объёма добычи на 1,8 млн. баррелей от уровня 2016 г.



В четверг министр энергетики Саудовской Аравии повторил призыв к более высокому уровню добычи, сказав, что ОПЕК должна удовлетворять требования рынка. Он признал, однако, что некоторые члены не смогут повысить своё объем добычи.

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки и оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.Фьючерсы на нефть в четверг снизились, так как ОПЕК и её партнёры, кажется, приблизились к решению по повышению объема добычи на заседании, которое пройдёт в пятницу и субботу.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: