RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Украина расширила санкционные
списки физических и...

Украина расширила санкционные списки физических и...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:10

Украина расширила санкционные списки физических и...

Пропонуємо до обговорення:
Список увеличился до 1759 физических и 786 юридических лиц.

Дивися повний текст Украина расширила санкционные списки физических и юридических лиц.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82758
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:10

..лучше б Украина расширила количество созданных раб.мест и бизнесов, способных генерировать конкурентноспособную продукцию с весомой долей добавочной стоимости!!
maestro71
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 09.09.11
Подякував: 148 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Керівництво "РИА Новости Украина" щомісяця отримувало 53...
R2 » Сер 16 тра, 2018 06:55
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 06:55
Zoy
Украина втратила статус експортера свинини 1, 2
R2 » Сер 10 січ, 2018 23:26
13 1140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 15:13
yanyura
Украина может вдвое сократить потребление газа в жилом... 1, 2
R2 » Пон 09 жов, 2017 14:22
13 1667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 жов, 2017 15:15
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron