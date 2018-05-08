Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04
Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:16
Ясно що вартує 15-20квт поставити і за 5 років все окупається.
Не слухайте ідіотів,сонячно енергія дармова.
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