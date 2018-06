Итоги: Мировой фондовый рынок 27.06.18

Додано: Сер 27 чер, 2018 13:24

Во вторник фондовые индексы США закрылись со скромным ростом, частично восстановившись от резкого спада предыдущей сессии. Акции компаний технологического сектора стали лидерами роста дня. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 24,281. Среднее значение индекса «голубых фишек» закрылось незначительно ниже его 200-дневной скользящей средней. Инвесторы внимательно следят за уровнем, который используется как показатель долговременной динамики.Во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 126,4 пункта с пересмотренного показателя мая в 128,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 127,6 пункта с первоначального майского уровня в 128 пунктов.Индекс S&P500 вырос на 0,2% до 2 723 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4% до 7 562 пункта. В лидерах роста были акции Apple Inc. (+1,2%) и Facebook Inc. (+1,4%).Также акции General Electric Co. выросли на 7,8%, показав крупнейший однодневный процентный прирост с апреля 2015 года после того, как компания заявила, что планирует закрыть свой медицинский бизнес и продать свою собственность в нефтесервисной компании Baker Hughes.Индекс S&P/Case-Shiller в апреле вырос на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года и на 0,2% за месяц. Эксперты ожидали роста на 6,8% и 0,5% соответственно.Инвесторы во вторник следят за новостями компаний. Так, бумаги GE подорожали на 7,78%, что сделало этот день лучшим для них за три года. Ранее концерн сообщил, что выделит свое подразделение по производству медицинского оборудования GE Healthcare в отдельную компанию, а также выйдет из доли в Baker Hughes, GE Company (BHGE), образованной в результате слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas.Акции Harley-Davidson подешевели на 0,63% после того, как компания объявила о решении вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС.Бумаги Visa поднялись на 1,24% на фоне сообщения о том, что компания намерена положить $600 миллионов на счет условного депонирования, что «по эффекту прибыли на акцию сопоставимо с выкупом обыкновенных акций компании класса А».«В последнее время рынок больше ориентируется на настроение, чем на фундаментальные данные, а это означает, что, очевидно, движения будут непостоянными и недолгосрочными», - сказала старший инвестстратег BNY Mellon Investment Management Лиз Янг.Европейский фондовый рынок во вторник в целом остался на прежнем уровне.Европейские рынки закрылись во вторник разнонаправленно, немного восстановившись после распродажи, вызванной опасениями торговой войны в понедельник, что привело индекс Stoxx 600 к минимальному уровню закрытия за два месяца.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился (+0,02%), стабилизировавшись после снижения на 2% в понедельник, что стало самым резким дневным снижением со 2 мая. Закрытия понедельника было на минимальном уровне с 11 апреля.Пара евро-доллар снизилась на 0,5%, пара фунт-доллар на 0,4%.Распродажа на мировых рынках, кажется, приостановилось, так как трейдеры оценивают последнее усиление противоречий между США и Китаем.В понедельник председатель КНР предупредил, что «в нашей культуру мы отвечаем ударом на удар», в ответ на призыв президента США Трампа в воскресенье ко всем торговым партнёрам убрать их «торговые барьеры и тарифы, или они столкнутся к более сильным ответом США».Трамп, как сообщают США, планирует запретить многим китайским компаниям инвестиции в технологические компании США, меры могут быть объявлены позже на этой неделе. Тем не менее, есть признаки наличия несогласий внутри Белого дома по тому, что делать дальше и будет ли Китай единственной целью. Секретарь казначейства Стивен Мнучин сказал, что действия по контролю инвестиций могут включить другие страны, в то время как советник Белого дома по торговле Питер Наварро сказал, что предстоящий доклад будет фокусироваться на Китае, и в отношении других стран ничего не рассматривается.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева вырос на 0,53%, до 63,12 RUB/USD, курс евро - на 0,32%, до 73,68 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,79% - до $75,32 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 1,28%. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,34%. Бумаги «АЛРОСы» снизились на 1,37%, Московской биржи — на 0,98%.Рублевый индикатор Мосбиржи 26-го остался заключенным в узкий коридор 2 220—2 245 пунктов, хотя утром рынок пытался расти и покупать. Пока не изменятся настроения за океаном, здесь они тоже сохранятся текущими — невнятными.В то же время для рубля картина не самая радужная - на фоне усиления доллара валюты развивающихся рынков и нефть находятся под давлением.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: