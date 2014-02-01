Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:13
Новые цифры всплывают, видать с запасом берут, чтобы перекрыть выведенные миллиарды через рефинанс. Надо бы еще колличество КаМАЗов увеличить, а то водителям приходится по несколько рейсов делать, устают от ненормированной работы.
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:41
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:12
Минфин все врет. Верьте Луценко. Луценко всегда говорит только правду.
В казне лежали доллары, а не гривны.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:14
Есть темы на которые Югику лучше промолчать, дабы недостаток образования не так был заметен. Единый казначейский счёт аккумулирует доходы и расходы госбюджета, а бюджет у нас всегда был дефицитный. Быть в плюсе - это уже хорошо, тем более когда в стране идёт революция и падает финансовая дисциплина.
На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн.;
На 1.03.2014 на едином счету было 3589 млн.грн;
Для примера,на 1.05.2018 на едином счету было 5546 млн. грн. - и никто в обморок не упал.
А во-вторых, казначейство подчиняется не президенту, а министру финансов. Если кто чего и украл в казначействе, так спрашивайте с Колобова и Азарова.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|