Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Новые цифры всплывают, видать с запасом берут, чтобы перекрыть выведенные миллиарды через рефинанс. Надо бы еще колличество КаМАЗов увеличить, а то водителям приходится по несколько рейсов делать, устают от ненормированной работы.
mikola963 написав:Данные по остаткам средств в казначействе публикуется Минфином. Минфин не подтверждает заявление Луценко. Единый казначейский счет в 2014 г. Дата Остатки (млн. грн.) на 1.01.2014 1 739,0 на 1.02.2014 4 721,2 на 1.03.2014 3 589,9 на 1.04.2014 4 208,8 на 1.05.2014 3 811,0 на 1.06.2014 8 052,5 на 1.07.2014 3 728,7 на 1.08.2014 6 570,5 на 1.09.2014 13 412,5 на 1.10.2014 10 054,9 на 1.11.2014 8 475,5 на 1.12.2014 6 766,7
Минфин все врет. Верьте Луценко. Луценко всегда говорит только правду. В казне лежали доллары, а не гривны.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Есть темы на которые Югику лучше промолчать, дабы недостаток образования не так был заметен. Единый казначейский счёт аккумулирует доходы и расходы госбюджета, а бюджет у нас всегда был дефицитный. Быть в плюсе - это уже хорошо, тем более когда в стране идёт революция и падает финансовая дисциплина. На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн.; На 1.03.2014 на едином счету было 3589 млн.грн; Для примера,на 1.05.2018 на едином счету было 5546 млн. грн. - и никто в обморок не упал. А во-вторых, казначейство подчиняется не президенту, а министру финансов. Если кто чего и украл в казначействе, так спрашивайте с Колобова и Азарова.
warlamp написав:Есть темы на которые Югику лучше промолчать, дабы недостаток образования не так был заметен. Единый казначейский счёт аккумулирует доходы и расходы госбюджета, а бюджет у нас всегда был дефицитный. Быть в плюсе - это уже хорошо, тем более когда в стране идёт революция и падает финансовая дисциплина.На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн.;На 1.03.2014 на едином счету было 3589 млн.грн;Для примера,на 1.05.2018 на едином счету было 5546 млн. грн. - и никто в обморок не упал.А во-вторых, казначейство подчиняется не президенту, а министру финансов. Если кто чего и украл в казначействе, так спрашивайте с Колобова и Азарова.
Ниче, сми подхватят, боты раскрутят и "пипл схавает" как надо.
mikola963 написав:Данные по остаткам средств в казначействе публикуется Минфином. Минфин не подтверждает заявление Луценко. Единый казначейский счет в 2014 г. Дата Остатки (млн. грн.) на 1.01.2014 1 739,0 на 1.02.2014 4 721,2 на 1.03.2014 3 589,9 на 1.04.2014 4 208,8 на 1.05.2014 3 811,0 на 1.06.2014 8 052,5 на 1.07.2014 3 728,7 на 1.08.2014 6 570,5 на 1.09.2014 13 412,5 на 1.10.2014 10 054,9 на 1.11.2014 8 475,5 на 1.12.2014 6 766,7
А у луцика было больше, когда он из зоны вышел. Может он, типа, зарисоваться решил. Пальцы веером, сопли пузырями: "Да у меня, когда с кичи откинулся, бабла было больше чем в гоказне, а вы все ..."
Вообще, конечно, дол6одятел тот еще. Верный звиздун своего хозяина.
На самом-то деле, овощ давно сбежал, а вот бабло за ним подтягивалось - через рефинанс банков, типа БББ, Юнисон,Перший и тд. Я думаю, там договорняк был. янык сваливает, а порох ему бабло засылает. Чтобы не повторяться :