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Добудова енергоблоків ХАЕС:
парламент схвалив оновлене ТЕО

Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:29

Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т

  Джон написав:Ага только забыли что АКБ не вечен..300 -500 циклов заряд/разряд и привет помойка.
Покупай новые... то есть хватит максимум года на три..


У литий-титанатных 100 тыс циклов, это почти вечность 30+ лет
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 00:13

Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т

  AlifeSoft написав:У литий-титанатных 100 тыс циклов, это почти вечность 30+ лет

Ага китайские )).. и да цена -> 2.4 В 20ah LTO 42 уе/шт или 2,4В*20ah = 48Ватт.
То есть для СЭС в 100МВТ/час надо как минимум (ночью СЭС не работает значи запас на 12 часов где то иметь) то есть около 1200МВТ АКБ Ваших или 1200МВТ = (1МВТ = 1000000ВТ)=
1200 = 1200 000 000ВТ и / 48( сколько в один АКБ запасаеться) = 25 000 000 АКБ нам надо ну а стоимость одного АКБ = 42 уе то есть * 25 000 000 = 1050 000 000 уе или более 1 МИЛЛИАРДА уе, это только на АКБ на 30 лет которые потом пойдут на помойку.
PS Для сравнение - стоимость ОДНОГО блока ВВЭР 1000 около 1 миллиарда, но срок его работы 50 лет + а СЭС с Вашим предложением по АКБ только 100МВТ то есть в 10 раз слабее и на 20 лет меньше срок службы..
Так что все эти СЭС это чепуха... в Германии можно играться так как у них доходы в 100+ раз больше а нам нет...у нас пенсии 50 уе а в Германии по 1500+ уе..
Джон
 
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