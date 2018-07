Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Додано: Нед 08 лип, 2018 22:29

Джон написав: Ага только забыли что АКБ не вечен..300 -500 циклов заряд/разряд и привет помойка.

У литий-титанатных 100 тыс циклов , это почти вечность 30+ лет , это почти вечность 30+ лет

In Death we trust (c) Carlos Castaneda