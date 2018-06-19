Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:29
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:13
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
Ага китайские )).. и да цена -> 2.4 В 20ah LTO 42 уе/шт или 2,4В*20ah = 48Ватт.
То есть для СЭС в 100МВТ/час надо как минимум (ночью СЭС не работает значи запас на 12 часов где то иметь) то есть около 1200МВТ АКБ Ваших или 1200МВТ = (1МВТ = 1000000ВТ)=
1200 = 1200 000 000ВТ и / 48( сколько в один АКБ запасаеться) = 25 000 000 АКБ нам надо ну а стоимость одного АКБ = 42 уе то есть * 25 000 000 = 1050 000 000 уе или более 1 МИЛЛИАРДА уе, это только на АКБ на 30 лет которые потом пойдут на помойку.
PS Для сравнение - стоимость ОДНОГО блока ВВЭР 1000 около 1 миллиарда, но срок его работы 50 лет + а СЭС с Вашим предложением по АКБ только 100МВТ то есть в 10 раз слабее и на 20 лет меньше срок службы..
Так что все эти СЭС это чепуха... в Германии можно играться так как у них доходы в 100+ раз больше а нам нет...у нас пенсии 50 уе а в Германии по 1500+ уе..
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