Про це йдеться в листі міністра енергетики Ігоря Насалика.
Дивися повний текст Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво ядерного палива — Насалик.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:55
Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво ядерного палива — Насалик.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:59
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:09
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:18
Это (производство ТВЭЛ) несомненно нужно Украине, но зачем это России?
Одно из главных достижений пана Порошенко, вызывающее у меня искреннюю симпатию - линия на свертывание экономических связей с РФ.
Причем, президент проводит именно такую политику, которая гарантирует продолжение этой тенденции даже в случае его ухода из власти. В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:32
sal
А вы смотрите глубже, это сильно похоже на базарные торги чтоб в итоге договориться о лучших условиях с westinghouse
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33
мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:48
Re: виробництво
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