RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:25

Пусть съездит на передовую и пацанам про это расскажет. Что бы ему впаяли ....
anton_gms
 
Повідомлень: 537
З нами з: 23.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26

Пусть пишет заявление на увольнение.
anton_gms
 
Повідомлень: 537
З нами з: 23.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:37

  redmax11 написав:мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом


Если в давлении на Россию у нас есть союзники - США и ЕС, то помогать нам создавать ядерное оружение не будет никто (а уж тем более сами россияне)!

Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.

При попытке восстановления ядерного статуса нас ждет такое же давление, как на КНДР. Более того, это станет поводом для прямой российской агрессии - на этот раз, вероятно, уже по всей территории Украины.

Что касается предложения Насалика - без контекста это вполне нормальная идея, не лишенная экономического смысла.

Но если принять во внимание аннексию Крыма и российских террористов на Донбассе с одной стороны, и "крокодиловый" морализм украинской власти и псевдо-патриотической общественности, осуждающей даже выступления украинской попсы в России, с другой, то предложение Насалика очень странное, мягко сказать.

Уже писал, но стоит повторить - придется либо крестик снять, либо трусы одеть!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 02.05.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:49

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.
Ukrnalogi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 23.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:52

  redmax11 написав:мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом


Ах, мечты-мечты.
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дядюшка Скрудж і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна потроїла експорт металобрухту
R2 » Вів 10 лип, 2018 08:14
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 08:33
max_us_ua
Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля
R2 » Пон 09 лип, 2018 08:34
7 346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 14:19
rjkz
Україна в І півріччі експортувала електроенергію на $161 млн
R2 » Пон 09 лип, 2018 13:41
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 13:41
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.