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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:25
Пусть съездит на передовую и пацанам про это расскажет. Что бы ему впаяли ....
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:37
Если в давлении на Россию у нас есть союзники - США и ЕС, то помогать нам создавать ядерное оружение не будет никто (а уж тем более сами россияне)!
Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.
При попытке восстановления ядерного статуса нас ждет такое же давление, как на КНДР. Более того, это станет поводом для прямой российской агрессии - на этот раз, вероятно, уже по всей территории Украины.
Что касается предложения Насалика - без контекста это вполне нормальная идея, не лишенная экономического смысла.
Но если принять во внимание аннексию Крыма и российских террористов на Донбассе с одной стороны, и "крокодиловый" морализм украинской власти и псевдо-патриотической общественности, осуждающей даже выступления украинской попсы в России, с другой, то предложение Насалика очень странное, мягко сказать.
Уже писал, но стоит повторить - придется либо крестик снять, либо трусы одеть!
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:49
Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..
вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:52
Ах, мечты-мечты.
В Европу через жony!
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