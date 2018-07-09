Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Додано: Вів 10 лип, 2018 14:37

redmax11 написав: мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом

Если в давлении на Россию у нас есть союзники - США и ЕС, то помогать нам создавать ядерное оружение не будет никто (а уж тем более сами россияне)!Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.При попытке восстановления ядерного статуса нас ждет такое же давление, как на КНДР. Более того, это станет поводом для прямой российской агрессии - на этот раз, вероятно, уже по всей территории Украины.Что касается предложения Насалика - без контекста это вполне нормальная идея, не лишенная экономического смысла.Но если принять во внимание аннексию Крыма и российских террористов на Донбассе с одной стороны, и "крокодиловый" морализм украинской власти и псевдо-патриотической общественности, осуждающей даже выступления украинской попсы в России, с другой, то предложение Насалика очень странное, мягко сказать.Уже писал, но стоит повторить - придется либо крестик снять, либо трусы одеть!