А вы читали это письмо? В этом письме в одном слове две ошибки - вместо благодарит, написано благородит! Это фейк!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:10
Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..
Ага цены при Ющенко на газ Украине от Московии - 480 уе а --> 2008 год: Словакия – 335 , Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360 охрененная такая "мышебраТская помощь за счет рассеи"..
Нет там не ума ни разума одна прямая кишка куда падают откаты.
Если кто не в курсе то Вестигауз это громадная корпорация и банкротиться там строительное подрвзделение)) а ни каким не боком подразделение по производству ядерного топлива. Слышал соловьино-киселевский звон да не знаю где он))
Востаннє редагувалось Джон в Вів 10 лип, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:12
По поводу крупнейшего это погорячились однозначно, не то количество блоков у нас чтоб войти даже в 5-ку крупнейших. Второй момент что строились реакторы в 1980-х годах, и если ничего не делать то лет через 10 начнут выводить из эксплуатации, а если продлевать то нужно вкладывать деньги, и лучше начинать продлевать чем потом придется закрывать - дороже обойдется.
Что же до того что выставлять требования что вот сегодня мы это топливо берем, а завтра - американское то АЭС не автомобиль, который сегодня заправили в одном месте, а завтра в другом. Переход с одного производителя топлива на другой может происходить годами, а учитывая то что по договору с westinghouse ОЯТ никто не забирает то его и хранить нужно где то.
Делаем выводы, наши власти как всегда хотят на двух стульях усидеть, никто технологии производства ядерного топлива передавать не будет, а все эти заявления чистой воды демагогия.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:16
Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..
Ну все становится на свои мечта, контракт на достройку новых блоков с чешской "Шкодой"(реально это Росатом) уже подписан, под эти блоки нужно будет топливо
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:19
Читать? Разбираться? Да это оскорбительно для вышиваты!
имхо
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:26
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:11
Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..
не переживайте, уже все пучком
https://news.finance.ua/ru/news/-/43002 ... upit-kitaj
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57
Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.
Кто не помнит Ивченко - это глава Нефтегаза из числа любых друзив ставшего в 2005 году Президентом Ющенко. Националист, непониматель русского языка без переводчика, людына, яка стояла на майдани, и вор, кинувший вкладчиков Еврогазбанка.
Именно он с подачи Ющенко и Тимошенко был инициатором пересмотра газового контракта, подписанного Премьером Януковичем в 2004 году о поставках газа Газпромом Украине по ФИКСИРОВАННОЙ цене 50 долларов за 1000 кубов до 2009 года.
После "удачных" переговоров в формате моя-твоя не понимать, когда украинская делегация взяла с собой в Москву переводчика с русского на украинский, цена газа Газпрома для Украины выросла до 230 долларов, и только благодаря "разбавлению" с газом из средней азии, импорт которого обеспечивал славнозвестный РосУкрЭнерго, средняя цена газа сводилась в пределах 95-110 долларов.
Динамика ВВП при этом упала с +12% в 2004 году до +3% в 2005, а средний прирост в период 2005-2009 составил, СAGR (годы президентства Ющенко) составил +4% (при этом CAGR в период 2000-2004 составил +9%).
Но "настоящим" патриотам и этого оказалось мало, поэтому в декабре 2007 года, сразу вначале второй своей "ходки" в кресло Премьера, Юлия Владимировна инициирует еще один раунд газовых переговоров с Россией, мотивируя их необходимость наличием ненужного посредника в лице РосУкрЭнерго (напомню - благодаря которому средняя стоимость импортного газа для Украины уменьшалась в 2 раза по сравнению с ценой газа Газпрома, "договоренной" гражданином Ивченко).
По итогам этих переговоров, Украина получила уже не фиксированную цену в контракте, а магическую формулу привязки стоимости голубого топлива к стоимости нефти. Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз!
Полагаю, это и есть истинная цена патриотизма, которую платят доверчивые украинцы за возможность послушать о нем из уст лживых политиков.
И можно хоть до посинения кричать, что цена была 50, а стала (доходила до) 500, соответственно, ненавистные московиты душат братьев своих украинцев, притом, что врагам своим немцам продают дешевле.
Но рано, или поздно придется признать, что московиты защищают свой интерес, а душат украинцев... такие же украинцы, только дорвавшиеся до полномочий, благодаря которым можно "выгодно" в личных целях продать свою страну и народ!
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