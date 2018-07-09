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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01

  avax написав:Между прочим, инициатор - Росматом

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А вы читали это письмо? В этом письме в одном слове две ошибки - вместо благодарит, написано благородит! Это фейк!
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:10

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

  Волгарь написав:учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ.

Ага цены при Ющенко на газ Украине от Московии - 480 уе а --> 2008 год: Словакия – 335 , Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360 охрененная такая "мышебраТская помощь за счет рассеи"..


  Sommer написав:пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму.

Нет там не ума ни разума одна прямая кишка куда падают откаты.
  Ukrnalogi написав:вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.

Если кто не в курсе то Вестигауз это громадная корпорация и банкротиться там строительное подрвзделение)) а ни каким не боком подразделение по производству ядерного топлива. Слышал соловьино-киселевский звон да не знаю где он))
Востаннє редагувалось Джон в Вів 10 лип, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:12

  laa1999 написав:Ukrnalogi И поэтому на нее можно давить. Украина крупнейший в мире рынок ядерного топлива, в США, Франции, РФ и Китае(не ясно до конца),Японии- есть собственные поставщики от которых не отвяжешься. Правда -не ясно, как от РФ мы можем отвязаться.


По поводу крупнейшего это погорячились однозначно, не то количество блоков у нас чтоб войти даже в 5-ку крупнейших. Второй момент что строились реакторы в 1980-х годах, и если ничего не делать то лет через 10 начнут выводить из эксплуатации, а если продлевать то нужно вкладывать деньги, и лучше начинать продлевать чем потом придется закрывать - дороже обойдется.
Что же до того что выставлять требования что вот сегодня мы это топливо берем, а завтра - американское то АЭС не автомобиль, который сегодня заправили в одном месте, а завтра в другом. Переход с одного производителя топлива на другой может происходить годами, а учитывая то что по договору с westinghouse ОЯТ никто не забирает то его и хранить нужно где то.
Делаем выводы, наши власти как всегда хотят на двух стульях усидеть, никто технологии производства ядерного топлива передавать не будет, а все эти заявления чистой воды демагогия.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:16

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

Ну все становится на свои мечта, контракт на достройку новых блоков с чешской "Шкодой"(реально это Росатом) уже подписан, под эти блоки нужно будет топливо
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:19

  Ferox написав:А вы читали это письмо? В этом письме в одном слове две ошибки - вместо благодарит, написано благородит! Это фейк!

Читать? Разбираться? Да это оскорбительно для вышиваты!
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:26

  0mage0 написав:Геть вже показилися. Про війну не чули?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:11

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

не переживайте, уже все пучком
https://news.finance.ua/ru/news/-/43002 ... upit-kitaj
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57

  Джон написав:
  Волгарь написав:учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ.

Ага цены при Ющенко на газ Украине от Московии - 480 уе а --> 2008 год: Словакия – 335 , Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360 охрененная такая "мышебраТская помощь за счет рассеи"..


  Sommer написав:пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму.

Нет там не ума ни разума одна прямая кишка куда падают откаты.
  Ukrnalogi написав:вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.

Если кто не в курсе то Вестигауз это громадная корпорация и банкротиться там строительное подрвзделение)) а ни каким не боком подразделение по производству ядерного топлива. Слышал соловьино-киселевский звон да не знаю где он))


Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.

Кто не помнит Ивченко - это глава Нефтегаза из числа любых друзив ставшего в 2005 году Президентом Ющенко. Националист, непониматель русского языка без переводчика, людына, яка стояла на майдани, и вор, кинувший вкладчиков Еврогазбанка.

Именно он с подачи Ющенко и Тимошенко был инициатором пересмотра газового контракта, подписанного Премьером Януковичем в 2004 году о поставках газа Газпромом Украине по ФИКСИРОВАННОЙ цене 50 долларов за 1000 кубов до 2009 года.

После "удачных" переговоров в формате моя-твоя не понимать, когда украинская делегация взяла с собой в Москву переводчика с русского на украинский, цена газа Газпрома для Украины выросла до 230 долларов, и только благодаря "разбавлению" с газом из средней азии, импорт которого обеспечивал славнозвестный РосУкрЭнерго, средняя цена газа сводилась в пределах 95-110 долларов.

Динамика ВВП при этом упала с +12% в 2004 году до +3% в 2005, а средний прирост в период 2005-2009 составил, СAGR (годы президентства Ющенко) составил +4% (при этом CAGR в период 2000-2004 составил +9%).

Но "настоящим" патриотам и этого оказалось мало, поэтому в декабре 2007 года, сразу вначале второй своей "ходки" в кресло Премьера, Юлия Владимировна инициирует еще один раунд газовых переговоров с Россией, мотивируя их необходимость наличием ненужного посредника в лице РосУкрЭнерго (напомню - благодаря которому средняя стоимость импортного газа для Украины уменьшалась в 2 раза по сравнению с ценой газа Газпрома, "договоренной" гражданином Ивченко).

По итогам этих переговоров, Украина получила уже не фиксированную цену в контракте, а магическую формулу привязки стоимости голубого топлива к стоимости нефти. Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз!

Полагаю, это и есть истинная цена патриотизма, которую платят доверчивые украинцы за возможность послушать о нем из уст лживых политиков.

И можно хоть до посинения кричать, что цена была 50, а стала (доходила до) 500, соответственно, ненавистные московиты душат братьев своих украинцев, притом, что врагам своим немцам продают дешевле.

Но рано, или поздно придется признать, что московиты защищают свой интерес, а душат украинцев... такие же украинцы, только дорвавшиеся до полномочий, благодаря которым можно "выгодно" в личных целях продать свою страну и народ!
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