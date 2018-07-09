Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57

Джон написав: Волгарь написав: учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ. учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ.

Ага цены при Ющенко на газ Украине от Московии - 480 уе а --> 2008 год: Словакия – 335 , Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360 охрененная такая "мышебраТская помощь за счет рассеи"..





Sommer написав: пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму. пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму.

Нет там не ума ни разума одна прямая кишка куда падают откаты.

Ukrnalogi написав: вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе. вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.

Если кто не в курсе то Вестигауз это громадная корпорация и банкротиться там строительное подрвзделение)) а ни каким не боком подразделение по производству ядерного топлива. Слышал соловьино-киселевский звон да не знаю где он)) Ага цены при Ющенко на газ Украине от Московии - 480 уе а --> 2008 год: Словакия – 335 , Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360 охрененная такая "мышебраТская помощь за счет рассеи"..Нет там не ума ни разума одна прямая кишка куда падают откаты.Если кто не в курсе то Вестигауз это громадная корпорация и банкротиться там строительное подрвзделение)) а ни каким не боком подразделение по производству ядерного топлива. Слышал соловьино-киселевский звон да не знаю где он))

Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.Кто не помнит Ивченко - это глава Нефтегаза из числа любых друзив ставшего в 2005 году Президентом Ющенко. Националист, непониматель русского языка без переводчика, людына, яка стояла на майдани, и вор, кинувший вкладчиков Еврогазбанка.Именно он с подачи Ющенко и Тимошенко был инициатором пересмотра газового контракта, подписанного Премьером Януковичем в 2004 году о поставках газа Газпромом Украине по ФИКСИРОВАННОЙ цене 50 долларов за 1000 кубов до 2009 года.После "удачных" переговоров в формате моя-твоя не понимать, когда украинская делегация взяла с собой в Москву переводчика с русского на украинский, цена газа Газпрома для Украины выросла до 230 долларов, и только благодаря "разбавлению" с газом из средней азии, импорт которого обеспечивал славнозвестный РосУкрЭнерго, средняя цена газа сводилась в пределах 95-110 долларов.Динамика ВВП при этом упала с +12% в 2004 году до +3% в 2005, а средний прирост в период 2005-2009 составил, СAGR (годы президентства Ющенко) составил +4% (при этом CAGR в период 2000-2004 составил +9%).Но "настоящим" патриотам и этого оказалось мало, поэтому в декабре 2007 года, сразу вначале второй своей "ходки" в кресло Премьера, Юлия Владимировна инициирует еще один раунд газовых переговоров с Россией, мотивируя их необходимость наличием ненужного посредника в лице РосУкрЭнерго (напомню - благодаря которому средняя стоимость импортного газа для Украины уменьшалась в 2 раза по сравнению с ценой газа Газпрома, "договоренной" гражданином Ивченко).По итогам этих переговоров, Украина получила уже не фиксированную цену в контракте, а магическую формулу привязки стоимости голубого топлива к стоимости нефти. Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз!Полагаю, это и есть истинная цена патриотизма, которую платят доверчивые украинцы за возможность послушать о нем из уст лживых политиков.И можно хоть до посинения кричать, что цена была 50, а стала (доходила до) 500, соответственно, ненавистные московиты душат братьев своих украинцев, притом, что врагам своим немцам продают дешевле.Но рано, или поздно придется признать, что московиты защищают свой интерес, а душат украинцев... такие же украинцы, только дорвавшиеся до полномочий, благодаря которым можно "выгодно" в личных целях продать свою страну и народ!