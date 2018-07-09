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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:34

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.

это Кучма что-ли? ох вы и фантазёр.


Это Кравчук. А я наблюдаю, у вас такая манера - не по делу, но с претензией?

И здесь уж, пожалуйста, не поленитесь и почитайте Программу Нанна-Лугара 1991-1992 и текст поминаемого часто в последние годы Будапештского соглашения 1993 года.

Кучма был уже исполнителем этих позорных бумаг.

Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении. А ракето-строительтное производство худо-бедно, но вообще живо до сих пор
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04

  Баблонавт написав:
  0mage0 написав:Геть вже показилися. Про війну не чули?
А шо, хтось оголосив?

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" визначає московію як агресора та окупанта, а органи державної влади України "вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:35

  0mage0 написав:ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" визначає московію як агресора та окупанта, а органи державної влади України "вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".


А как же тогда с агрессором торгуют и требуют и дальше транзит газа не уменьшать?
Тут опять как с снятым крестиком и одетыми трусами.
back in USSR
slavek
 
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