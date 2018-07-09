Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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zРадио написав:Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.
это Кучма что-ли? ох вы и фантазёр.
Это Кравчук. А я наблюдаю, у вас такая манера - не по делу, но с претензией?
И здесь уж, пожалуйста, не поленитесь и почитайте Программу Нанна-Лугара 1991-1992 и текст поминаемого часто в последние годы Будапештского соглашения 1993 года.
Кучма был уже исполнителем этих позорных бумаг.
Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении. А ракето-строительтное производство худо-бедно, но вообще живо до сих пор
0mage0 написав:Геть вже показилися. Про війну не чули?
А шо, хтось оголосив?
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" визначає московію як агресора та окупанта, а органи державної влади України "вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
0mage0 написав:ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" визначає московію як агресора та окупанта, а органи державної влади України "вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
А как же тогда с агрессором торгуют и требуют и дальше транзит газа не уменьшать? Тут опять как с снятым крестиком и одетыми трусами.
zРадио написав:Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении.
И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию. Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.
zРадио написав:Это Кравчук. А я наблюдаю, у вас такая манера - не по делу, но с претензией?
да какие претензии, просто вы выдаёте свои фантазии за безапелляционную истину.
zРадио написав:почитайте Программу Нанна-Лугара 1991-1992
почитал: В ноябре 1991 года программа одобрена Конгрессом США[2]. 17 июня 1992 подписано «Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией относительно безопасных и надёжных перевозок, хранения и уничтожения оружия и предотвращения распространения оружия» на 7 лет[1]. так чьей марионеткой был коммунист кравчук? если бы рф не согласилась на эту программу, то вряд ли она была бы реализована. 99%, что от кравчука или кучмы мало что зависело.
Аlександр написав:Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию. Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.
не представляйте, а посмотрите раша-тв, там постоянно про превращения америки в ядерный пепел говорят. а некоторые депутаты даже в госдуме такие предложения озвучивают.
Аlександр написав:Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию. Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.
не представляйте, а посмотрите раша-тв, там постоянно про превращения америки в ядерный пепел говорят. а некоторые депутаты даже в госдуме такие предложения озвучивают.
zРадио написав:Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении.
И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию. Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.
Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?
Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.
Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.
Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.
И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.
А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!
Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.
Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!