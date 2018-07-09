Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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zРадио написав:Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении.
И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию. Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.
Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?
Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.
Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.
Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.
И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.
А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!
Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.
Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!
Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы.
Аlександр написав: Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?
Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.
Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.
Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.
И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.
А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!
Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.
Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!
Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы.
Так у вас ядерная триада! Что вы дурака строите! Какие 50% военного бюджета на содержание ЯО, если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?
Опять же - имея запас по деталям на несколько порядков превышающих количество самих объектов.
Что касается средств управления - нельзя сказать, что они отсутствовали. Не было замкнутого цикла, но мы были частью общей системы, поэтому элементы управления у нас были.
Для того малого количества единиц, о котором я написал, с легкостью был бы найден ручной (но при этом надежный) вариант управления.
Понятное дело, что свою систему Периметр мы бы не потянули. Да в ней и смысла для Украины не было бы.
Теперь по условиям независимости - не было никаких условий. Если помните, РСФСР сама была участником парада суверенитетов, и все без исключения первые президенты республик распавшегося союза были политическими авантюристами, которые хотели избавиться от начальника сверху, в том числе Ельцин.
Поэтому Ельцин такие условия не мог директивно диктовать. А США Беловежскими авантюристами тогда еще не командовали, и сами пребывали в страхе от происходящего.
Заяви тогда Украина о своем ядерном статусе да при фактическом нахождении 13 сотен единиц ЯО даже США бы не позволили возразить. Это был 3-й по величины ядерный арсенал.
Там ситуация была другая - малолетку купили за конфетку (с) Вот и все