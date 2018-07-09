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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:58

  zРадио написав:
  Аlександр написав:
  zРадио написав:Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении.

И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию.
Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.


Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?

Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.

Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.

Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.

И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.

А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!

Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.

Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!

Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:00

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

"Информация, обнародованная на "Украинской правде", является полным фейком. Вся информация есть на сайте министерства", - сказал Насалик.
нужно ли дальше эту новость обсуждать?
  nik1 написав:Лично я думаю, что отказ от ядерного вооружения был одним из условий "независимости".

такого же мнения. ни от кучмы, ни от кравчука ничего не зависело.
а соглашение по ЯО было подписано между рф и сша.
  zРадио написав:Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!

тут возможно вы правы. но мне думается, что нас не спрашивали, хотим мы яо или нет.
скорее всего тогда это за все "республики" решила рф.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:01

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

  Волгарь написав:Его же не показывают на Украине.

пишите "В Украине", вы ж вроде грамотный, а это правило русского языка.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:17

  Волгарь написав:
  zРадио написав:
  Аlександр написав:
Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?

Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.

Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.

Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.

И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.

А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!

Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.

Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!

Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы.


Так у вас ядерная триада! Что вы дурака строите! Какие 50% военного бюджета на содержание ЯО, если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?

Опять же - имея запас по деталям на несколько порядков превышающих количество самих объектов.

Что касается средств управления - нельзя сказать, что они отсутствовали. Не было замкнутого цикла, но мы были частью общей системы, поэтому элементы управления у нас были.

Для того малого количества единиц, о котором я написал, с легкостью был бы найден ручной (но при этом надежный) вариант управления.

Понятное дело, что свою систему Периметр мы бы не потянули. Да в ней и смысла для Украины не было бы.

Теперь по условиям независимости - не было никаких условий. Если помните, РСФСР сама была участником парада суверенитетов, и все без исключения первые президенты республик распавшегося союза были политическими авантюристами, которые хотели избавиться от начальника сверху, в том числе Ельцин.

Поэтому Ельцин такие условия не мог директивно диктовать. А США Беловежскими авантюристами тогда еще не командовали, и сами пребывали в страхе от происходящего.

Заяви тогда Украина о своем ядерном статусе да при фактическом нахождении 13 сотен единиц ЯО даже США бы не позволили возразить. Это был 3-й по величины ядерный арсенал.

Там ситуация была другая - малолетку купили за конфетку (с) Вот и все
zРадио
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