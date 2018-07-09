Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Додано: Сер 11 лип, 2018 13:17

Волгарь написав: zРадио написав: Аlександр написав:

Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?



Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.



Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.



Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.



И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.



А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!



Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.



Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа! Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!

Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы. Извините, но ВСЕ ЭТО - просто фантазии. Даже если бы Украина каким-то чудом сохранила СЯС, у нее все эти годы никогда не было в наличии даже пары процентов от средств, необходимых для их содержания. В 90-е на подобные цели шло 50% хилого российского военного бюджета, при этом налет стратегов составлял всего несколько часов в год, а в ракетных полках с огромным трудом проводились лишь регламентные работы.

Так у вас ядерная триада! Что вы дурака строите! Какие 50% военного бюджета на содержание ЯО, если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?Опять же - имея запас по деталям на несколько порядков превышающих количество самих объектов.Что касается средств управления - нельзя сказать, что они отсутствовали. Не было замкнутого цикла, но мы были частью общей системы, поэтому элементы управления у нас были.Для того малого количества единиц, о котором я написал, с легкостью был бы найден ручной (но при этом надежный) вариант управления.Понятное дело, что свою систему Периметр мы бы не потянули. Да в ней и смысла для Украины не было бы.Теперь по условиям независимости - не было никаких условий. Если помните, РСФСР сама была участником парада суверенитетов, и все без исключения первые президенты республик распавшегося союза были политическими авантюристами, которые хотели избавиться от начальника сверху, в том числе Ельцин.Поэтому Ельцин такие условия не мог директивно диктовать. А США Беловежскими авантюристами тогда еще не командовали, и сами пребывали в страхе от происходящего.Заяви тогда Украина о своем ядерном статусе да при фактическом нахождении 13 сотен единиц ЯО даже США бы не позволили возразить. Это был 3-й по величины ядерный арсенал.Там ситуация была другая - малолетку купили за конфетку (с) Вот и все