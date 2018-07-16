Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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zРадио написав:если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?
Мысль хорошая.. но не совсем...учитывая что страной рулили да и сейчас рулят в основном донецко-посткоммунистические мафиози..От куда бы это оружие ядерное Янек при начале майдана перетащил бы? Да 100% к себе в Лугандонскую малину. И сейчас бы Захерченко имел бы ЯО. Вы этого хотите?
avax написав:Никакому СП с пацаками не бывать - Насцалик сегодня получил от премьера
"Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго. Все такие вещи провоктивных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может", – сказал Гройсман. Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3075979
Да грош цена словам этих гройсменов, насаликов и прочих емельянов. Сначала это было смешно, а теперь - печально. И никто за такие цирковые выступления денег им не даст
Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что - первый абзац фейка отсутствует в оригинале - второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы. Оригинал письма: (взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)
Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что - первый абзац фейка отсутствует в оригинале - второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы. Оригинал письма: (взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)
А второе письмо почему не процитировано? В котором китайцы просят Дробота приехать на трестороннюю встречу чтобы обговорить детали проекта завода по производству ядерного топлива?
Или оно в зраду не укладывается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...