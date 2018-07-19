Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

"Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых,Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго. Все такие вещи провоктивных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может", – сказал Гройсман.Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина. Источник: