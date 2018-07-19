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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:17

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

  zРадио написав:если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?
Мысль хорошая.. но не совсем...учитывая что страной рулили да и сейчас рулят в основном донецко-посткоммунистические мафиози..От куда бы это оружие ядерное Янек при начале майдана перетащил бы? Да 100% к себе в Лугандонскую малину. И сейчас бы Захерченко имел бы ЯО.
Вы этого хотите?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:40

  avax написав:Никакому СП с пацаками не бывать - Насцалик сегодня получил от премьера

"Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго. Все такие вещи провоктивных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может", – сказал Гройсман.
Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3075979

Да грош цена словам этих гройсменов, насаликов и прочих емельянов. Сначала это было смешно, а теперь - печально. И никто за такие цирковые выступления денег им не даст :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:39

  Ferox написав:yanyura
Киев назвал фальшивкой письмо «Росатому» о возобновлении сотрудничества

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2018/ ... ?from=main

Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что
- первый абзац фейка отсутствует в оригинале
- второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы.
Оригинал письма:
Зображення
(взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 21:08

  yanyura написав:
  Ferox написав:yanyura
Киев назвал фальшивкой письмо «Росатому» о возобновлении сотрудничества

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2018/ ... ?from=main

Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что
- первый абзац фейка отсутствует в оригинале
- второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы.
Оригинал письма:
(взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)


А второе письмо почему не процитировано? В котором китайцы просят Дробота приехать на трестороннюю встречу чтобы обговорить детали проекта завода по производству ядерного топлива?

Или оно в зраду не укладывается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:31

  Волгарь написав:Как видите, 1 Ту-160, способный нести 12 КР и 1 Ту-95 МС (4 КР) в стране есть. В музее.
Цей Ту вже ніколи не взлетить , бо перепиляний поперек титановий каркас(силовий) на якому тримається весь планер....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:48

  zРадио написав: ...........
Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.
.....
Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз! Зато без Фирташа (с)......

Простите за поздний ответ, за темой не следил, прочитал только сейчас как "лучший ответ".
Могу согласиться с глупостью наших "керманычей", но не думаю, что они выпрашивали такую цену. Так что не стоит сильно защищать Газпром и РФ. Они, конечно, боролись за свои интересы, но методы были ... Прекращение поставок газа в самые лютые холода уже забыли?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:58

  ЛАД написав:
  zРадио написав: ...........
Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.
.....
Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз! Зато без Фирташа (с)......

Простите за поздний ответ, за темой не следил, прочитал только сейчас как "лучший ответ".
Могу согласиться с глупостью наших "керманычей", но не думаю, что они выпрашивали такую цену. Так что не стоит сильно защищать Газпром и РФ. Они, конечно, боролись за свои интересы, но методы были ... Прекращение поставок газа в самые лютые холода уже забыли?


Наши не выпрашивали такую цену, конечно же. Но в случае Ивченко/Ющенко - в цене учтена величина русофобии переговорщиков. В случае Тимошенко - в цене учтена величина отката
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

  zРадио написав:Наши не выпрашивали такую цену, конечно же. Но в случае Ивченко/Ющенко - в цене учтена величина русофобии переговорщиков. В случае Тимошенко - в цене учтена величина отката


А разве не товарисч Ехануров Ю.И. положил начало всему пересмотру газовых договоров еще в 2005 г. ?
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:37

  zРадио написав:
Наши не выпрашивали такую цену, конечно же. Но в случае Ивченко/Ющенко - в цене учтена величина русофобии переговорщиков. В случае Тимошенко - в цене учтена величина отката


Пришло время отняться от маминой сиськи. Сделали несколько первых неуверенных шагов. споткнулись, набили шишки. Зато теперь пришла циничная расчетливая профессиональная молодежь, за процентт от успеха готовая безустанно грызть горло.
отдельно доставляет мама, рассказывающая о социальном равенстве и загнивающих буржуях, и сынок с буржуинским образованием и миллионной зарплатой ))

ДемОрда кстати сегодня устроила феерию перед НКРЕ (против кодекса, позволяющего тырить газ фирташевскими облгазами по безразмерным потреблениям и продавать промышленности). Туда по рецепту КиваVSШабунин привели противодействовать бабушек (с плакатами против Коболева и Нафтогаза). В общем закончилось тем, что Орки перетянули бабушек на сторону света и использовали различный фирташевский реквизит для митингования против фирташа.
galex
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