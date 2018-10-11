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[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 вер, 2018 00:22
Дядюшка Скрудж написав: proftpd66 написав:
но Вы может быть забыли что квартира стояла в 98году 3-комнатная -11к$
в 2002 $20-$35к
в 2005-2008 - 250-311к$ (ближе к центру все $500к, в центре $800к)
Разница есть
О 2008 годе забудьте навсегда. Это аномалия, которая бывает только раз в 100 лет и при нашей жизни уже не повторится. Украинское нормальное состояние, это - 1990-е годы. Нельзя планы строить на аномалиях.
В 2005-2007 году в украинскую банковскую систему зашли иностранные спекулятивные горячие деньги. В 2008 году они вышли и уже больше не придут.
они зашли в 1998, потом зашли в 2005-2008
и дефолт 1998 года их не испугал в РФ, а у нас в 2 раза девальвировала валюта в 98.
они могут повторить этот трюк?
И Вы хронологию НЕ полностью написали, квартиры взлетать начали резко в 2002 году. Начался подъем. Одно к другому не клеится.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Вів 04 вер, 2018 08:27
proftpd66
в 90-2000-е мы воду из крана пили и брали кредиты на квартиры в баксах. А так же активно осваивали взятки чинуши. И никто в это болото не лез. Для то того что бы повторить 98-2008 надо опять пройти новые 90-е. А они еще не начались. "Новые 90-е" начнутся когда границы в порядке будут.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 00:21
Александр Охрименко
10 лет назад начался Кризис 2008 года в Украине (1 серия)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Чет 06 вер, 2018 08:56
proftpd66 написав:
Александр Охрименко
10 лет назад начался Кризис 2008 года в Украине (1 серия)
Зачем здесь этот бородач?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:07
- тут, цей добис буде білш доречним, але гілка заглохла((
=====
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:55
Долярчик
Я так і зробив у 2012 році. На той час платіж (ануїтет) складав близько половину доходу, тому зміг взяти тільки однушку. Зараз платіж складає (за рахунок курсу і збільшення доходів в гривнях) лише 10%. Поки наперед не погашаю, бо думаю преЗЕдент опустить гривню як мінімум до 35-45 за дол.
Сама по собі іпотека в Україні дійсно зовсім не вигідна. Якщо б не було інфляції... І знайомі навіть сміються, що я вже майже виплатив квартиру, а сам кредит за 7 років зменшився менше ніж на 25%. Але вони не враховують, що в доларах він зменшився в 4,5 рази (включаючи курс і погашення)
Зараз може також час брати іпотеку в гривнях. Думав навіть продати однушку на 1-й взнос і влізти в нову іпотеку... Бо якщо дефолт, то гривня впаде десь до 100. Але зараз проценти космічні навіть проти моїх 16% 2012 року. Все ж я думаю так ризикувати треба коли купуєш першу квартиру. Зараз знову лізти в ремонти, обмеження в фінансах, відпочинку і т.п. заради збільшення квадратних метрів?
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The_Rebel
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:21
The_Rebel написав:Долярчик
Я так і зробив у 2012 році. На той час платіж (ануїтет) складав близько половину доходу, тому зміг взяти тільки однушку. Зараз платіж складає (за рахунок курсу і збільшення доходів в гривнях) лише 10%. Поки наперед не погашаю, бо думаю преЗЕдент опустить гривню як мінімум до 35-45 за дол.
Сама по собі іпотека в Україні дійсно зовсім не вигідна. Якщо б не було інфляції... І знайомі навіть сміються, що я вже майже виплатив квартиру, а сам кредит за 7 років зменшився менше ніж на 25%. Але вони не враховують, що в доларах він зменшився в 4,5 рази (включаючи курс і погашення)
Зараз може також час брати іпотеку в гривнях. Думав навіть продати однушку на 1-й взнос і влізти в нову іпотеку... Бо якщо дефолт, то гривня впаде десь до 100. Але зараз проценти космічні навіть проти моїх 16% 2012 року. Все ж я думаю так ризикувати треба коли купуєш першу квартиру. Зараз знову лізти в ремонти, обмеження в фінансах, відпочинку і т.п. заради збільшення квадратних метрів?
....хотів би дещо уточнити:
1) - брали на котловані, чи перед здачею?
2) - на скільки років кредит? (10р.?) і скільки у % був перший внесок?
3) - Чому "космічні % проти Ваших 16%"? - якщо Приват дає щось під 18, а Ощад і Банк Львів - під ~ 20%річних?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 08 чер, 2019 23:02
The_Rebel
в 2012 Вы ~50% от сумы ложили в депозит?
зачем ануїтет?? это очень много! там получается 30-50% годовых.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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