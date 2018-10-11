RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
[Мечта идиота] Кредитное
плечо имеет смысл? Опыт есть?

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:31

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Долярчик написав:що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 % :D , але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду :mrgreen:
промокод к бонусу+ 50 грн
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 11.06.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:07

  Долярчик написав:
  The_Rebel написав:Долярчик
Я так і зробив у 2012 році. На той час платіж (ануїтет) складав близько половину доходу, тому зміг взяти тільки однушку. Зараз платіж складає (за рахунок курсу і збільшення доходів в гривнях) лише 10%. Поки наперед не погашаю, бо думаю преЗЕдент опустить гривню як мінімум до 35-45 за дол.
Сама по собі іпотека в Україні дійсно зовсім не вигідна. Якщо б не було інфляції... І знайомі навіть сміються, що я вже майже виплатив квартиру, а сам кредит за 7 років зменшився менше ніж на 25%. Але вони не враховують, що в доларах він зменшився в 4,5 рази (включаючи курс і погашення)
Зараз може також час брати іпотеку в гривнях. Думав навіть продати однушку на 1-й взнос і влізти в нову іпотеку... Бо якщо дефолт, то гривня впаде десь до 100. Але зараз проценти космічні навіть проти моїх 16% 2012 року. Все ж я думаю так ризикувати треба коли купуєш першу квартиру. Зараз знову лізти в ремонти, обмеження в фінансах, відпочинку і т.п. заради збільшення квадратних метрів?

....хотів би дещо уточнити:
1) - брали на котловані, чи перед здачею?
2) - на скільки років кредит? (10р.?) і скільки у % був перший внесок?
3) - Чому "космічні % проти Ваших 16%"? - якщо Приват дає щось під 18, а Ощад і Банк Львів - під ~ 20%річних?


Сорі, що довго не заходив, просто не бачив нові повідомлення.
1) брав на стадії будівництва (десь на етапі 10-го поверху 16-пов.будинку)
2) кредит на 15 років, перший внесок 30%
3) ну космічні, тому що розумієш, що з перших платежів 9/10 піде на проценти, якщо не більше. І лише 1/10 на погашення основного боргу.
А по моєму наступному потенційному кредиту різниця в 2% - це 2 тисячі в місяць
The_Rebel
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:19

  proftpd66 написав:The_Rebel

в 2012 Вы ~50% от сумы ложили в депозит?

зачем ануїтет?? это очень много! там получается 30-50% годовых.


Десь близько 30% був початковий внесок.
Які 30-50% річних? Ануїтет чи класика - це лише методика погашення основного боргу. Проценти нараховуються одинаково, на залишок кредиту (основного боргу). Ануїтет набагато вигідніший, якщо хороші умови договору. Наприклад, я брав в Укргазі. За умовами договору є можливість дострокового як часткового так і повного погашення. Тобто, якщо я хочу то можу платити і більше, наприклад, за тим же класичним графіком.
Тим більше я казав, що спочатку платіж по кредиту (за ануїтетом) складав 50% від мого місячного доходу. А за класикою було би десь 80%, чого я не міг собі дозволити, та і банк не дав би кредит
The_Rebel
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:52

  Долярчик написав:.... шкода, що така цікава тема глохне.....
- а "нові ніки" - мовчать...

Тут просто пости від новачків появляються дуже довго, тому й неохота писати щось. Бо сьогодні не дочекаєшся, а на завтра вже забув.
The_Rebel
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 00:14

  The_Rebel написав:
  Долярчик написав:.... шкода, що така цікава тема глохне.....
- а "нові ніки" - мовчать...

Тут просто пости від новачків появляються дуже довго, тому й неохота писати щось. Бо сьогодні не дочекаєшся, а на завтра вже забув.


в этой тебе обсуждает "кредитное плече" "Кредитный рычаг".

Вы брали депозит или ОВГЗ?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 962
З нами з: 22.12.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аренда квартир посуточно, ваш опыт. 1, 2, 3
Anonymous » Вів 07 лип, 2009 08:57
26 17534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 09:00
if_ua_00
Проект "Моя Мечта" 50%-дохода, за 12мес.Под залог земли
emahinesdubstep » Сер 09 гру, 2015 13:55
0 2458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:55
emahinesdubstep
Подскажите! Есть деньги на покупку жилья. Ждать или покупат 1, 2, 3, 4, 5
Anonymous » Сер 23 тра, 2012 14:12
42 16882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2012 11:23
vyacheslav_fomenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74377)
10.08.2019 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.