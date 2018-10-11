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[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:31
Долярчик написав:
що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 %
, але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:07
Долярчик написав: The_Rebel написав:Долярчик
Я так і зробив у 2012 році. На той час платіж (ануїтет) складав близько половину доходу, тому зміг взяти тільки однушку. Зараз платіж складає (за рахунок курсу і збільшення доходів в гривнях) лише 10%. Поки наперед не погашаю, бо думаю преЗЕдент опустить гривню як мінімум до 35-45 за дол.
Сама по собі іпотека в Україні дійсно зовсім не вигідна. Якщо б не було інфляції... І знайомі навіть сміються, що я вже майже виплатив квартиру, а сам кредит за 7 років зменшився менше ніж на 25%. Але вони не враховують, що в доларах він зменшився в 4,5 рази (включаючи курс і погашення)
Зараз може також час брати іпотеку в гривнях. Думав навіть продати однушку на 1-й взнос і влізти в нову іпотеку... Бо якщо дефолт, то гривня впаде десь до 100. Але зараз проценти космічні навіть проти моїх 16% 2012 року. Все ж я думаю так ризикувати треба коли купуєш першу квартиру. Зараз знову лізти в ремонти, обмеження в фінансах, відпочинку і т.п. заради збільшення квадратних метрів?
....хотів би дещо уточнити:
1) - брали на котловані, чи перед здачею?
2) - на скільки років кредит? (10р.?) і скільки у % був перший внесок?
3) - Чому "космічні % проти Ваших 16%"? - якщо Приват дає щось під 18, а Ощад і Банк Львів - під ~ 20%річних?
Сорі, що довго не заходив, просто не бачив нові повідомлення.
1) брав на стадії будівництва (десь на етапі 10-го поверху 16-пов.будинку)
2) кредит на 15 років, перший внесок 30%
3) ну космічні, тому що розумієш, що з перших платежів 9/10 піде на проценти, якщо не більше. І лише 1/10 на погашення основного боргу.
А по моєму наступному потенційному кредиту різниця в 2% - це 2 тисячі в місяць
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The_Rebel
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:19
proftpd66 написав:The_Rebel
в 2012 Вы ~50% от сумы ложили в депозит?
зачем ануїтет?? это очень много! там получается 30-50% годовых.
Десь близько 30% був початковий внесок.
Які 30-50% річних? Ануїтет чи класика - це лише методика погашення основного боргу. Проценти нараховуються одинаково, на залишок кредиту (основного боргу). Ануїтет набагато вигідніший, якщо хороші умови договору. Наприклад, я брав в Укргазі. За умовами договору є можливість дострокового як часткового так і повного погашення. Тобто, якщо я хочу то можу платити і більше, наприклад, за тим же класичним графіком.
Тим більше я казав, що спочатку платіж по кредиту (за ануїтетом) складав 50% від мого місячного доходу. А за класикою було би десь 80%, чого я не міг собі дозволити, та і банк не дав би кредит
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:52
Долярчик написав:
.... шкода, що така цікава тема глохне.....
- а "нові ніки" - мовчать...
Тут просто пости від новачків появляються дуже довго, тому й неохота писати щось. Бо сьогодні не дочекаєшся, а на завтра вже забув.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:14
The_Rebel написав: Долярчик написав:
.... шкода, що така цікава тема глохне.....
- а "нові ніки" - мовчать...
Тут просто пости від новачків появляються дуже довго, тому й неохота писати щось. Бо сьогодні не дочекаєшся, а на завтра вже забув.
в этой тебе обсуждает "кредитное плече" "Кредитный рычаг".
Вы брали депозит или ОВГЗ?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:34
proftpd66
... а Ви збираєтесь найближчим часом використати кредитне плече для інвестиції в нерухомість?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:55
Долярчик написав:proftpd66
... а Ви збираєтесь найближчим часом використати кредитне плече для інвестиції в нерухомість?
швидше за все ставка буде зменшаться
треба або зараз або не колись.
Зараз зоряна година
з 2015 року він йде, скоро закінчиться, якщо ставка буде зменшаться.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:17
proftpd66 написав: Долярчик написав:proftpd66
... а Ви збираєтесь найближчим часом використати кредитне плече для інвестиції в нерухомість?
швидше за все ставка буде зменшаться
треба або зараз або не колись.
Зараз зоряна година
з 2015 року він йде, скоро закінчиться, якщо ставка буде зменшаться.
... то все добре....
- але ж зараз з усіх чайників кричать, що зараз час продавати, а не купляти! - бо ціни трохи неадекватні.....
.... я от сам хотів використати кредитне плече наступного літа, але вже тепер дууууже сумніваюсь у правильності цієї затії, так як не хочеться брати квартиру на піку цін...
- ще й оренда, якщо не буде падати, то точно рости не буде, так як на ринок виходить маса пропозицій від лендлордів!
-... хоча, вже трохи меншими темпами шурують/клепають новобуди...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:39
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:37
.... от якраз в тему.....
Долярчик написав:
....... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні!
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!"
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку!
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчалька"...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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