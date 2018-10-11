[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

Я так і зробив у 2012 році. На той час платіж (ануїтет) складав близько половину доходу, тому зміг взяти тільки однушку. Зараз платіж складає (за рахунок курсу і збільшення доходів в гривнях) лише 10%. Поки наперед не погашаю, бо думаю преЗЕдент опустить гривню як мінімум до 35-45 за дол.Сама по собі іпотека в Україні дійсно зовсім не вигідна. Якщо б не було інфляції... І знайомі навіть сміються, що я вже майже виплатив квартиру, а сам кредит за 7 років зменшився менше ніж на 25%. Але вони не враховують, що в доларах він зменшився в 4,5 рази (включаючи курс і погашення)Зараз може також час брати іпотеку в гривнях. Думав навіть продати однушку на 1-й взнос і влізти в нову іпотеку... Бо якщо дефолт, то гривня впаде десь до 100. Але зараз проценти космічні навіть проти моїх 16% 2012 року. Все ж я думаю так ризикувати треба коли купуєш першу квартиру. Зараз знову лізти в ремонти, обмеження в фінансах, відпочинку і т.п. заради збільшення квадратних метрів?