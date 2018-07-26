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Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:38
надо прекращать платить за газ иначе эти "гении" не поймут, что дальше повышать уже некуда...
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Cler
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:42
maestro71 написав:
..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
Вы не учли частный сектор, у нас пол страны живут в собственных домах и расходуют на отопление от 400 до 1000 м3 в зимние месяцы.
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warlamp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:57
Victor8 написав:
Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год.
Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
БОльшая часть добываемого в Украине газа идёт в промышленность и на электростанции. Также, теплом от ТЭЦ пользуются учреждения образования, здравоохранения, торговли и органы власти, силовые ведомства и т.д. Населению остаётся мизер от собственной добычи газа, приходится "разбавлять" импортным.
Необходим закон, что газ собственной добычи должен идти исключительно на нужды населения, всем остальным - импортный. Тарифы соответствующие.
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warlamp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:05
Когда уже эти твари из Нафтогаза будут арестованы и осуждены за деребан ГТС и незаконные премии себе любимым? А кредит МВФ нужно же еще и отдавать, с какой целью его бать? Что модернизировано за счетуже выделеных кредитов кроме вилл действующей власти?
Щось мені з ТАС "щастить"
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