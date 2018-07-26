Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
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maestro71 написав:..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
Вы не учли частный сектор, у нас пол страны живут в собственных домах и расходуют на отопление от 400 до 1000 м3 в зимние месяцы.
Victor8 написав:Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год. Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
БОльшая часть добываемого в Украине газа идёт в промышленность и на электростанции. Также, теплом от ТЭЦ пользуются учреждения образования, здравоохранения, торговли и органы власти, силовые ведомства и т.д. Населению остаётся мизер от собственной добычи газа, приходится "разбавлять" импортным. Необходим закон, что газ собственной добычи должен идти исключительно на нужды населения, всем остальным - импортный. Тарифы соответствующие.
Когда уже эти твари из Нафтогаза будут арестованы и осуждены за деребан ГТС и незаконные премии себе любимым? А кредит МВФ нужно же еще и отдавать, с какой целью его бать? Что модернизировано за счетуже выделеных кредитов кроме вилл действующей власти?
warlamp написав:БОльшая часть добываемого в Украине газа идёт в промышленность и на электростанции. Также, теплом от ТЭЦ пользуются учреждения образования, здравоохранения, торговли и органы власти, силовые ведомства и т.д. Населению остаётся мизерот собственной добычи газа, приходится "разбавлять" импортным. Необходим закон, что газ собственной добычи должен идти исключительно на нужды населения, всем остальным - импортный. Тарифы соответствующие.
Все ссылки и цифры исключительно с оффсайта Нафтогаза:
В 2017 році в Україні було видобуто 20,5 млрд куб. м газу ... ПАТ «Укргазвидобування», підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,3 млрд куб. м газу ... Весь товарний газ, видобутий Укргазвидобуванням протягом 2017 року, закуповувався Нафтогазом за ціною 4849 грн/тис. куб. м та постачався для потреб побутових споживачів та виробників теплової енергії для потреб населення за ціною 4942 грн/тис. куб. м.
Обсяг використання газу, поставленого ТКЕ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості, склав 1,0 млрд куб. м газу. Протягом 2017 року побутові споживачі використали 11,2 млрд куб. м газу, що на 0,7 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-6%).
Підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення, використали 4,6 млрд куб. м газу, що на 1,1 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-19%
Т.е. суммарно эти категории потребили 16,8 млрд куб. м, добавим 4,4 млрд куб. м (технологические потребности) - итого 21,2 млрд куб. м, а добыто в Украине было 20,5 млрд куб. м, т.е надо было докупить за границей всего лишь 0,7 млрд куб. м газа.
Ну и
EKO написав:Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток? Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.
maestro71 написав:..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
Вы не учли частный сектор, у нас пол страны живут в собственных домах и расходуют на отопление от 400 до 1000 м3 в зимние месяцы.
ну про "от 400 куб" вы конечно загнули, но от 200 - легко.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
maestro71 написав:..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
Вы не учли частный сектор, у нас пол страны живут в собственных домах и расходуют на отопление от 400 до 1000 м3 в зимние месяцы.
ну про "от 400 куб" вы конечно загнули, но от 200 - легко.
2-поверховий будинок - 600-700 кубів в холодний місяць. Так що 400 - цілком нормально. Не треба порівнювати використання газу в квартирах і будинках, навіть з одиноковою площею.
Востаннє редагувалось abvertaras в П'ят 27 лип, 2018 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон) Жаль в нас одні тільки барани.
warlamp написав:Вы не учли частный сектор, у нас пол страны живут в собственных домах и расходуют на отопление от 400 до 1000 м3 в зимние месяцы.
Ставите кондиционеры, двухтарифный счетчик и электро-тариф и платите не более чем 567 - 1418 грн в месяц что вполне доступно. При высокой цене газа переход на тепловые насосы произойдет намного быстрее.
AlifeSoft написав:.. Ставите кондиционеры, двухтарифный счетчик и электро-тариф и платите не более чем 567 - 1418 грн в месяц что вполне доступно...
не получится так, как и у меня не получилось в новом утепленном, правда, малозаселенном (идут ремонты) многоквартирном доме с кирпичными стенами в 60см + 10минваты. И это меньше 70м2. Реально получилось более 2500 грн в холодные месяцы, правда, нет возможности многотарифности - нет прямого договора. А вот коллега в новой квартире на Софиевской Борщаге топит газом, индивидуальное отопление, около 6 кубов в день такая же квартира, как у меня. Засуньте свой тепловой насос лучшему президенту в истории Украины..
AlifeSoft написав:.. Ставите кондиционеры, двухтарифный счетчик и электро-тариф и платите не более чем 567 - 1418 грн в месяц что вполне доступно...
не получится так, как и у меня не получилось в новом утепленном, правда, малозаселенном (идут ремонты) многоквартирном доме с кирпичными стенами в 60см + 10минваты. И это меньше 70м2. Реально получилось более 2500 грн в холодные месяцы, правда, нет возможности многотарифности - нет прямого договора. А вот коллега в новой квартире на Софиевской Борщаге топит газом, индивидуальное отопление, около 6 кубов в день такая же квартира, как у меня. Засуньте свой тепловой насос лучшему президенту в истории Украины..
Когда заселится полностью + будет прямой договор и двухтарифный счётчик - будет намного дешевле. Сейчас вы просто пустые соседние квартиры обогреваете кроме собственной