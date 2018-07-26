Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 26.07.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.07.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 26 лип, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.07.18 США



Фондовый рынок США в среду вырос при том, что президент США Трамп добился уступок ЕС по внешней торговле. Однако рухнувшие после закрытия акции Facebook могут обозначить остановку ралли в технологическом секторе.

S&P 500 вырос на полпроцента в последние полчаса сессии среды, на новостях об уступках ЕС. Уровень закрытия был максимальным с 29 января.



«Мы близкие партнеры и союзники, а не враги», - привело агентство Reuters слова Юнкера в преддверии его переговоров с президентом США.

В свою очередь, Трамп также заявлял, что рассчитывает на «честную сделку» в торговле с ЕС.



Трамп сообщил, что США и ЕС согласились работать над ликвидацией тарифов на промышленные товары и повышением экспорта природного газа и сои из США в Европу.

S&P 500 и Nasdaq до этого уже росли на фоне роста технологического сектора. Уровень закрытия Nasdaq стал рекордным.



После закрытия акции Facebook рухнули на 23%, после того, как компания предупредила о более медленном росте увеличении издержек. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,85%, и это может предполагать, что рынок откроется в четверг со снижением.



Из 148 компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые уже отчитались по результатам II квартала, 85,8% превысили прогнозы аналитиков. Эта доля является рекордной с начала сбора данных в I квартале 1994 г.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,84 к 1, на Nasdaq 1,31 к 1.

Объем торговли на биржах США был 6,61 млрд. акций, по сравнению с 6,09 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.



Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний. Чистая прибыль концерна Boeing по итогам II квартала выросла на 26%, до $2,196 миллиарда. Прибыль на акцию составила $3,73 против прогнозов на уровне $3,26 за акцию.



Автогигант General Motors сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, до $2,39 миллиарда, или $1,66 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,78 за акцию.



В свою очередь, Coca-Cola отчиталась о прибыли акционеров за квартал в $2,316 миллиарда, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2017 года. Прибыль на акцию составила 0,54 доллара против ожиданий в $0,6 за акцию.



«Торговые переговоры между Трампом и ЕС могут быть весомыми, однако более значительным фактором является прибыль компаний. Отчитались 146 компаний, торгующихся в S&P 500, и прибыль на акцию 92% из ник превзошла ожидания.

Выручка 77% также оказалась лучше прогнозов», - отметил управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик.



Между тем, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 631 тысячи. При этом аналитики ждали меньшего сокращения - на 2,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 669 тысяч.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,68%, до 25 414,10 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,91%, до 2 846,07 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,17%, до 7 932,24 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился перед встречей президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, после роста на 0,9% во вторник, что было самым большим дневным ростом за месяц.



Рынки в Европе 25-го снизились, так как инвесторы ожидали новых катализаторов после роста во вторник. Прибыли компаний остаются в центре внимания. Более чем 400 компаний из Stoxx 600 еще не отчитались по прибыли. Из 140 компаний, уже отчитавшихся, у 37% прибыль превысила прогнозы аналитиков, у 61% продажи превысили прогнозы аналитиков.



Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером могут стать определяющими для склонности к риску в дальнейшем.



Экономические новости: Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, после роста на 0,9% во вторник, что было самым большим дневным ростом за месяц.



Британский FTSE 100 понизился на 0,66% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 468,26 пункта.



Немецкий DAX упал на 0,87%, до 12 579,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,14% — на отметке 5 426,41 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.



В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.



«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.



В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в среду без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,2% - до 2282,84 пункта, РТС опустился на 0,18%, до 1141,7 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже на 19.10 Киева снизился на 0,48%, до 63,02 RUB/USD, курс евро - на 0,59%, до 73,54 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне к 19.10 Киева выросла на 1,12% - до $74,26 за баррель.



Котировки акций Сбербанка снизились на 0,81%, стоимость обыкновенных акций «Газпрома» — на 0,46%, «АЛРОСы» — на 0,31%, бумаг самой Московской биржи — на 1,75%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,46%.



Индекс Мосбиржи то чуть проседал, то снова «приподнимался». Инвесторы не сумели проигнорировать ни локальное ухудшение геополитической составляющей, ни отток средств со вторичного рынка ОФЗ. Если в четверг ситуация сохранится примерно такой же, на площадку вернутся «медведи», которые в состоянии продавить индекс в сторону 2 240 пунктов.



Ранее стало известно, что члены Сената США пытаются ужесточить американские санкции в отношении России. Как сообщила 24 июля пресс-служба сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), он и его коллега Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) разрабатывают «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 25 июля, повысился на 5,21 пункта или на 1,03% до уровня 506,31 пунктов.



Объем торгов за день составил 938,7 млн. грн., акциями наторговали 2,90 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 24 июля, ПФТС-индекс понизился на 0,64 пункта или на 0,13% до уровня 501,10 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 191,25 пунктов или на 60,70% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 июля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в «плюсе», трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США, а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики.



По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09% - до 2908,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1628,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,8%, до 28893,12 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,24% - до 2274,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,32%, до 6245,6 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,6%, до 22529,98 пункта.



Инвесторы позитивно воспринимают финансовые отчетности американских компаний. В частности, во вторник о росте прибыли по итогам полугодия сообщили United Technologies Corp, Verizon и Alphabet Inc., владеющий компанией Google.



Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.



В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.



«Прибыль американских компаний обеспечивает поддержку индексам, как и план стимулирования Китая. Корпоративные доходы продолжат публиковаться, и они станут ключевым фактором для участников рынка, которые также будут следить за развитием ситуации в сфере торговли», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.



При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,46% и 0,38%.



Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в среду уменьшилось на 0,31%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,29%.



Подорожали акции производителей электроники Sony Corp. (на 1,3%), TDK (на 1,6%) и Fujitsu (на 0,3%), а также сталелитейных компаний JFE Holdings (на 3%) и Nisshin Steel (на 2,2%).



Курс ценных бумаг производителей цветных металлов также поднялся: Toho Zinc - на 4,5%, Sumitomo Metal - на 3,8% и Mitsubishi Materials - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,07% после того, как его подъем по итогам предыдущих трех сессий стал максимальным более чем за два года.



Выросли котировки акций банка HSBC Holdings (на 0,5%) и интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (на 1,2%).



Рыночная стоимость Sinopec повысилась на 2,1%. Китайский нефтепроизводитель ожидает, что чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась примерно на 50% относительно того же периода прошлого года на фоне роста цен на нефть. Компания планирует опубликовать финансовую отчетность в августе.



При этом капитализация производителя полупроводников SK Hynix Inc. упала на 3,7%.



Негативное влияние на рынок оказало сообщение Банка Кореи о том, что индекс потребительского доверия в июле упал до 101 пункта по сравнению со 105,5 пункта в предыдущий месяц. Снижение показателя стало максимальным за последние 20 месяцев.



В частности, подешевели акции австралийских банков «большой четверки»: National Australia Bank - на 0,25%, Australia & New Zealand Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,55%, Macquarie Group - на 0,6%.



В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.



Потребительские цены в Австралии во втором квартале выросли на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении. Экономисты в среднем оценивали подъем в 0,5% и 2,2% соответственно. Целевой уровень инфляции ЦБ страны находится в диапазоне 2-3%.



Индекс ПФТС в среду вернулся в «зеленую зону»: индикатор повысился на 1,03% - до 506,31 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 938,7 млн. грн., в том числе акциями - 2,9 млн. грн.



Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+2,35%), Укрнафты (+0,9%), Центрэнерго (+0,64%) и Донбассэнерго (+0,51%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,12% - до 1618,85 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 1,2% - до 437,39 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (31,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции «Астарты» (+4,4%), «Агротона» (+3,13%) и «Овостара» (+2,08%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,85%), агрохолдинга ИМК (-1,66%) и «Кернела» (-0,4%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в «минусе», поскольку у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив торговых отношений США и Китая.



По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% - до 2885,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1613,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 28707,91 пункта.



Корейский KOSPI рос на 0,59% - до 2286,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,05%, до 6250,5 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,1%, до 22591,63 пункта.



Участники торгов обратили внимание на результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме.



Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.



На этом фоне азиатские рынки кратковременно выходили в плюс, однако затем снова стали преимущественно снижаться, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях между США и другим крупным торговым партнером страны в лице Китая. Рынки отыгрывают неопределенность относительно того, как торговые пошлины со стороны США отразятся на ВВП Китая, который является второй по величине в мире экономикой.



Также рынки обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за второй квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в I квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.



В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.



«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.



В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США в среду вырос при том, что президент США Трамп добился уступок ЕС по внешней торговле. Однако рухнувшие после закрытия акции Facebook могут обозначить остановку ралли в технологическом секторе.S&P 500 вырос на полпроцента в последние полчаса сессии среды, на новостях об уступках ЕС. Уровень закрытия был максимальным с 29 января.«Мы близкие партнеры и союзники, а не враги», - привело агентство Reuters слова Юнкера в преддверии его переговоров с президентом США.В свою очередь, Трамп также заявлял, что рассчитывает на «честную сделку» в торговле с ЕС.Трамп сообщил, что США и ЕС согласились работать над ликвидацией тарифов на промышленные товары и повышением экспорта природного газа и сои из США в Европу.S&P 500 и Nasdaq до этого уже росли на фоне роста технологического сектора. Уровень закрытия Nasdaq стал рекордным.После закрытия акции Facebook рухнули на 23%, после того, как компания предупредила о более медленном росте увеличении издержек. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,85%, и это может предполагать, что рынок откроется в четверг со снижением.Из 148 компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые уже отчитались по результатам II квартала, 85,8% превысили прогнозы аналитиков. Эта доля является рекордной с начала сбора данных в I квартале 1994 г.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,84 к 1, на Nasdaq 1,31 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,61 млрд. акций, по сравнению с 6,09 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний. Чистая прибыль концерна Boeing по итогам II квартала выросла на 26%, до $2,196 миллиарда. Прибыль на акцию составила $3,73 против прогнозов на уровне $3,26 за акцию.Автогигант General Motors сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, до $2,39 миллиарда, или $1,66 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,78 за акцию.В свою очередь, Coca-Cola отчиталась о прибыли акционеров за квартал в $2,316 миллиарда, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2017 года. Прибыль на акцию составила 0,54 доллара против ожиданий в $0,6 за акцию.«Торговые переговоры между Трампом и ЕС могут быть весомыми, однако более значительным фактором является прибыль компаний. Отчитались 146 компаний, торгующихся в S&P 500, и прибыль на акцию 92% из ник превзошла ожидания.Выручка 77% также оказалась лучше прогнозов», - отметил управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик.Между тем, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 631 тысячи. При этом аналитики ждали меньшего сокращения - на 2,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 669 тысяч.Европейский фондовый рынок в среду снизился перед встречей президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, после роста на 0,9% во вторник, что было самым большим дневным ростом за месяц.Рынки в Европе 25-го снизились, так как инвесторы ожидали новых катализаторов после роста во вторник. Прибыли компаний остаются в центре внимания. Более чем 400 компаний из Stoxx 600 еще не отчитались по прибыли. Из 140 компаний, уже отчитавшихся, у 37% прибыль превысила прогнозы аналитиков, у 61% продажи превысили прогнозы аналитиков.Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером могут стать определяющими для склонности к риску в дальнейшем.Экономические новости: Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.Курс доллара к рублю на Московской бирже на 19.10 Киева снизился на 0,48%, до 63,02 RUB/USD, курс евро - на 0,59%, до 73,54 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне к 19.10 Киева выросла на 1,12% - до $74,26 за баррель.Котировки акций Сбербанка снизились на 0,81%, стоимость обыкновенных акций «Газпрома» — на 0,46%, «АЛРОСы» — на 0,31%, бумаг самой Московской биржи — на 1,75%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,46%.Индекс Мосбиржи то чуть проседал, то снова «приподнимался». Инвесторы не сумели проигнорировать ни локальное ухудшение геополитической составляющей, ни отток средств со вторичного рынка ОФЗ. Если в четверг ситуация сохранится примерно такой же, на площадку вернутся «медведи», которые в состоянии продавить индекс в сторону 2 240 пунктов.Ранее стало известно, что члены Сената США пытаются ужесточить американские санкции в отношении России. Как сообщила 24 июля пресс-служба сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), он и его коллега Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) разрабатывают «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию.Как сообщалось во вторник 24 июля, ПФТС-индекс понизился на 0,64 пункта или на 0,13% до уровня 501,10 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 191,25 пунктов или на 60,70% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 июля, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65274 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3982 раз. Подякували: 7389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 25.07.18

дядя Caша » Сер 25 лип, 2018 12:20 0 54

дядя Caша Сер 25 лип, 2018 12:20 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.07.18

дядя Caша » Вів 24 лип, 2018 12:55 0 75

дядя Caша Вів 24 лип, 2018 12:55 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.07.18

дядя Caша » Пон 23 лип, 2018 12:11 0 75

дядя Caша Пон 23 лип, 2018 12:11