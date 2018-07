Итоги: Мировой фондовый рынок 26.07.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в «плюсе», трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США, а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики.



По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09% - до 2908,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1628,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,8%, до 28893,12 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,24% - до 2274,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,32%, до 6245,6 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,6%, до 22529,98 пункта.



Инвесторы позитивно воспринимают финансовые отчетности американских компаний. В частности, во вторник о росте прибыли по итогам полугодия сообщили United Technologies Corp, Verizon и Alphabet Inc., владеющий компанией Google.



Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.



В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.



«Прибыль американских компаний обеспечивает поддержку индексам, как и план стимулирования Китая. Корпоративные доходы продолжат публиковаться, и они станут ключевым фактором для участников рынка, которые также будут следить за развитием ситуации в сфере торговли», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.



При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,46% и 0,38%.



Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в среду уменьшилось на 0,31%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,29%.



Подорожали акции производителей электроники Sony Corp. (на 1,3%), TDK (на 1,6%) и Fujitsu (на 0,3%), а также сталелитейных компаний JFE Holdings (на 3%) и Nisshin Steel (на 2,2%).



Курс ценных бумаг производителей цветных металлов также поднялся: Toho Zinc - на 4,5%, Sumitomo Metal - на 3,8% и Mitsubishi Materials - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,07% после того, как его подъем по итогам предыдущих трех сессий стал максимальным более чем за два года.



Выросли котировки акций банка HSBC Holdings (на 0,5%) и интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (на 1,2%).



Рыночная стоимость Sinopec повысилась на 2,1%. Китайский нефтепроизводитель ожидает, что чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась примерно на 50% относительно того же периода прошлого года на фоне роста цен на нефть. Компания планирует опубликовать финансовую отчетность в августе.



При этом капитализация производителя полупроводников SK Hynix Inc. упала на 3,7%.



Негативное влияние на рынок оказало сообщение Банка Кореи о том, что индекс потребительского доверия в июле упал до 101 пункта по сравнению со 105,5 пункта в предыдущий месяц. Снижение показателя стало максимальным за последние 20 месяцев.



В частности, подешевели акции австралийских банков «большой четверки»: National Australia Bank - на 0,25%, Australia & New Zealand Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,55%, Macquarie Group - на 0,6%.



В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.



Потребительские цены в Австралии во втором квартале выросли на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении. Экономисты в среднем оценивали подъем в 0,5% и 2,2% соответственно. Целевой уровень инфляции ЦБ страны находится в диапазоне 2-3%.