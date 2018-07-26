Итоги: Мировой фондовый рынок 26.07.18

Фондовый рынок США в среду вырос при том, что президент США Трамп добился уступок ЕС по внешней торговле. Однако рухнувшие после закрытия акции Facebook могут обозначить остановку ралли в технологическом секторе.
S&P 500 вырос на полпроцента в последние полчаса сессии среды, на новостях об уступках ЕС. Уровень закрытия был максимальным с 29 января.
«Мы близкие партнеры и союзники, а не враги», - привело агентство Reuters слова Юнкера в преддверии его переговоров с президентом США.
В свою очередь, Трамп также заявлял, что рассчитывает на «честную сделку» в торговле с ЕС.
Трамп сообщил, что США и ЕС согласились работать над ликвидацией тарифов на промышленные товары и повышением экспорта природного газа и сои из США в Европу.
S&P 500 и Nasdaq до этого уже росли на фоне роста технологического сектора. Уровень закрытия Nasdaq стал рекордным.
После закрытия акции Facebook рухнули на 23%, после того, как компания предупредила о более медленном росте увеличении издержек. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,85%, и это может предполагать, что рынок откроется в четверг со снижением.
Из 148 компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые уже отчитались по результатам II квартала, 85,8% превысили прогнозы аналитиков. Эта доля является рекордной с начала сбора данных в I квартале 1994 г.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,84 к 1, на Nasdaq 1,31 к 1.
Объем торговли на биржах США был 6,61 млрд. акций, по сравнению с 6,09 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.
Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний. Чистая прибыль концерна Boeing по итогам II квартала выросла на 26%, до $2,196 миллиарда. Прибыль на акцию составила $3,73 против прогнозов на уровне $3,26 за акцию.
Автогигант General Motors сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, до $2,39 миллиарда, или $1,66 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,78 за акцию.
В свою очередь, Coca-Cola отчиталась о прибыли акционеров за квартал в $2,316 миллиарда, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2017 года. Прибыль на акцию составила 0,54 доллара против ожиданий в $0,6 за акцию.
«Торговые переговоры между Трампом и ЕС могут быть весомыми, однако более значительным фактором является прибыль компаний. Отчитались 146 компаний, торгующихся в S&P 500, и прибыль на акцию 92% из ник превзошла ожидания.
Выручка 77% также оказалась лучше прогнозов», - отметил управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик.
Между тем, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 631 тысячи. При этом аналитики ждали меньшего сокращения - на 2,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 669 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,68%, до 25 414,10 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,91%, до 2 846,07 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,17%, до 7 932,24 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду снизился перед встречей президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, после роста на 0,9% во вторник, что было самым большим дневным ростом за месяц.
Рынки в Европе 25-го снизились, так как инвесторы ожидали новых катализаторов после роста во вторник. Прибыли компаний остаются в центре внимания. Более чем 400 компаний из Stoxx 600 еще не отчитались по прибыли. Из 140 компаний, уже отчитавшихся, у 37% прибыль превысила прогнозы аналитиков, у 61% продажи превысили прогнозы аналитиков.
Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером могут стать определяющими для склонности к риску в дальнейшем.
Экономические новости: Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, после роста на 0,9% во вторник, что было самым большим дневным ростом за месяц.
Британский FTSE 100 понизился на 0,66% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 468,26 пункта.
Немецкий DAX упал на 0,87%, до 12 579,33 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,14% — на отметке 5 426,41 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.
В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.
«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.
В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в среду без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,2% - до 2282,84 пункта, РТС опустился на 0,18%, до 1141,7 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже на 19.10 Киева снизился на 0,48%, до 63,02 RUB/USD, курс евро - на 0,59%, до 73,54 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне к 19.10 Киева выросла на 1,12% - до $74,26 за баррель.
Котировки акций Сбербанка снизились на 0,81%, стоимость обыкновенных акций «Газпрома» — на 0,46%, «АЛРОСы» — на 0,31%, бумаг самой Московской биржи — на 1,75%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,46%.
Индекс Мосбиржи то чуть проседал, то снова «приподнимался». Инвесторы не сумели проигнорировать ни локальное ухудшение геополитической составляющей, ни отток средств со вторичного рынка ОФЗ. Если в четверг ситуация сохранится примерно такой же, на площадку вернутся «медведи», которые в состоянии продавить индекс в сторону 2 240 пунктов.
Ранее стало известно, что члены Сената США пытаются ужесточить американские санкции в отношении России. Как сообщила 24 июля пресс-служба сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), он и его коллега Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) разрабатывают «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 25 июля, повысился на 5,21 пункта или на 1,03% до уровня 506,31 пунктов.
Объем торгов за день составил 938,7 млн. грн., акциями наторговали 2,90 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 24 июля, ПФТС-индекс понизился на 0,64 пункта или на 0,13% до уровня 501,10 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 191,25 пунктов или на 60,70% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в «плюсе», трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США, а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09% - до 2908,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1628,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,8%, до 28893,12 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,24% - до 2274,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,32%, до 6245,6 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,6%, до 22529,98 пункта.
Инвесторы позитивно воспринимают финансовые отчетности американских компаний. В частности, во вторник о росте прибыли по итогам полугодия сообщили United Technologies Corp, Verizon и Alphabet Inc., владеющий компанией Google.
Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.
В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.
«Прибыль американских компаний обеспечивает поддержку индексам, как и план стимулирования Китая. Корпоративные доходы продолжат публиковаться, и они станут ключевым фактором для участников рынка, которые также будут следить за развитием ситуации в сфере торговли», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.
Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.
При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.
Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,46% и 0,38%.
Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.
Значение южнокорейского индекса Kospi в среду уменьшилось на 0,31%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,29%.
Подорожали акции производителей электроники Sony Corp. (на 1,3%), TDK (на 1,6%) и Fujitsu (на 0,3%), а также сталелитейных компаний JFE Holdings (на 3%) и Nisshin Steel (на 2,2%).
Курс ценных бумаг производителей цветных металлов также поднялся: Toho Zinc - на 4,5%, Sumitomo Metal - на 3,8% и Mitsubishi Materials - на 2,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,07% после того, как его подъем по итогам предыдущих трех сессий стал максимальным более чем за два года.
Выросли котировки акций банка HSBC Holdings (на 0,5%) и интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (на 1,2%).
Рыночная стоимость Sinopec повысилась на 2,1%. Китайский нефтепроизводитель ожидает, что чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась примерно на 50% относительно того же периода прошлого года на фоне роста цен на нефть. Компания планирует опубликовать финансовую отчетность в августе.
При этом капитализация производителя полупроводников SK Hynix Inc. упала на 3,7%.
Негативное влияние на рынок оказало сообщение Банка Кореи о том, что индекс потребительского доверия в июле упал до 101 пункта по сравнению со 105,5 пункта в предыдущий месяц. Снижение показателя стало максимальным за последние 20 месяцев.
В частности, подешевели акции австралийских банков «большой четверки»: National Australia Bank - на 0,25%, Australia & New Zealand Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,55%, Macquarie Group - на 0,6%.
В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.
Потребительские цены в Австралии во втором квартале выросли на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении. Экономисты в среднем оценивали подъем в 0,5% и 2,2% соответственно. Целевой уровень инфляции ЦБ страны находится в диапазоне 2-3%.
Индекс ПФТС в среду вернулся в «зеленую зону»: индикатор повысился на 1,03% - до 506,31 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 938,7 млн. грн., в том числе акциями - 2,9 млн. грн.
Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+2,35%), Укрнафты (+0,9%), Центрэнерго (+0,64%) и Донбассэнерго (+0,51%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,12% - до 1618,85 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 1,2% - до 437,39 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (31,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» выросли в цене акции «Астарты» (+4,4%), «Агротона» (+3,13%) и «Овостара» (+2,08%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-1,85%), агрохолдинга ИМК (-1,66%) и «Кернела» (-0,4%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в «минусе», поскольку у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив торговых отношений США и Китая.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% - до 2885,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1613,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 28707,91 пункта.
Корейский KOSPI рос на 0,59% - до 2286,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,05%, до 6250,5 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,1%, до 22591,63 пункта.
Участники торгов обратили внимание на результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме.
Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
На этом фоне азиатские рынки кратковременно выходили в плюс, однако затем снова стали преимущественно снижаться, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях между США и другим крупным торговым партнером страны в лице Китая. Рынки отыгрывают неопределенность относительно того, как торговые пошлины со стороны США отразятся на ВВП Китая, который является второй по величине в мире экономикой.
Также рынки обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за второй квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в I квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.
В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.
«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.
В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,