Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:47
Квесторе_поверніться написав: Ірина_ написав: Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
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Вітання передавайте і побажання здоровячка.
А шо за інший проект...якщо не секрет?
Один з -
https://minfin.com.ua/ua/banks/online/exchange/
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Ірина_
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:02
Ірина_ написав: Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
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Ірина, де новини
greenozon
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:33
greenozon проєкт великий) З пов.
Ірина_
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Додано: Сер 02 вер, 2020 07:16
Ірина_, а ваша команда не планирует подготовить обзор по тарифам отправки СЭП в популярных банках?
Со вчера в ветке Привата обсуждаем поднятие тарифов СЭП для физлиц при переводе на IBAN 2620.
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MASolomko
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Додано: Сер 02 вер, 2020 07:33
MASolomko дякую) Передала Вашу пропозицію в редакцію. З пов.
Ірина_
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