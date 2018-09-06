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У "Київстарі" розповіли, чому
погіршилася якість зв'язку

У "Київстарі" розповіли, чому погіршилася якість зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:55

У "Київстарі" розповіли, чому погіршилася якість зв'язку

Пропонуємо до обговорення:
Якість мобільного зв'язку може погіршуватися через сильне навантаження на мережі після швидкого зростання користування 3G/4G інтернетом.

Дивися повний текст У \"Київстарі\" розповіли, чому погіршилася якість зв'язку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:55

Странно, почему-то в LifeCell проблем нет. Связь работает отлично там, где она обещана.
andrewgvozd
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 16:31

  andrewgvozd написав:Странно, почему-то в LifeCell проблем нет. Связь работает отлично там, где она обещана.

как бы абонентов в РАЗЫ меньше
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 16:49

Гениально! Абоненты, вы своим присутствием перегружаете сеть. Тогда выход есть. Абоненты, дружно все ушли к более свободному оператору.
borkis
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 20:13

Плохому танцору...
В принципе, они уже поменяли директора недавно. Наверное за стремительное продвижение 3Г/4Г ))))
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 02:57

Киевстар скатился.

Вероятно нужно вкладываться деньгами,временем,новыми идеями,а не только деньги собирать и тарифы поднимать. Ато конкуренты обогнали по всем показателям,а ведь было время когда считалось,что Киевстар лучшая связь в Украине.Печально.
reva0711
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 07:28

Київстар ще крім того підсів на банальний обман і грабунок абонентів. То смс якесь пришле з послугами, якщо не відмовився то гроші тю-тю. То не ті настройки при зміні пакету і т.д. Київстар перетворюється в *г****.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:37

Киевстар превращается в компаию, как когда то Лайф.
Лайф после действия АМК стал работать лучше и в тарифном плане тоже.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:49

Интернет ужаснейший.
У меня 2 оператора Киевстар - рабочий и Лайф - личный.
Интернет у лайфа летает, а у Киевстар ползает.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:35

Мне очень нравится Киевстар, пакеты и тарифы. На даче, где проводной оператор берет 200 грн/мес и 75 в случае "заморозки", у меня добивает слабенький сигнал 4G, что обходится всего лишь в дополнительных 15 грн/мес по услуге "сим-пара". Качество отличное, только нужно установить чтобы не перебрасывало на 2G/3G.
Поэтому такой настрой данного господина несколько напрягающий.
По поводу кидалова - лично я не сталкивался, но мама как-то раз пожаловалась что слишком быстро улетают деньги со счета. Оказалось, месяц-два назад она решила поучаствовать в каком-то лохотроне "выиграй автомобиль", отправила смс-ку в ответ, что автоматом подписывало на дополнительную платную услугу. В принципе, это не совсем кидалово, но вообще наличие таких акций не красит оператора.
galex
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